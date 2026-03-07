ישראל כץ העביר אזהרה ברורה לנשיא לבנון

שר הביטחון ישראל כץ העביר היום מסר לנשיא לבנון עאון: "לבנון היא לא מהאו"ם. אתה התחייבת ואתם התחייבתם לקיים את ההסכם ולפרוק את החיזבאללה מנשקו והדברים האלה לא קורים.

"אנחנו לא נאפשר פגיעה ביישובים שלנו, לא נאפשר פגיעה בחיילים שלנו *ואם הדברים עומדים ויעמדו אחד מול השני מי שישלם את מלוא המחיר זה ממשלת לבנון ולבנון כולה.

"לא נאפשר לחיזבאללה לפעול מתוך כל התשתיות של שטח לבנון כדי לפגוע באזרחים, לפגוע בחיילים, ולכן אם לא תאכפו *ואם הברירה תהיה הגנת אזרחינו ושלום חיילינו או מדינת לבנון – אנחנו נבחר בהגנה על אזרחינו ועל חיילינו וממשלת לבנון ולבנון ישלמו מחיר כבד ביותר. אם נסראללה הרס את לבנון אז נעים קאסם בדרך הזאת גם יחריב אותה".

השר כץ הדגיש כי "אין לישראל תביעות טריטוריאליות כלפי לבנון, אבל לא נהיה מוכנים שמשטח לבנון יחודש עכשיו כל מה שהיה הרבה שנים של ירי לעבר מדינת ישראל, אנחנו לא נאפשר חזרה למצב הזה ולכן אנחנו פונים ומזהירים: תעשה ותפעל לפני שאנחנו נעשה עוד יותר".

כ"ץ קיים הבוקר (שבת) הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מפקד פקע"ר אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ראש מלמ"ב תא"ל (מיל׳) יובל שמעוני, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

"הפעילות העוצמתית באיראן נמשכת, יש לנו את חזית לבנון. לתושבי הצפון המסר הוא נשארים במקומם, אף אחד לא עוזב את האדמה ואת הבית. אנחנו מספיק חזקים, החיילים מגינים על האזרחים, אנחנו צריכים להגן על החיילים ואני בטוח שכל הדברים האלה מתבצעים".

עניין מרכזי