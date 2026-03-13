תחקיר אמריקני חושף: כך מצליחים האיראנים לשרוד את ההפצצות ולהפוך את דעת הקהל בעולם לרעת טראמפ ונתניהו

רשת בלומברג האמריקנית מפרסמת בסוף השבוע תחקיר מעניין המנסה לברר את פשר הצלחת האיראנים לא רק להמשיך לשגר טילים ולפגוע בישראל, בכל מדינות המפרץ ואף במטרות נוספות כולל בעירק, אלא גם לשמר יכולות המסכנות על בסיס יומיומי את מטוסי חיל האוויר והמפציצים האמריקניים.

התחקיר בוחן את הפער העצום שבין ההצהרות האמריקניות ובראשן של הנשיא ושר המלחמה שלו בצד הפרסומים התכופים של צה"ל על הפצצות, חיסולים והשמדת יכולות איראניות.

התחקיר מבוסס על מקורות אמריקניים, ניתוח עובדות ופרשנות מקצועית וממנה עולים ממצאים מעניינים שאינם זוכים מדרך הטבע לפרסומים בתקשורת הישראלית.

לפי בלומברג ומקורות תקשורתיים זרים נוספים מצליחים האיראנים לשמר כשליש עד 40 אחוזים מהמשגרים שלהם, בעיקר הניידים. את אלה לא מצליחים לצוד מהאוויר ושרידותם מאפשרת לאיראנים לשרוד כבר יותר משבועיים כשמטר השיגורים עולה ויורד ולא פוסק. בשל כך מנותקת ישראל מהתעבורה האווירית והימית מהעולם, הלימודים מושבתים, העבודה משובשת, החיים האזרחיים רווי פחדים, חרדות וריצה למקומות מסתור וסוף המלחמה לא נראה באופק בעוד שהנזק הכלכלי לעולם כולו אדיר.

מומחים סבורים שרק 60% מהמשגרים נפגעו או שפעילותם שובשה מתחילת המלחמה. בישראל מעריכים שרק שליש מהמשגרים שרדו. הבעיה המרכזית נעוצה בקושי לאתר את המשגרים הניידים במועד, להגיע אליהם ולחסום בטרם נעלמו מהשטח לאחר ביצוע הירי.

הרושם הוא שאיראן מנהלת בזהירות ובתבונה את מדעניות השיגורים שלה ומצמצמת אותם לפי מידע הקיים שם מתי כל משגר מצוי בסכנת הכחדה אם יבצע ירי.

לעומת זאת האיראנים משגרים כמה שיותר כטב"מים זולים שגורמים להוצאות אדירות באופן לא פרופורציונלי למחיר הפלת כל כלי בלתי מאויש כזה. בדיווח נמסר כי עד כה שוגרו 789 טילים בליסטיים מתוך כ-2,500 שעשו לאיראנים על הערכת האמריקנים.

זו כנראה הסיבה המרכזית שאיראן מסרבת בגלוי ובהתרסה להכנס לכל סוג של משא ומתן להפסקת אש ולסיום המלחמה.

עוד דווח כי בישראל מעריכים ש-80% ממערכות הנ"מ האיראניות הושמדו, אך טילי ה-358 נגד מטוסים קשים לאיתור ועדיין מהווים איום חמור ומתמיד למטוסים הישראליים.

האמריקנים אומרים שבקצב הזה "זו שאלה של זמן עד שמטוס ישראלי ייקלע לאש מהקרקע או לתקלה טכנית העלולים להסתיים בתוצאה גרועה.

בכל מקרה, כבר עתה ברור כי למרות מכת הפתיחה הניצחת והכרזת טראמפ על התקדמות 15 בדירוג מאחד עד 10 – עכשיו התמונה בשטח שונה לחלוטין.

היום גם פורסם כי סגן הנשיא וואנס התנגד בדיון המכריע לפני תחילת המתקפה לאישור ההפעלה אך הנשיא הכריע אחרת. וואנס טען שלא ניתן יהיה להגיע לתוצאה המקווה בהפצצות בלבד וכי אמריקה עלולה להסתבך במלחמה ממושכת שתפגע קשה בכלכלה האמריקנית ובעולם כולו.

אגב, הנשיא זעם עם פרסום הנתון הזה בעיקר נוכח ההסתבכות הגדולה של האמריקאים והעובדה שכרגע ההתעקשות האיראנית להמשיך המלחמה מקזזת באחריות עד כדי העלמה מוחלטת של תודעת ההצלחה של תחילת הדרך. בעיקר כועסים האמריקנים על הנשיא וקרוב ל-80% ובכמה סקרים הרבה יותר סבורים שזו היתה טעות פתאלית להתחיל במתקפה רק כי נתניהו רצה בכך מטעמים של אינטרס אישי פוליטי פנים ישראלי שלו.

בכל מקרה, בישראל אין מעז איש להביע דעה נחרצת השונה מהטון שמכתיב המנהיג ואשר להמשך הדרך – העתיד מעורפל למדי.

ואי אפשר שלא לסיים את הכתבה בציון העובדה שהישראלים והאמריקנים נכשלו לחלוטין במשימה העיקרית והיא לשים יד על מאות הקילוגרמים של האורניום המועשר ל-90 אחוזים העלול להפוך תוך זמן קצרצר לפצצה האולטימטיבית המתקתקת.

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999.