יום רביעי, 4 במרץ 2026
גלי תקיפה איראניים נענים בהפצצות ישראליות כבדות בטהרן

יהושע יונתן 3 במרץ 2026

בעוד שהאיראנים מצליחים להריץ היום את אזרחי ישראל ומיליונים במקומות אחרים למקלטים, לממ"דים ולמקומות מחסה בשל גל תקיפות בלתי פוסק, ממשיכים מטוסי ישראל וצבא ארצות הברית להפציץ ללא הפסקה מוקטמות ברחבי איראן.

לפני זמן קצר מסר דובר צה"ל:

*יותר מ-60 גלי תקיפה: חיל האוויר ממשיך לפעול נגד מערכי הטילים של איראן המאיימים על אזרחי מדינת ישראל*

חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן, השלים מוקדם יותר היום (ג'), גלי תקיפה נוספים במערב איראן לפגיעה במערכי האש של משטר הטרור האיראני והעמקת השליטה האווירית של צה"ל במרחב.

במסגרת גלי התקיפות, חיל האוויר תקף היום (ג') עשרות משגרי טילים, מערכות הגנה ומערכי אש נוספים שהיו בשימוש משטר הטרור האיראני, זאת על מנת לפגוע במערכי הטילים של המשטר האיראני ולצמצם ככל שניתן את הירי לעבר מדינת ישראל.

צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.

מבזקחדשותביטחון

יהושע יונתן

