 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 28 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הפצצות כבדות של מטוסי ארה״ב וישראל על מטרות איראניות שתוכננו מראש

76368772-AE74-4EA9-BE45-DE5F27C5EDAC
רמי יצהר 28 בפברואר 2026

הניו יורק טיימס האמריקני וגורמים נוספים טוענים לחלוקת עבודה ברור במתקפות הגדולה על איראן: האמריקנים אמורים לסיים מה שהתחילו במלחמת 12 הימים ולהשמיד את אתרי הגרעין האיראיניים השונים, זאת במטרה למנוע ממשטר האייתולות להמשיך במפעל הגרעין שלהם.

ישראל מתרכזת בהפצצת יעדים של משגרי טילים ומטרות נוספות. מטארטת נוספות שכבר הותקפו על בנייני ממשל ואתרים אסטרטגיים בבירה האיראנים ובערים מרכזיות כמו גם באתרים שסומנו מראש.

הנשיא טראמפ הכריז: ״המטרה שלנו היא להגן על העם האמריקני ולהשמיד איומים מידיים מהמשטר האיראני. במתקפה הנוכחית המטרות הן להשמיד את תעשיית הטילים האיראנית ולמנוע את שיקום תכנית הגרעין שלה״.

ברחבי הארץ מוכרז מצב חירום. התנועה האווירית האזרחית פסקת לפחות עד יום שלישי. במהלך הבוקר נשמעו אזעקות והישראלים נקראו להישאר בקרבת מורחבים מוגנים ולא להסתובב ברחובות שלא לצורך.

בחנויות המזון הפתוחות בשבת צפיפות גדולה והתנפלות על מוצרי צריכה בסיסיים. ממשיכים לעדכן.

רמי יצהר

עניין מרכזי

 

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה