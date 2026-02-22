טראמפ המום: האיומים לא עובדים, איראן מסרבת להתקפל – והמשבר הופך אישי ומסבך את ישראל יותר מתמיד

זה כבר לא רק גרעין. זה אגו, יוקרה שנפגעה והרתעה שאינה קיימת. הלחץ על ישראל עצום ונתניהו מתקשה לתמרן. זה לא ייגמר טוב לאף אחד.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגלה שהנשק האפקטיבי ביותר שלו – איום פומבי מגובה בתנועות צבא חסרות תקדים – פשוט לא עובד על טהראן.

השליח המיוחד סטיב וויטקוף ניסח זאת בזהירות בראיון לפוקס ניוז אך מאחורי המילים הורגש התסכול: הנשיא “תוהה” מדוע איראן, תחת לחץ צבאי אמריקני עצום באזור, אינה מצהירה בפשטות שהיא מוותרת על נשק גרעיני. בפועל, אמר וויטקוף, הם העשירו ל-60%, רמה שמקרבת אותם לשלב מסוכן מאוד, אולי מרחק של שבועות ספורים מחומר ברמת פריצה תעשייתית.

אבל הסיפור איננו רק טכני. הוא פסיכולוגי.

טהראן אומרת: תעשה מה שאתה רוצה

בזמן שנושאות מטוסים מתקרבות, משחתות חוצות מצרים ומערכי הגנה אמריקניים נערכים, שליטי איראן מאותתים לטראמפ מסר אחד פשוט: אנחנו לא מתרשמים.

הם ממשיכים להעשיר אורניום.

הם מסרבים להצהיר על ויתור עקרוני על נשק גרעיני.

הם מדכאים באלימות מפגינים בתוך איראן.

והפרוקסי שלהם באזור – חיזבאללה, מיליציות שיעיות, גורמים פלסטיניים – נערכים לאפשרות של הסלמה.

המשמעות: טראמפ מאיים – והם עונים בהתרסה.

טראמפ בבעיה אזורית

הקושי אינו רק מול טהראן. סעודיה, קטאר, טורקיה ומצרים אינן ששות למהלך צבאי אמריקני שיצית את האזור. מדינות המפרץ חוששות ממלחמה שתפגע בתשתיות אנרגיה. טורקיה מתנגדת לעימות שיחזק את הכאוס האזורי. מצרים מזהירה מהשלכות על יציבות המזרח התיכון.

כלומר: טראמפ אינו עומד מול איראן בלבד – אלא מול אזור שאינו מוכן לבלוע מלחמה כוללת.

ובבית? הציבור לא איתו

סקרים אחרונים בארצות הברית מראים התנגדות רחבה לעימות צבאי נוסף במזרח התיכון. טראמפ יודע שכל פעולה רחבה עלולה לדרוש לגיטימציה פוליטית – ואם איראן תגיב במלחמה אזורית, הוא עלול למצוא את עצמו נדרש לאישור קונגרס לפעולה ממושכת.

איראן משחקת כאן שחמט קר.

היא מתקדמת טכנולוגית.

היא אינה מתקפלת פסיכולוגית.

והיא מאיימת במלחמה כוללת – מהלך שיכריח את טראמפ להיכנס לבוץ חוקתי ופוליטי.

טראמפ מבין באיחור ניכר כי האמת המעשית לא מסתתרת בקלף הבא שישלוף מהשרוול בגחמה פתאומית אלא בראיה מקפת, מקצועית וחכמה . מי שייצר לעצמו שלטון יחיד ומוקף ביסמנים חסרי חוט שידרה ונעדרי אומץ לומר לו את האמת אינו מסוגל לקבל החלטות שקולות. טהרן מבינה דקויות טוב יותר מדונלד ולכן הכל הסתבך לא רק לטראמפ גם לישראל.

ישראל על הקצה

ובירושלים? ההיערכות קיימת. גורמים בישראל מספרים כי כבר בסוף השבוע האחרון בוצעו הכנות לתקיפה, אך העיתוי נדחה שוב. לא בפעם הראשונה. השיקול ברור: פעולה ישראלית ללא גיבוי אמריקני מלא עלולה להצית חזית רב-זירתית.

ישראל רואה את 60% ההעשרה כקו אדום כמעט צבאי.

וושינגטון רואה בכך איום – אך עדיין מחפשת מסלול מדיני.

טהראן רואה בכך קלף מיקוח – ולא סימן כניעה.

המשבר האמיתי

הנקודה הקריטית איננה האם איראן קרובה לפצצה.

הנקודה הקריטית היא שטראמפ גילה שההרתעה האישית שלו – זו שעבדה מול שווקים, מול נאט”ו ומול מדינות קטנות יותר – לא עובדת כאן.

הוא מאיים.

הוא מזיז צי.

הוא מציב דדליין.

והאיראנים ממשיכים לשחק.

אם לא תושג פריצת דרך דרמטית בשיחות, טראמפ יעמוד בפני שלוש אפשרויות רעות:

להתקפל.

לתקוף ולסכן מלחמה אזורית.

או להיכנס למו”מ רך שייראה כהפסד תדמיתי.

וזו הסיבה האמיתית להלם בוושינגטון. לא 60%. לא שבוע לפריצה.

אלא העובדה שהפעם – האיום לא יצר צייתנות.

המזרח התיכון מתקרב לנקודת רתיחה, והפעם זה לא רק עניין של טילים – אלא של יוקרה, שליטה ותדמית של נשיא שלא רגיל שמזלזלים בו.

