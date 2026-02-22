ירוק מפשל, אדום מאכזב, צהוב מנצח אבל בקושי

מכבי חיפה שוב מפשלת, טבריה מנצחת ברגעי הזהב, תיקו מאכזב להפועל ת״א וקרב על כל נקודה בטבלה.

שבת בליגת העל סיפק טעימות של דרמה ואירועים משמעותיים במחזור ה-24: עירוני טבריה חגגה ניצחון דרמטי ששומר אותה בתמונת ההישארות, בעוד הפועל תל אביב סיימה בתיקו מאופס מול בני סכנין עם המאמן החדש, יוסי אבוקסיס. מכבי תל אביב מבקיעה ומנצחת בבלומפילד אבל בקושי ותוך ספיגת צמד מאשדוד.

תוצאות מרכזיות מהמחזור:

🏆 עירוני טבריה 1 – 2 מכבי בני ריינה

המשחק המרכזי של היום הסתיים בניצחון מרגש של עירוני טבריה על מכבי בני ריינה, שער ניצחון דרמטי של גיא חדידה בתוספת הזמן סלל את הדרך לשלוש נקודות יקרות במאבק על ההישארות. לפי דיווחים ספורטיביים, זהו רגע של שחרור גדול לטברייני אחרי הביצועים הלא עקביים בשבועות האחרונים.

⚪ הפועל תל אביב 0 – 0 בני סכנין

הפועל ת״א, לאחר רצף של חמישה ניצחונות, נעצרה הבוקר בתיקו 0:0 מול בני סכנין. המשחק סיכם בהופעה הגנתית חזקה משני הצדדים, כולל הרחקת כרטיס אדום מוקדמת, שהורידה את האדומים למקום רביעי בטבלה שוב אחרי הצהובים.

התוצאות של היום מעמיקות את התחושה שהעונה אינה מוכרת מראש:

עירוני טבריה עם ניצחון חשוב שמקרב אותה לצמרת התחתונה ומאפשר ניידות חיובית בטבלה.

בני ריינה ממשיכה לשקוע עם הפסד נוסף והפסדים מצטברים, מה שמעמיק את המשבר במועדון.

הפועל תל אביב איבדה נקודות יקרות באצטדיון דוחא לאחר תיקו מאכזב.

מכבי תל אביב עם מאמן חדש מבקיעה לפתע בצרורות אבל ההגנה נותרה מחוררת.

ומה יהיה עם הקבוצה של בכר?

הטבלה כעת עשויה להשפיע על מאבקי הפלייאוף העליון והשרידות התחתונה — עם נקודות קריטיות שעל השולחן לקראת המחזורים הבאים.

ניצחונות דרמטיים כמו של טבריה — מסוגלים לשנות מגמה בתוך שבוע אחד, במיוחד לקבוצות הנלחמות על התחתית.

תיקו מאופס של קבוצות צמרת — יכול להקשות על המאמצים להגיע לפלייאוף עליון, ולפתוח פערים של נקודות בין עם לקבוצות הבאות בעקבותיהן.

״עניין מרכזי״

