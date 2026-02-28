הפצצות כבדות של מטוסי ארה״ב וישראל על מטרות איראניות שתוכננו מראש

הניו יורק טיימס האמריקני וגורמים נוספים טוענים לחלוקת עבודה ברור במתקפות הגדולה על איראן: האמריקנים אמורים לסיים מה שהתחילו במלחמת 12 הימים ולהשמיד את אתרי הגרעין האיראיניים השונים, זאת במטרה למנוע ממשטר האייתולות להמשיך במפעל הגרעין שלהם.

ישראל מתרכזת בהפצצת יעדים של משגרי טילים ומטרות נוספות. מטארטת נוספות שכבר הותקפו על בנייני ממשל ואתרים אסטרטגיים בבירה האיראנים ובערים מרכזיות כמו גם באתרים שסומנו מראש.

הנשיא טראמפ הכריז: ״המטרה שלנו היא להגן על העם האמריקני ולהשמיד איומים מידיים מהמשטר האיראני. במתקפה הנוכחית המטרות הן להשמיד את תעשיית הטילים האיראנית ולמנוע את שיקום תכנית הגרעין שלה״.

ברחבי הארץ מוכרז מצב חירום. התנועה האווירית האזרחית פסקת לפחות עד יום שלישי. במהלך הבוקר נשמעו אזעקות והישראלים נקראו להישאר בקרבת מורחבים מוגנים ולא להסתובב ברחובות שלא לצורך.

בחנויות המזון הפתוחות בשבת צפיפות גדולה והתנפלות על מוצרי צריכה בסיסיים. ממשיכים לעדכן.

רמי יצהר

עניין מרכזי