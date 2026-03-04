היסטוריה בשמי טהרן: הופל מטוס קרב איראני בידי F35 ישראלי

היסטוריה ישראלית מעל שמי טהרן – קבלו ח"ח משולש כולל חיבוק.

דובר צה"ל:

מטוס אדיר (F35 I) של חיל האוויר הישראלי הפיל הבוקר מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן.

זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35.

עניין מרכזי, היסטוריה ישראלית מעל שמי טהרן

הפלה ראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש בידי F-35

עניין מרכזי | חדשות וסקופים מאז 1999

עורך ראשי: רמי יצהר

טהרן – הבוקר: דובר צה״ל מסר כי מטוס “אדיר” – גרסת ה-F-35 הישראלית – הפיל מעל שמי טהרן מטוס קרב איראני מדגם Yakovlev Yak-130. אם הפרטים יאושרו באופן מלא, מדובר באבן דרך עולמית: הפלה ראשונה של מטוס קרב מאויש בידי F-35 בקרב אוויר.

האירוע, כך לפי ההודעה, התרחש במהלך פעילות להשגת עליונות אווירית בעומק. מטוס ה״אדיר״, F-35I Adir, זיהה, עקב ויירט את היעד – מטוס איראני מדגם Yak-130 – מעל המרחב האווירי של הבירה האיראנית.

מה הופל – ומה הפיל?

היעד: Yak-130

ה-Yak-130 הוא מטוס אימון מתקדם מתוצרת רוסית, המשמש גם כמטוס תקיפה קל. הוא אינו מטוס עליונות אווירית כבד, אך מסוגל לשאת חימוש אוויר-אוויר ואוויר-קרקע, ולשמש כפלטפורמה מבצעית בזירות מקומיות.

המיירט: F-35I “אדיר”

ה-F-35I הוא הגרסה הישראלית של ה-F-35, עם התאמות ייחודיות למערכות שליטה, לוחמה אלקטרונית וחימוש. זהו מטוס חמקן רב-משימתי מדור חמישי, שנועד לחדירה לעומק, איסוף מודיעין ותקיפה מדויקת – אך גם לביצוע קרבות אוויר, לרוב מעבר לטווח הראייה (BVR) באמצעות טילים מונחי מכ״ם מתקדמים.

המשמעות המבצעית: שילוב של חתימה נמוכה, תמונת קרב דיגיטלית מלאה ויכולת שיגור טיל עוד לפני שהיריב מבין כי “ננעלו עליו”.

למה זו אבן דרך עולמית?

למרות כניסתו לשירות כבר באמצע העשור הקודם, מטוסי F-35 ברחבי העולם טרם תועדו בהפלת מטוס קרב מאויש בקרב אוויר. אם האירוע אכן התרחש כמתואר – מדובר בתקדים היסטורי עבור משפחת המטוסים הזו, המופעלת גם בידי ארה״ב ובעלות בריתה.

ה-F-35, מתוצרת Lockheed Martin, נחשב לאחד המטוסים המתקדמים בעולם – אך עד כה עיקר פעילותו המבצעית הגלויה הייתה תקיפות קרקע, סיוע מודיעיני והרתעה.

שמי טהרן: משמעות אסטרטגית

הפלה מעל טהרן אינה רק הישג טקטי – היא הצהרה אסטרטגית.

חדירה לעומק: פעילות מבצעית בלב המרחב האווירי האיראני.

עליונות אווירית: יכולת ליירט מטוס אויב בשמי הבירה משדרת שליטה מבצעית.

תודעה והרתעה: מסר לממסד הצבאי והפוליטי בטהרן – ולזירה האזורית כולה.

במונחים צבאיים, קרב כזה יכול להתרחש בטווחים של עשרות קילומטרים, ללא מגע עין, תוך הישענות על מודיעין, לוחמה אלקטרונית ושליטה רשתית.

היסטוריה ישראלית בקרבות אוויר

חיל האוויר הישראלי רשם לאורך השנים מאות הפלות, בעיקר במלחמות הקונבנציונליות הגדולות – משנות השישים ועד שנות השמונים. מאז, פחתו קרבות האוויר הקלאסיים בין מטוס למטוס, והזירה עברה להתמודדות עם טילים, כטב״מים ומערכי נ״מ מתקדמים.

אירוע מעל טהרן, אם יאומת במלואו, יצטרף לרשימת פרקי ההיסטוריה שבהם טכנולוגיה, מודיעין ונחישות טייסים נפגשים בנקודת הכרעה אחת.

בין מבצעי להיסטורי

קרב אוויר מודרני כבר איננו “דוגפייט” סחרחר בשמי האויב. הוא תוצר של מערכת שלמה: לוויינים, חיישנים, שליטה ובקרה, לוחמה אלקטרונית וטיל מדויק אחד ברגע הנכון.

הבוקר, לפי הודעת דובר צה״ל, הרגע הזה התרחש מעל שמי טהרן.

קבלו ח״ח משולש – כולל חיבוק.

חדשות וסקופים מאז 1999.

עורך ראשי: רמי יצהר