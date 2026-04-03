בהתקפה ממוקדת בדרום לבנון: חוסלו כ-15 מחבלים מהאוויר בהכוונת אוגדה 146

בהתקפה ממוקדת של אוגדה 146, כוחות חטיבת האש 213 וחטיבה 226 זיהו כ-15 מחבלים במרחב פעילותם בדרום לבנון. לאחר הזיהוי המהיר חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת האוגדה.
כוחות חטיבת האש 213 זיהו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון שתכננו לשגר נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל ישראל. בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב של חיל האוויר חיסלו את המחבלים.
הכוחות איתרו אמצעי לחימה בהם נשקים, וסטים ורימונים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.
מצורפות תמונות של חלק מאמצעי הלחימה.
