הזהב והכסף מזנקים בשל התעצמות החרדה הקיומית המתעצמת בשווקי העולם ובישראל

העולם הכלכלי נכנס בימים האחרונים למצב של “תהודה עמוקה” — מונח שלבנקים המרכזיים יש מילה עדינה יותר עבורו: פחד אסטרטגי.

הציר שמסביר את הכול עובר דרך חמש נקודות:

טראמפ ↔ אירופה ↔ גרינלנד ↔ שווקים ↔ נאט״ו

ומעל זה מרחפת אזהרה אחת של האיש היחיד שכולם מקשיבים לו בוול סטריט גם כשהוא לוחש:

ריי דליו מזהיר מפני מלחמת הון עולמית — לא רק מלחמת סחר.

נקודה ראשונה: טראמפ פורש את לוח המשחק החדש

טראמפ לא פועל מתוך טעות או גחמה — הוא פועל מתוך הנחה אחת:

ארה״ב יכולה לנצח בו־זמנית בעימות כלכלי, צבאי ופוליטי מפני שלה יש את הכלים לשבור את האחרים.

המהלך האחרון — מכסים על שמונה מדינות אירופיות בשיעור 10% בפברואר ו־25% ביוני — איננו המטרה.

הוא מנוף.

המטרה: עסקת גרינלנד.

ולמי שזה נשמע כמו פרסומת חביבה מפארודיה של סאטרדיי נייט לייב — כדאי להתעורר:

גרינלנד היא נכס גיאו־אסטרטגי לחלוטין:

מעבר ימי חדש, בסיסים צבאיים, משאבי אנרגיה, קרבה לחוג הארקטי — ובעיקר חלום ישן של הפנטגון מאז 1946.

טראמפ לא צוחק כשמדובר בטריטוריה.

העולם רק מתקשה להאמין שהוא באמת מוכן לפרק יחסי סחר בשביל זה.

הוא מוכן.

נקודה שנייה: אירופה סוף סוף קולטת שהקלף שלה לא צבאי — הוא פיננסי

בריסל לא יכולה להציב נושאות מטוסים מול ניו ג׳רזי.

מה שיש לה במקום זה נקרא: 93 מיליארד אירו של מכסים ואמצעי ענישה פיננסיים, על פי ההדלפות הראשונות שמגיעות מצוותי האנטי־כפייה (Anti-Coercion Instrument) החדשים של האיחוד.

האירופים מזהים את הכאוס של טראמפ לא כאירוע כלכלי — אלא כ־סחיטה גיאופוליטית.

ולסחיטה יש תשובה אחת: נשק נגדי.

וזה הרגע שבו נכנס ריי דליו — ומסביר את מה שהשווקים טרם עיכלו:

מלחמת סחר אפשר לנצח במפעלים. מלחמת הון — מפסידים בבנקים

דליו אמר השבוע משהו שאי אפשר לפספס:

“ממשלות יכולות להשתמש בזרימות הון בדיוק כפי שהן משתמשות בנשק.”

בעבר היינו רגילים לשמוע על מכסים.

עכשיו מדברים על:

✔ יציאת הון

✔ חיסול אחזקות

✔ מכירת אג״ח אמריקאיות

✔ העברת השקעות לשווקים יריבים

✔ מניפולציה על מטבעות

✔ העברת מסגרות אשראי בין גושים

קרן הפנסיה הדנית AkademikerPension כבר לא מחכה לפקודות:

היא מכרה אג״ח ממשלת ארה״ב באופן גלוי בגלל טראמפ.

מדינות כמו גרמניה, הולנד, צרפת ושווייץ מחזיקות טריליוני דולרים בנכסים אמריקאיים — מה שמאפשר להן, לראשונה מזה עשורים, להפעיל נשק מדויק על שוק ההון האמריקאי אם ירצו.

נקודה שלישית: הסדק בברית נאט״ו כבר נשמע בחדרי שרי ההגנה

כשמשקיעים מזהים סדק — הם שואלים כמה הוא עמוק.

כשמפקדים מזהים סדק — הם שואלים האם יזוזו טנקים.

והשאלה שמעסיקה כעת את ברלין, פריז, לונדון ובריסל היא פשוטה:

האם נאט״ו עדיין קיימת כשהשוק היחיד שמגן על אירופה תוקף אותה?

זו שאלה מסוכנת, מפני שהיא נוגעת בליבה של הסדר העולמי שנבנה מאז 1945:

ארה״ב מספקת ביטחון → אירופה מספקת סחר → סין מספקת ייצור.

טראמפ שובר את המשולש הזה.

נקודה רביעית: השווקים מגיבים כמו שווקים יודעי דבר

בינתיים המסכים אדומים:

✔ נאסד״ק –2.3%

✔ S&P –1.9%

✔ דאו –1.8%

✔ דאקס (גרמניה) –1.1%

✔ קאק (צרפת) –0.6%

✔ פוטסי (לונדון) –0.7%

✔ סטוקס 600 –0.7%

ומי שמחייך?

הזהב.

מעל 4,700 דולר לאונקיה.

הכסף?

כבר ב־95 דולר, קופץ 7% ביום.

מדד הפחד VIX?

עולה ל־20.6, הגבוה זה חודשיים.

המשפט שמסכם את כל זה נכתב ע״י בנקאי השקעות גרמני בכנס סגור:

“שוק שמבין שעברנו ממלחמת סחורות למלחמת הון — מעלה את מחיר הזהב.”

נקודה חמישית: ישראל על הקו — לא בצד

מי שמדמיין שזו מלחמה של גושים “שם שם” — לא מבין איך העולם עובד היום.

ישראל היא מדינת יצוא, וב־2026 יצוא הוא קרב על שערי מטבע, מכסים וביטחון משפטי.

השקל מתחזק ל־3.17 לדולר.

זה טוב לייבוא.

רע ליצוא.

גרוע לחברות טכנולוגיה שמוכרות בארה״ב ובאירופה בו־זמנית.

הדבר שמפחיד את האוצר בירושלים הוא לא טראמפ ולא המכסים —

אלא הסדק בברית נאט״ו.

מפני שכאשר אין סדר עולמי — אין דוקים יציבים למשקיע.

וגרוע מכך — ההון העולמי זז.

וברגע שהוא זז — הוא לא שואל רשות מאף אחד.

נקודה אחרונה: אם אתה חושב שהגענו לשיא — זה רק הפרולוג

ההבחנה החשובה ביותר היא זו:

🔹 מלחמת סחר — פוגעת בצרכן

🔹 מלחמת מטבע — פוגעת ביבוא/יצוא

🔹 מלחמת הון — פוגעת בסדר העולמי

דליו אמר את זה הכי ברור:

“כאשר הון הופך לנשק — הגלובליזציה מתה.”

מכאן והלאה השאלה איננה “מה יקרה לטסלה וללואי ויטון”, אלא:

מי ימשוך ראשון את טריליוני ההון מהשוק האמריקאי — והאם טראמפ יצחק או יכעס כשהוא יראה את זה קורה.

ומי שחושב שהכול נגמר בגרינלנד או בשמפניה הצרפתית — יופתע לגלות שהאיום הגדול הוא בכלל על אג״ח ממשלתיות אמריקאיות — היסוד שמחזיק את הכלכלה העולמית כבר 80 שנה.

כשזה זז — העולם לא ״נשחק״.

הוא משתנה.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה — שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!