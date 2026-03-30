השווקים באסיה קורסים, הנפט מזנק ל-116 דולר – וטראמפ כהרגלו עם מסרים סותרים שמגבירים את המבוכה

הבוקר נפתח בבהלה גלובלית. הבורסות באסיה התרסקו בעוד כ־4% נוספים, הנפט זינק ל־116 דולר לחבית – כמעט פי שניים ממחירו בתחילת 2026 – והמערכת הכלכלית העולמית מגיבה בפאניקה הולכת וגוברת למילה אחת: הורמוז.

אבל מאחורי המספרים עומדת מציאות אחת ברורה: העולם מתקרב בצעדי ענק לאפשרות של פלישה קרקעית אמריקנית לאיראן – תרחיש שבעבר נחשב קיצוני, והיום כבר נדון בגלוי במסדרונות הפנטגון ובדבריו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ.

🔻 טראמפ מחריף: “אם לא – נמשיך למחוק אותם”

במהלך היממה האחרונה, טראמפ לא הסתפק ברמיזות. הוא הציב את המשוואה בפשטות כמעט אלימה:

“אם הם לא יעשו עסקה – נמשיך לפגוע בהם”

ובמקום אחר אף הוסיף שהוא שוקל מהלך דרמטי בהרבה:

“אנחנו יכולים לקחת את הנפט של איראן”

במקביל, טראמפ ממשיך לטעון כי הסכם נמצא “בקרוב מאוד”, למרות שהשטח מספר סיפור אחר לגמרי .

והאמירה שהדהימה את המערכת הכלכלית הגיעה דווקא מכיוון אחר – טראמפ הציג מעבר של מכליות איראניות כהישג אמריקני:

“זה סימן של כבוד”

בשווקים לא קנו את זה. להפך – הם פירשו זאת כהוכחה לכך שהמצב נשלט פחות ממה שמנסים להציג.

⚔️ על סף מהלך קרקעי: הכוחות כבר בדרך

הנתונים מהשטח חדים וברורים:

3,500 לוחמי מארינס כבר הגיעו לאזור כחלק מהיערכות מבצעית

עד 10,000 חיילים נוספים נשקלים לפריסה

יחידות אמפיביות מתכוננות לתרחיש של השתלטות על שטחים אסטרטגיים באיראן

והיעד ברור:

🔹 פתיחת מיצרי הורמוז

🔹 שליטה בצירי האנרגיה

🔹 ואולי – בפעם הראשונה – גם אחיזה טריטוריאלית

האמריקנים כבר פועלים אווירית וימית נגד מטרות איראניות, כולל מתקני טילים ותשתיות חוף . אבל כפי שמודים גם גורמים אמריקנים – יש דברים שלא ניתן להשיג מהאוויר בלבד.

🇮🇷 איראן משיבה באיום ישיר: “נשמיד אתכם”

התגובה האיראנית לא מותירה מקום לספק:

“כל פלישה תסתיים בהשמדה של הכוחות האמריקניים”

וזה לא רק איום רטורי.

איראן כבר:

פוגעת בתשתיות אנרגיה במפרץ

משבשת תנועת ספינות

מפעילה לחץ יומיומי על נתיבי הסחר

המסר פשוט:

מי שייכנס – לא בטוח שייצא.

🌍 העולם נקרע: תמיכה אזורית – התנגדות גלובלית

טראמפ מציג חזית אזורית מאוחדת:

“מדינות המפרץ 100% איתנו”

אבל מאחורי הקלעים, התמונה מורכבת בהרבה:

אירופה מסויגת ואף מתנגדת להסלמה

נאט״ו מתרחקת ממעורבות ישירה

הכלכלה העולמית כבר משלמת מחיר

ובזירה הדיפלומטית – פקיסטן מנסה לתווך בין הצדדים, אך הפערים עדיין עצומים.

📉 המשמעות האמיתית: זה כבר לא רק מלחמה – זו כלכלה עולמית

המספרים מספרים את הסיפור:

20% מהנפט העולמי עובר דרך הורמוז

כל חסימה – היא זעזוע מיידי לכלכלה

כל איום – מתורגם למחירים ולפאניקה

השווקים באסיה כבר מגיבים.

אירופה בתור.

והשאלה הגדולה: מתי תגיע גם אמריקה עצמה לנפילה?

🔥 השורה התחתונה

העולם עומד על סף רגע הכרעה.

טראמפ מדבר על הסכם –

אבל מזיז כוחות.

איראן מדברת על מלחמה –

וכבר פועלת בהתאם.

והשווקים?

הם לא מחכים לאף אחד.

הם כבר הכריעו:

הסיכון למלחמה כוללת – גבוה מתמיד.

