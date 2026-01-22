נקודת מפנה ביטחונית: צה״ל יוצא למאבק אגרסיבי בשריפות הפסולת ביהודה ושומרון

בהנחיית ישראל כ”ץ, חתם מפקד פיקוד המרכז, אבי בלוט, על תיקון לצו הביטחון נגד איום שריפות הפסולת ביהודה ושומרון. האכיפה תחל באופן מיידי, והמהלך מסמן שינוי עומק בתפיסת ההתמודדות עם התופעה – מהתייחסות סביבתית-אזרחית לאיום ביטחוני לאומי.

החתימה על הצו מהווה שלב ביצועי מרכזי במדיניות שמוביל שר הביטחון, שבמסגרתה הוגדרה תופעת שריפות הפסולת כפגיעה ישירה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. מדובר במהלך חסר תקדים בהיקפו, שמכניס את צה״ל והמערכת הביטחונית לעומק המאבק באחד ממפגעי הסביבה החמורים והמתמשכים ביותר במרחב.

מה כולל הצו המתוקן – ומה משתנה בשטח

הצו החדש מעניק לגורמי האכיפה סמכויות רחבות במיוחד, ובהן:

תפיסה והחרמה מנהלתית של כלי רכב, משאיות, טרקטורים וציוד המשמשים להובלת פסולת, להצתות ולהשלכת פסולת בלתי חוקית

פגיעה ישירה בתשתית הכלכלית של העבריינים – ללא צורך בהמתנה להליכים פליליים ממושכים

יכולת אכיפה מיידית נגד גורמים המעורבים בשריפות, גם כפעילות מאורגנת ומתמשכת

לראשונה, המדינה מייצרת מנגנון שמטפל לא רק בתוצאה – העשן, הזיהום והסכנה – אלא בבסיס הכלכלי שמניע את התופעה.

למה זה מוגדר כאיום ביטחוני

שריפות הפסולת ביהודה ושומרון גורמות לנזק חמור ומתמשך:

זיהום אוויר חמור הפוגע באוכלוסיות אזרחיות נרחבות, כולל ילדים, קשישים וחולים

סיכון בריאותי ממשי לערים ויישובים ישראליים הסמוכים לקו התפר ואף עמוק יותר בשטח המדינה

פגיעה מתמשכת באיכות החיים ובביטחון האישי של אזרחים

היבט ביטחוני רחב: פעילות עבריינית מאורגנת, חוסר משילות וניצול אזורים פתוחים כמרחב פעולה בלתי מבוקר

בהקשר זה, ההגדרה החדשה של התופעה כאיום ביטחוני מאפשרת שימוש בכלים חריגים, מהירים ותקיפים – כאלה שהמערכת האזרחית לבדה התקשתה להפעיל לאורך שנים.

אכיפה בין-מערכתית ומשאבים ייעודיים

המהלך הוא יישום ישיר של מדיניות שנקבעה בדיון חירום שקיים שר הביטחון יחד עם בצלאל סמוטריץ’, ראשי רשויות וגורמי ביטחון ואכיפה. במסגרת הדיון הוחלט על:

אכיפה בין-ארגונית תקיפה: צה״ל, משטרה, רשויות אזרחיות וגורמי סביבה

הקצאת משאבים ייעודיים למאבק בתופעה

שימוש בסמכויות חריגות לצורך יצירת הרתעה ממשית

קטיעת התמריץ הכלכלי שמזין את שריפות הפסולת

מדובר במאמץ מתואם, מתמשך ולא נקודתי – כזה שמכוון לשינוי מציאות ולא לכיבוי שריפות תרתי משמע.

הצהרת שר הביטחון: אכיפה אגרסיבית עד מיגור התופעה

שר הביטחון ישראל כ״ץ הבהיר את כוונת הדרג המדיני:

“זו נקודת מפנה, כי המדיניות שקבענו מקבלת היום ביטוי ממשי בשטח. מי שמזהם, מצית ופוגע בבריאותם של אזרחי ישראל – ישלם מחיר כבד. נפגע באמצעים, נשלול את הרווח הכלכלי ונייצר הרתעה ברורה. לא נאפשר מציאות שבה אזרחי ישראל נושמים רעל. ההנחייה שלי לצה״ל היא ברורה: להפעיל את הצו ולאכוף באופן אגרסיבי נגד כל עבריין שלוקח חלק באיום שריפת הפסולת. זהו מאבק על הביטחון, הבריאות ואיכות החיים של הציבור – ונוביל אותו עד למיגור התופעה מהשורש.”

המשמעות הרחבה: משילות, בריאות וביטחון

המהלך הנוכחי משדר מסר ברור: מדינת ישראל אינה מוכנה עוד להשלים עם מציאות של זיהום מכוון, עבריינות סביבתית ופגיעה מתמשכת באזרחיה. שילוב הכלים הביטחוניים במאבק סביבתי משרטט קו אדום חדש – כזה שמחבר בין משילות, בריאות הציבור ו־ביטחון לאומי.

זהו צעד שמסמן שינוי כיוון עמוק: לא עוד טיפול נקודתי ומאוחר, אלא אכיפה יזומה, אגרסיבית ומתמשכת, שמטרתה אחת – לסיים את תופעת שריפות הפסולת ולאפשר לאזרחי ישראל לנשום אוויר נקי ובטוח.

