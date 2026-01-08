העולם מצמצם את תלותו בדולר אבל החלופה הסינית עוד יותר מסוכנת

הכלכלה העולמית ברתיחה: משברי סחר, ריביות יורדות, מחסור באנרגיה ירוקה, והדולר מחפש מחדש את מקומו מול המאמץ הסיני לרשת אותו.

משבר הסחר בין ארצות הברית לסין מתרחב לראשונה מחוץ לגבולות הטכנולוגיה, הבנקים המרכזיים באירופה ובאסיה מאותתים על הורדת ריביות כבר ברבעון השני של 2026, מחירי האנרגיה הירוקה פורצים בשל מחסור כרוני באספקה עולמית, והדולר האמריקני מאבד נתחים בסל הסחר הבינלאומי — לראשונה באופן שמטיל ספק בבלעדיותו. התוצאה: מערכת כלכלית עולמית שנעה בין מעבר משטר לבין בניית משטר חדש — מבלי שמישהו יודע מי יכתיב את הכללים.

🔺 הריביות: סוף עידן ההידוק המוניטרי — סוף סוף?

האינפלציה הגלובלית שככה במרבית השווקים המפותחים, והבנקים המרכזיים מתחילים להכין את השוק לירידת ריבית:

✔ הבנק המרכזי האירופי — מאותת על הורדה ביולי

✔ הבנק של אנגליה — שוקל ירידה “אגרסיבית” לאחר צניחת אשראי

✔ הבנק של יפן — סוף סוף משחרר חלקית את בקרת התשואות

✔ הפדרל ריזרב — נותן לשוק להבין שהעלאות הסתיימו, אבל לא מבטיח דבר

הסאבטקסט: המערכת הפיננסית נשחקת מהר יותר מהצרכן.

הבעיה? הורדת ריבית מגיעה בזמן שהחוב הציבורי שובר שיאים היסטוריים — כך שהכלכלה העולמית נכנסת לעידן שבו:

ריבית יורדת ≠ סיכון יורד

וזו נקודה ששוקי ההון עוד לא תימחרו עד הסוף.

🔺 מלחמת הסחר: מארה״ב מול סין → לסין מול העולם

בעוד ארצות הברית מנסה להגביל את הגישה הסינית לשבבים ולליטוגרפיה, הסינים פותחים חזית חדשה על לוגיסטיקה, אנרגיה וחומרי גלם אסטרטגיים.

הנתון המטריד ביותר שהתפרסם השבוע:

סין שולטת ב־87% מהעיבוד העולמי של סוללות ליתיום

ובכ־63% מהייצור של פאנלים סולאריים, וביותר מ־70% ממחזור הרכיבים הקריטיים

המערב רוצה כלכלה ירוקה — אבל מי שמייצר את החלקים הירוקים זו סין, וזו תלות מבנית, לא תלות מסחרית.

כמו שאמר בכיר גרמני השבוע:

“אנחנו מחליפים תלות רוסית בתלות סינית — זו לא אסטרטגיה, זו אשליה.”

🔺 האנרגיה הירוקה במחסור: מה שרואים רק אחרי שהתחלנו לייצר

בזירה הירוקה נחשף משבר מסוג חדש:

לא מחסור בביקוש — אלא מחסור בהיצע.

השוק רוצה:

יותר רכבים חשמליים

יותר סוללות

יותר פאנלים

יותר אגירה

יותר רשת חכמה

אבל פשוט אין מספיק חומר גלם, עיבוד, מפעלים ותחבורה.

המחירים מגיבים בהתאם:

📈 ליתיום — זינוק 21% ברבעון

📈 ניקל — עלייה 13%

📈 קובלט — מתייצב גבוה

📈 נחושת — רמה שאינה נראתה מאז 2011

והמשמעות הגדולה:

המהפכה הירוקה מתחילה להרגיש כמו שוק קומודיטיס — לא כמו אידיאולוגיה.

🔺 נפט וגז: הישן עדיין מנצח, ולפעמים בפער מביך

חברות הנפט הגדולות:

✔ רווחי שיא

✔ דיבידנדים היסטוריים

✔ השקעות גלוליות במאגרים חדשים

בעוד החברות הירוקות:

✖ מחיקות ערך

✖ דחיית פרויקטים

✖ גיוס הון יקר

✖ חוסר שרשרת אספקה

אירוניה של הכלכלה: העולם רוצה לעבור לירוק — אבל בינתיים סוגר חשבון עם שחור.

🔺 הדולר: עדיין המלך — אבל לראשונה בספק

שני נתונים פצצתיים שהתפרסמו:

1. חלקו של הדולר בסחר הבינלאומי ירד מ־77% ל־58% תוך 10 שנים

2. הסכמי תשלום אזוריים צמחו ב־BRICS ובאסיה

לא מדובר בקריסה — אלא בשחיקה.

דולר עדיין מייצר כוח גיאו־פוליטי עצום: סנקציות, הגבלות הון, הקפאת נכסים, ותמחור גלובלי.

אבל העולם מחפש “רשת ביטחון אלטרנטיבית” — לא תחליף מלא.

אלו השמות שעולים:

יואן סיני לתשלומים

יורו לאזורי סחר

קריפטו ממלכתיים לניסויים עתידיים

מטבע דיגיטלי ערכי (CBDC)

השורה התחתונה:

העולם לא מחליף את הדולר — הוא מצמצם את היקף התלות.

וזה כבר כואב לנווט הבית הלבן.

🔺 החוב: מחלה גלובלית עם סימפטום אמריקאי

המדינות שקפצו מעל רף החוב־תוצר:

🇺🇸 ארה״ב — 129%

🇯🇵 יפן — 262%

🇮🇹 איטליה — 144%

🇬🇷 יוון — 171%

🇫🇷 צרפת — 112%

ולצידם כוכבת חדשה:

🇨🇳 סין — לא מדווח רשמית, אך ההערכות מעל 300% כולל חוב פרטי ותאגידי

בעוד הבנקים המרכזיים מחפשים להוריד ריביות כהקלה — שרי האוצר נצמדים למספרים שקשה להסתכל עליהם בעיניים פקוחות.

העולם למעשה מנהל כלכלה על מימון, לא על פעילות.

וזה מתכון שהיסטורית כמעט אף פעם לא הסתיים יפה.

🔺 העתיד הכלכלי בשתי מילים: אי־וודאות מחושמלת

שלושת המגמות המעצבות את העשור:

1. העברת הכוח מהמדינה לתאגיד

הרבה מהכלכלה מנוהלת כיום על ידי:

✔ מיקרוסופט

✔ אמזון

✔ טסלה

✔ TSMC

✔ אליבאבא

✔ ARAMCO

מדינות מאשרות, אך אינן מובילות.

2. העברת הכוח מהכסף למידע

כלכלה שבה מידע = שווי ערך

זו לא תיאוריה — זו מעשיות.

3. העברת הכוח מהאדם למערכת אוטונומית

והמפתח שלה הוא:

בינה + תשתית + נתונים

שם ייקבע מאזן הכוח העולמי.

🔺 לסיכום — איפה זה שם אותנו?

אנחנו חיים בתקופה היסטורית שבה:

✔ כסף אינו עוד מדד לכוח

✔ מטבע אינו עוד מדד לביטחון

✔ אנרגיה אינה עוד מדד לקדמה

✔ ריבית אינה עוד מדד לצמיחה

✔ והמדינה אינה עוד המרכז של הכלכלה

זהו המעבר הגדול מ־כלכלה של אומות ל־כלכלה של מערכות.

והמון אנשים — מהממוצעים ועד האליטות — עוד לא הבינו איזה שינוי מתרחש להם מתחת לרגליים.

