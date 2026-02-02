פוליטיקאית צעירה נבחרה לנשיאות קוסטה ריקה תחת הסיסמא: מלחמה בעולם התחתון

קוסטה ריקה בחרה נשיאה חדשה – אך לא החליפה שלטון. לורה פרננדז, מועמדת המחנה של הנשיא היוצא רודריגו צ’אבס, ניצבת בראש תוצאות הבחירות לנשיאות עם יתרון ברור המאפשר לה להכריז על ניצחון כבר בסיבוב הראשון. המשמעות אינה מהפך פוליטי, אלא אישור ציבורי לקו השלטוני הקיים, תוך העברת ההובלה לדמות הנתפסת כממסדית, טכנוקרטית ומאופקת יותר מהנשיא היוצא.

הבחירות, שהתנהלו בשקט יחסי וללא אירועי אלימות חריגים, סימנו הכרעה ברורה של הבוחרים: המשך המדיניות הנוקשה בנושאי ביטחון ואכיפת חוק – לצד ציפייה לניהול רגוע יותר, פחות מתעמת ופחות פרובוקטיבי.

לא מהפך – אלא הצבעת אמון

בשונה ממערכות בחירות דרמטיות במדינות אחרות באזור, בקוסטה ריקה לא נרשמה קריסה של המערכת הפוליטית הישנה ולא התקוממות עממית נגד השלטון. ההפך הוא הנכון: הציבור בחר להאריך את כהונת המחנה השלטוני, אך להחליף את הדמות העומדת בראשו.

פרננדז, שכיהנה בתפקידי מפתח בממשל צ’אבס, נתפסת כהמשך ישיר של המדיניות – לא כמרד בה. הבחירה בה משקפת אמירה כפולה של הבוחרים:

מצד אחד, שביעות רצון מהכיוון הכללי;

מצד שני, רצון להנמיך להבות ולנהל את המדינה בפחות עימותים גלויים עם מוסדות, תקשורת ויריבים פוליטיים.

הרקע: קוסטה ריקה משתנה – והציבור מגיב

קוסטה ריקה נחשבה במשך עשרות שנים לחריג אזורי: מדינה נטולת צבא, בעלת מוסדות אזרחיים חזקים, מערכת משפט עצמאית ותדמית של יעד תיירותי בטוח ורגוע. אלא שבשנים האחרונות המציאות השתנתה.

עלייה חדה בפשיעה, חדירת קרטלי סמים, גידול במספר מקרי הרצח והאלימות החמושה – כל אלה ערערו את תחושת הביטחון האישי של האזרחים. עבור ציבור שלא היה מורגל בכך, מדובר בטלטלה תודעתית.

רודריגו צ’אבס בנה את כוחו הפוליטי על ההבטחה “לעשות סדר”. לורה פרננדז נבחרה משום שהציבור ביקש להמשיך את אותו קו, אך עם הנהגה פחות בוטה, פחות מתעמתת, ויותר ניהולית.

מי היא לורה פרננדז – ולמה היא התקבלה

פרננדז אינה פוליטיקאית חתרנית או מועמדת מחוץ למערכת. היא מגיעה מהממסד, מכירה את מנגנוני השלטון ומדברת בשפה של מדיניות, לא של סיסמאות. בעיני תומכיה, זה בדיוק היתרון שלה: המשכיות בלי כאוס.

היא הבטיחה:

חיזוק מערכות האכיפה

המשך המאבק בפשיעה המאורגנת

שיתוף פעולה הדוק יותר עם מערכת המשפט (אך בלי ויתור על סמכויות השלטון)

ניהול פחות אישי ויותר ממלכתי

הקמפיין שלה לא נבנה על הבטחות מהפכניות, אלא על מסר פשוט: לא משנים כיוון באמצע משבר – מחליפים יד על ההגה.

הדקויות הדמוקרטיות: בין יציבות לחשש

לצד הניצחון הברור, עולות גם שאלות. מבקריה של פרננדז מזהירים כי המשך הקו של צ’אבס עלול להעמיק מגמות של ריכוז כוח ברשות המבצעת ולהחליש מנגנוני ביקורת. החשש אינו מקריסה מיידית של הדמוקרטיה, אלא משחיקה איטית.

עם זאת, חשוב להדגיש: קוסטה ריקה עדיין מחזיקה במוסדות חזקים, תקשורת חופשית ומערכת משפט עצמאית. הבחירות עצמן התקיימו באופן תקין – נתון שאינו מובן מאליו באזור.

ההקשר הישראלי: סיפור מוכר

עבור הקורא הישראלי, הדינמיקה בקוסטה ריקה אינה זרה:

תחושת אובדן ביטחון אישי

דרישה למשילות חזקה

העדפה ליציבות על פני הרפתקאות פוליטיות

בחירה בהמשך מדיניות קיימת, אך עם שינוי סגנון הנהגה

זו אינה בחירה בין ימין לשמאל, אלא בין כאוס לשגרה מתוקנת. הציבור בקוסטה ריקה, כמו ציבור בישראל בתקופות מסוימות, בחר להעדיף סדר, גם אם הוא אינו מושלם.

השורה התחתונה

ניצחונה של לורה פרננדז אינו מהפכה ואינו חילופי שלטון. זהו אישור ציבורי למדיניות הביטחון של הממשל היוצא, בצירוף דרישה ברורה לניהול שקול, ממלכתי ופחות מתלהם.

קוסטה ריקה נכנסת לעידן חדש – לא בגלל שינוי כיוון, אלא בגלל שינוי אופי ההנהגה. השאלה שנותרה פתוחה היא האם פרננדז תצליח לשמור על האיזון העדין בין משילות חזקה לבין שמירה על המסורת הדמוקרטית שהפכה את קוסטה ריקה לחריגה חיובית באזור.

