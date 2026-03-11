שיא שיגורים מאיראן לישראל למרות כמעט שבועיים של הפצצות בלתי פוסקות

צריך להסתכל למציאות בעיניים. גם מי שמעדיף לקבל את המידע שלו אודות המלחמה רק מדוברים צבאיים ומעדיף להתבשם מטעמן המתוק של הצלחות בלתי פוסקות שואל את עצמו מן הסתם בעודו רץ שוב ושוב מהמקלט, לממ"ד או למחסה אחר את השאלה הבלתי נמנעת מה לכל הרוחות קורה פה? איך זה שאנחנו כבר כמעט שבועיים מפציצים, הורסים, הורגים ומשמידים במאות גיחות ואלפי טונות של פצצות את מה שאנחנו טוענים שהשמדנו ובכל זאת הלילה רצנו שש פעמים למקלט, בקושי ישנו וביממה האחרונה כמות הטילים שנורו לעבר ישראל הגיע לכשלושים והאיראנים מצליחים לעשות בדיוק מה שהם מאיימים לעולל.

אז טראמפ מספר לנו השכם והערב שאין להם חיל אוויר וחיל ים ובונקרים ומנהיגים ואנחנו מדווחים את מה שאתם מקבלים במבזקי פוש שמטרטרים לכם את התודעה אז איך זה שהאמת בשטח הפוכה.

מוזר אבל עובדה: הצבא האיראני, משמרות המהפיכה והמנהיגות נושמת ובועטת ואומרים שהם מסרבים לנהל משא ומתן ואומרים שמבחינתם המלחמה תימשך עוד חודשים ומטרתם היא להתיש את הישראלים ולמוטט את הכלכלה העולמית אי אפשר להתעלם מכך.

ואיך זה שאם אין להם חיל ים הם מצליחים למקש את מעברי הורמוז ולשתק אותם? ואיך זה שאחרי שהרגנו לפי ההודעות כל מנהל מנהיג מפקד או אחראי אחר הם יורים טילים כמה שבא להם מלבנון ואפילו לקפריסין הגיעו ?

אז הנה עוד הודעה צבאית עדכנית:

דובר צה"ל:

לאחר הערכת מצב: הרמטכ״ל הנחה על תגבור גזרת פיקוד הצפון ומעבר צוות הקרב של חטיבת גולני מפיקוד הדרום לפעילות בגזרת פיקוד הצפון

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ד’) הערכת מצב, בהמשך להתפתחויות השונות במבצע 'שאגת הארי' עם מפקדים נוספים.

הרמטכ"ל הנחה על תגבור גזרת פיקוד הצפון ומעבר צוות הקרב של חטיבת גולני מפיקוד הדרום לפעילות בגזרת פיקוד הצפון.

בהמשך, ובהתאם להערכת המצב יוחלט על תגבור בכוחות נוספים.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי .מדינת ישראל.

המוח האנושי שונא לשאת בו זמנית דבר והיפוכו. הסתירה מייצר מבוכה נפשית בלתי נסבלת והדרך המקובלת להרגע היא באמצעות העדפת גרסה אחת והכחשת האחרת באמצעות הדחקה מוחלטת. לפיכך, נמשיך לשקר את עצמנו ולרוץ למקלט, נמשיך לא לשלוח את הילדים למוסדות החינוך, להיות תקועים בבית, לא לטוס, לא לנסוע, לא לטייל ולא לחיות. למה? כי ככה רוצים הנשיא והטמאיאי והמלך הישראלי ואוי למי שיעז לחשוב אחרת או חלילה לשאול שאלה קשה.

