צהל השלים תרגיל הגנה על ישובי רמת הגולן

דובר צה״ל: כחלק מסדרת תרגילים להגברת המוכנות להגנה ביישובים: הושלם תרגיל נוסף ביישובי רמת הגולן.
כוחות חטיבת ׳הגולן׳ (474) בפיקוד אוגדה 210 השלימו בשבוע האחרון תרגיל חטיבתי בדרום רמת הגולן כחלק מסדרת תרגילים להגברת המוכנות להגנה ביישובים.
במסגרת התרגיל, כוחות הסדיר והמילואים החטיבתיים תרגלו מענה לתרחישי קצה, פינוי פצועים ותרחישי לחימה במוצבים ובשטח בנוי.
התרגיל בוצע ביישובים מיצר ואפיק, בשיתוף פעולה עם הרשויות, הרבש״צים ולוחמי מחלקות ההגנה ביישובים.
כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט.
צילום – דובר צה"ל.
עניין מרכזי