עבודה בגובה – מה חשוב לדעת כדי לשמור על בטיחות מלאה באתר

עבודה בגובה נחשבת לאחת הפעילויות בעלות רמת הסיכון הגבוהה ביותר בשוק העבודה, במיוחד בענפי הבנייה, האחזקה והתעשייה. כל טעות קטנה עלולה להסתיים בפגיעה חמורה ולכן נדרש שילוב של ידע מקצועי, ציוד מתאים ועמידה קפדנית בתקנות. הכרות עם החובות החוקיות, ההכשרות הנדרשות ונהלי העבודה התקינים היא תנאי בסיסי לפני ביצוע כל משימה בגובה.

מה נחשב עבודה בגובה לפי התקנות

לפי תקנות הבטיחות בעבודה בישראל, עבודה בגובה עם חברת טופ גובה היא כל עבודה המתבצעת מעל גובה מסוים, כאשר קיימת אפשרות לנפילה הגורמת לפגיעה. לא מדובר רק בעבודה על פיגומים גבוהים, אלא גם בעבודה על סולמות, גגות, מרפסות, במות הרמה, מנופים, קונסטרוקציות, בורות עמוקים ומקומות שבהם קיימת סכנת נפילה לגובה או לעומק.

ההגדרה הרחבה נועדה לוודא שכל מצב שבו קיימת סכנת נפילה יטופל באותם סטנדרטים מחמירים. גם פעולות קצרות לכאורה, כמו התקנת מזגן, חיזוק אנטנה, שטיפת חלונות או תיקון תאורה חיצונית, עשויות להיחשב עבודה בגובה ולדרוש אמצעי מיגון מתאימים והכשרה ייעודית.

הכשרה והסמכה לביצוע עבודה בגובה

תקנות הבטיחות מחייבות שכל עובד המבצע עבודה בגובה יעבור הכשרה ייעודית במוסד מוכר ומאושר. ההכשרה כוללת לימוד תאורטי על סיכונים, תקנות וחובות, לצד תרגול מעשי בשימוש נכון בציוד מגן אישי, מערכות עיגון, רתמות, סולמות ובמות הרמה. ללא תעודת הסמכה בתוקף, אין לבצע עבודות הנכללות בהגדרת התקנות.

משך ההכשרה וסוגה משתנים בהתאם לאופי העבודה: עבודה על פיגומים, עבודה בסל הרמה, עבודה על גגות, עבודה עם חבלים ועוד. בנוסף, נדרש ריענון תקופתי כדי לוודא שהעובדים מעודכנים בשינויים בתקנות ובטכנולוגיות החדשות. מעסיק אחראי לוודא שלכל עובד יש הסמכה מתאימה ומעודכנת לסוג המשימות שהוא מבצע באתר.

חובות המעסיק בתכנון וניהול עבודה בגובה

אחריות המעסיק אינה מסתיימת במימון הקורס. לפני תחילת כל עבודה בגובה יש לבצע סקר סיכונים מסודר, לזהות נקודות תורפה ולתכנן את שיטת העבודה הבטוחה ביותר. יש לבחור אמצעי גישה מתאימים – פיגום, סולם מקצועי, במת הרמה או מערכת חבלים – בהתאם לגובה, משך העבודה, תנאי השטח והסיכונים הסביבתיים.

המעסיק חייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומאושר: רתמות גוף מלא, רצועות, קסדות עם רתמה, נעלי בטיחות, אמצעי עיגון מוסמכים ורכיבי בלימת נפילה. בנוסף, נדרש לוודא כי הציוד עובר בדיקות תקופתיות מתועדות וכי קיימת הנחיה ברורה לגבי אופן האחסון, התחזוקה וההחלפה שלו במקרה של בלאי או פגיעה.

בדיקת ציוד מגן ואמצעי גישה

לפני כל תחילת עבודה בגובה יש לבצע בדיקה ויזואלית יסודית לציוד המגן ולאמצעי הגישה. יש לוודא שלרתמות אין קרעים, שחיקה או תפרים רופפים, שהמחברים והשאקלים נסגרים היטב, שחבלי הבטיחות שלמים וללא סימני חיתוך או כימיקלים, ושנקודות העיגון מאושרות לעומסים הנדרשים על ידי גורם מקצועי.

גם לפיגומים, סולמות ובמות הרמה קיימים תקנים מחייבים. פיגום חייב להיבנות ולהיבדק על ידי אדם מוסמך, עם מעקה מגן, לוחות דריכה תקינים וגישה נוחה. סולם חייב להיות יציב, מוצב על משטח קשיח ומאובטח בחלקו העליון או התחתון. במות הרמה דורשות בדיקות תקופתיות, הדרכת מפעיל ותיעוד טיפולים. שימוש בציוד מאולתר או פגום מגדיל משמעותית את הסיכון לתאונה.

ניהול סיכונים והתנהלות בטוחה בשטח

עבודה בגובה מחייבת תרבות בטיחות ברורה ועקבית. עוד לפני העלייה לגובה יש להגדיר נהלי עבודה כתובים, לחלק תפקידים, לוודא תקשורת בין העובדים ולהעריך השפעות של מזג אוויר, רוח, גשם או חום קיצוני. במקרים של רוחות חזקות או תנאי ראות לקויים, יש לשקול דחיית העבודה או התאמת אמצעי המיגון.

כדאי לוודא כי השטח שמתחת לאזור העבודה מגודר ומסומן, כדי למנוע מעבר אנשים ורכבים מתחת לאזור שבו עלולים ליפול חפצים. יש להקפיד על הרמת ציוד בכלים ייעודיים, קשירת כלים העלולים להישמט, ושמירה על סדר וניקיון על גבי הפיגום או הגג. כל החלקה, מעידה או חפץ רופף עלולים להפוך לאירוע חמור בגובה.

בחירת קבלן או ספק לביצוע עבודה בגובה

כאשר נדרש לבצע עבודה בגובה באמצעות קבלן חיצוני, חשוב לוודא שהספק מחזיק ברישיונות ובהסמכות הנדרשות, כולל אישורי הכשרה לעובדים, ביטוח מתאים וניסיון מוכח בעבודות דומות. מומלץ לבקש לראות נהלי בטיחות כתובים, תוכנית עבודה מסודרת וסיכום אחריות לגבי אספקת ציוד המגן והפיקוח באתר.

שיתוף פעולה בין מזמין העבודה, הקבלן והעובדים בשטח מאפשר תכנון מדויק יותר של המשימה, התאמת אמצעי הגישה והבטיחות, ובקרה שוטפת על ביצוע הנהלים. הקפדה על תיעוד בדיקות, הדרכות ותקריות כמעט-תאונה מסייעת לשיפור מתמיד ולהפחתת הסיכוי לתאונות קשות בעתיד.