 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 1 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

כ-100,000 משרתי מילואים גויסו: צה״ל מחזק את ההערכות בכלל הגזרות

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 1 במרץ 2026

צה״ל נערך לקלוט כ-100,000 משרתי מילואים ומגביר את מוכנתו בגזרות השונות במבצע ״שאגת הארי״.

בפיקוד הצפון נעשה עיבוי משמעותי בכוחות ההגנה ובמרכבי ההגנה וההתקפה בגזרה.
הכוחות תוגברו בכלל המוצבים לאורך הגבול ובמרחב האבטחה בדרום סוריה ובלבנון.
ביישובי הגזרה נפתחו חמ”לים לגיבוש תמונת מצב ולקבלת החלטות מהירה בשטח, במטרה להבטיח את ביטחונם של תושבי הגליל והגולן.

פיקוד המרכז מגביר את הכוחות ומרכז מאמץ בפעילות התקפית לסיכול טרור.
בנוסף, תוגברו כוחות ההגנה ביישובי הגזרה, בגבול המזרחי ובתפר לצד יחידות תגובה מהירה, זאת תוך שמירה על קשר רציף עם הרשויות בגזרה.

בפיקוד הדרום הכוחות ממשיכים לפעול ולהגן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה.
במקביל, תוגברו כוחות לאורך הגבול המערבי והמזרחי, להגנה על תושבי הדרום, הערבה, אילת והנגב המערבי.
ביישובים סמוכי הגדר הופעלו מחלקות ההגנה.

צה״ל ערוך ויספק למשרתי המילואים את כל האמצעים הלוגיסטיים הדרושים לפעולה בתנאים הטובים ביותר.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה