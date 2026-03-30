השווקים באסיה קורסים, הנפט מזנק ל-116 דולר – וטראמפ כהרגלו עם מסרים סותרים שמגבירים את המבוכה

הבוקר נפתח בבהלה גלובלית. הבורסות באסיה התרסקו בעוד כ־4% נוספים, הנפט זינק ל־116 דולר לחבית – כמעט פי שניים ממחירו בתחילת 2026 – והמערכת הכלכלית העולמית מגיבה בפאניקה הולכת וגוברת למילה אחת: הורמוז.
אבל מאחורי המספרים עומדת מציאות אחת ברורה: העולם מתקרב בצעדי ענק לאפשרות של פלישה קרקעית אמריקנית לאיראן – תרחיש שבעבר נחשב קיצוני, והיום כבר נדון בגלוי במסדרונות הפנטגון ובדבריו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ.
🔻 טראמפ מחריף: “אם לא – נמשיך למחוק אותם”
במהלך היממה האחרונה, טראמפ לא הסתפק ברמיזות. הוא הציב את המשוואה בפשטות כמעט אלימה:
“אם הם לא יעשו עסקה – נמשיך לפגוע בהם”
ובמקום אחר אף הוסיף שהוא שוקל מהלך דרמטי בהרבה:
“אנחנו יכולים לקחת את הנפט של איראן”
במקביל, טראמפ ממשיך לטעון כי הסכם נמצא “בקרוב מאוד”, למרות שהשטח מספר סיפור אחר לגמרי .
והאמירה שהדהימה את המערכת הכלכלית הגיעה דווקא מכיוון אחר – טראמפ הציג מעבר של מכליות איראניות כהישג אמריקני:
“זה סימן של כבוד”
בשווקים לא קנו את זה. להפך – הם פירשו זאת כהוכחה לכך שהמצב נשלט פחות ממה שמנסים להציג.
⚔️ על סף מהלך קרקעי: הכוחות כבר בדרך
הנתונים מהשטח חדים וברורים:
- 3,500 לוחמי מארינס כבר הגיעו לאזור כחלק מהיערכות מבצעית
- עד 10,000 חיילים נוספים נשקלים לפריסה
- יחידות אמפיביות מתכוננות לתרחיש של השתלטות על שטחים אסטרטגיים באיראן
והיעד ברור:
🔹 פתיחת מיצרי הורמוז
🔹 שליטה בצירי האנרגיה
🔹 ואולי – בפעם הראשונה – גם אחיזה טריטוריאלית
האמריקנים כבר פועלים אווירית וימית נגד מטרות איראניות, כולל מתקני טילים ותשתיות חוף . אבל כפי שמודים גם גורמים אמריקנים – יש דברים שלא ניתן להשיג מהאוויר בלבד.
🇮🇷 איראן משיבה באיום ישיר: “נשמיד אתכם”
התגובה האיראנית לא מותירה מקום לספק:
“כל פלישה תסתיים בהשמדה של הכוחות האמריקניים”
וזה לא רק איום רטורי.
איראן כבר:
- פוגעת בתשתיות אנרגיה במפרץ
- משבשת תנועת ספינות
- מפעילה לחץ יומיומי על נתיבי הסחר
המסר פשוט:
מי שייכנס – לא בטוח שייצא.
🌍 העולם נקרע: תמיכה אזורית – התנגדות גלובלית
טראמפ מציג חזית אזורית מאוחדת:
“מדינות המפרץ 100% איתנו”
אבל מאחורי הקלעים, התמונה מורכבת בהרבה:
- אירופה מסויגת ואף מתנגדת להסלמה
- נאט״ו מתרחקת ממעורבות ישירה
- הכלכלה העולמית כבר משלמת מחיר
ובזירה הדיפלומטית – פקיסטן מנסה לתווך בין הצדדים, אך הפערים עדיין עצומים.
📉 המשמעות האמיתית: זה כבר לא רק מלחמה – זו כלכלה עולמית
המספרים מספרים את הסיפור:
- 20% מהנפט העולמי עובר דרך הורמוז
- כל חסימה – היא זעזוע מיידי לכלכלה
- כל איום – מתורגם למחירים ולפאניקה
השווקים באסיה כבר מגיבים.
אירופה בתור.
והשאלה הגדולה: מתי תגיע גם אמריקה עצמה לנפילה?
🔥 השורה התחתונה
העולם עומד על סף רגע הכרעה.
טראמפ מדבר על הסכם –
אבל מזיז כוחות.
איראן מדברת על מלחמה –
וכבר פועלת בהתאם.
והשווקים?
הם לא מחכים לאף אחד.
הם כבר הכריעו:
הסיכון למלחמה כוללת – גבוה מתמיד.
