יום שישי, 30 בינואר 2026
התל אביביות הפסידו: הפועל איבדה את המקום הראשון ומכבי עם הפסד חוץ חמישי רצוף

פיני זמיר 30 בינואר 2026

תבוסה ביתית של הפועל תל אביב ביד אליהו 79:64 מול באיירן מינכן העיפה את האדומים מהמקום הראשון לשלישי בטבלת היורוליג.

זה היה ההפסד היורוליג השמיני שלהם העונה והמאזן הוא 8:16. זה גם היה הפסד שני ברציפות שלהם באירופה והוא מגיע במשחק הכי חלש של הקבוצה מאז הצטרפה ליורוליג.

"זה לא היה כדורסל", אמר המאמן איטודיס בסיום. "הגענו מוכנים, ידענו מה צריך לעשות, אבל היו כאן דברים אחרים שאני לא יכול לדבר עליהם. יש דברים שמאוד פוגעים בנו. אני לא יכול להסביר את זה במונחי כדורסל. אלייז'ה אחד המנהיגים שלנו, הוא חסר לנו, אבל המשחק היום לא היה כדורסל. הקהל יודע טוב מאוד מה קרה".

-בהפועל מודאגים ועופר ינאי כועס ומאיים בנקיטת צעדים נגד שחקנים ומאמנים.

גם מכבי תל אביב הפסידה הפעם 94:83 לקבוצת ולנסיה בספרד. זה היה הפסד החוץ החמישי ברציפות והכניעה הגיעה רק ברבע הרביעי שבו דהרו הספרים והקבוצה של קטש קרסה.

יצויין שלפני המשחק ולאחריו היו הפגנות פרו פלסטיניות מחוץ לאולם אבל לא צריך לייחס זאת להפסד.

