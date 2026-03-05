נקמנו עבור ידידנו הגדול: חוסל בטהרן האיש ששלח מתנקש שכמעט הצליח לרצוח את טראמפ

,

ישראל חיסלה היום בטהרן את רחמאן מקדם, המפקד האיראני שתכנן את ניסיון ההתנקשות בנשיא דונאלד טראמפ ערב הבחירות לנשיאות 2024 – ניסיון שכמעט הפך לסיוט אישי ומדיני עבור טראמפ, ושסימל את המתיחות הקיצונית בין ארצות הברית לאיראן. הפעולה התקיימה תוך תכנון מדויק ומבצעי מודיעיני יוצא דופן, שמציב את ישראל שוב בחזית המאבק הבינלאומי בטרור ובאיומי איראן.

אומץ בלתי מתפשר ברגעי הסכנה

בערב גורלי, זמן קצר לפני הבחירות, טראמפ נאלץ להתמודד עם ניסיון ההתנקשות מתוכנן. האוזן שלו שותתת כתוצאה מפגיעה קלה, אך מול המצלמות והסביבה המסוכנת, הוא לא היסס לרגע.

“רק מי שהיה שם יכול להבין את המתח האדיר,” מספר מקור בכיר בסביבתו.

“הוא המשיך לדבר, לנוע ולהנהיג כאילו כלום לא קרה – וזה הפך לסמל של נחישות ואומץ עילאי.”

הרגעים הללו, בהם טראמפ לא נותן לפחד לשלוט, הפכו לאייקוניים והוזכרו פעמים רבות בכלי התקשורת במהלך הבחירות.

הצילום והשידור החי: ניצחון בזכות התיעוד

תמונות האירוע, לצד השידור החי של יד הברזל שהונחה בידו – הפכו לסמל עולמי של עמידה איתנה מול סכנה ישירה. האנליסטים ציינו שהסיקור החי והצילום הפכו לרגע מכונן בתודעת הציבור, והשפיעו במידה רבה על ניצחונו המוחץ של טראמפ בבחירות.

“ללא אותו צילום, וללא השידור החי שהראה את האומץ שלו מול העולם, קשה לראות איך התודעה הציבורית הייתה עוברת לטובתו כל כך,” מוסיף מקור אנליטי בכיר.

איום המג’לס האיראני: “פעם הבאה נצליף טוב יותר”

לאחר החיסול היום, ראש המג’לס האיראני שיגר איום ישיר וברור:

“הפעם הצלחנו לעצור אתכם. בפעם הבאה נצליף טוב יותר.”

הצהרה זו מדגישה שהמאבק מול איראן לא הסתיים ושאיראן ממשיכה לראות בטראמפ ובבעלי בריתו אויבים מרכזיים.

מהלך ישראלי מדויק ואסטרטגי

חיסול רחמאן מקדם אינו רק נקמה או תגובה למזימה – מדובר במסר מדיני ואסטרטגי ברור: מי שמעז לתכנן פגיעה בבעלי ברית של ישראל ובארצות הברית לא יישאר ללא תגובה.

במהלך השנים האחרונות, ישראל הפגינה יכולת מודיעינית מבצעית יוצאת דופן במאבק באיומים כאלה, תוך שמירה על מינימום נזקים וללא אובדן של חפים מפשע. הפעולה היום ממחישה שוב את היכולת להכות במהירות ובדיוק נגד האיום המרכזי ביותר.

רקע הרחבתי למתח בין איראן לארה״ב

רחמאן מקדם היה דמות מפתח בצמרת האיראנית, אחראי למספר מזימות ומתקפות על גורמים אמריקאיים ובעלי ברית. ניסיון ההתנקשות שלו היה מתוכנן להתרחש ערב הבחירות – אירוע שיכול היה להטיל אימה עצומה על הציבור ולהשפיע על מסלול הבחירות.

תגובות בינלאומיות צפויות להיות מגוונות: מצד אחד, המערב והקואליציה רואים בחיסול ביטוי לעוצמה והרתעה; מצד שני, איראן עלולה להגיב בפעולות מילוליות או מתקפות במקומות אחרים, ולנסות ליצור לחץ חדש על טראמפ והקהילה הבינלאומית.

מסר עוצמתי לעולם

החיסול היום הוא סימן ברור לכך שהמאבק נגד איראן והאיומים שהיא מציבה לא מפסיק, ושישראל, יחד עם בעלות בריתה, מוכנה לפעול במהירות, בהחלטיות ובדייקנות.

