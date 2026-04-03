טורקיה בדרך לפשיטת רגל בשל מדיניות כלכלית מופקרת מהסוג של ממשלת נתניהו

טורקיה מתמודדת עם תהליך מואץ של הידרדרות כלכלית חסרת תקדים והכל בשל הדיקטטוריזציה הארדואניסטית שממשלת נתניהו מחקה בשנים האחרונות בדייקנות מצמררת.

ארדואן מינה לאורך השנים האחרונות אנשי מקצוע מפוקפקים לתפקידי מפתח כלכליים, מבזבז הון עתק בהקצבות כדאיניקיות הפוגעות אנושות באינטרס הלאומי ומסרב בעקשנות להבין את מצבה של המדינה. התוצאה היא קשה ועכשיו מגיעים צעדי חרום שספק רב אם יספיקו הואיל והם ננקטים מאוחר מדי.

הדיווח מצמרר כל כלכלן והוא מגיע בשבוע שבו נשדדו 800 מיליון לצרכים פוליטיים והועברו עשרות מיליארדים לשימור ממשלתו של נתניהו.

ארדואן תחת לחץ: טורקיה מכרה 120 טון זהב בניסיון לבלום את קריסת הלירה – ומה זה אומר על עומק המשבר

מהלך דרמטי וחסר תקדים מתרחש בימים אלה בטורקיה: לפי דיווחים כלכליים, הבנק המרכזי במדינה מכר בתוך שלושה שבועות בלבד כ־120 טון זהב – בשווי מוערך של כ־20 מיליארד דולר – בניסיון לבלום את קריסת הלירה הטורקית. רק בשבוע האחרון, כך נטען, נמכרו כ־70 טון – נתון חריג המעיד על האצת קצב ההתערבות.

מדובר במהלך שמסמן לא רק ניסיון לייצב את המטבע – אלא בעיקר את עומק הלחץ שבו נתונה הכלכלה הטורקית, ואת הדחיפות שמניעה את הנהגת המדינה.

מה עומד מאחורי המהלך

מכירת זהב על ידי בנק מרכזי אינה צעד שגרתי. זהב מהווה חלק מרכזי מהרזרבות האסטרטגיות של מדינה – “כרית ביטחון” למצבי חירום כלכליים, זעזועים פיננסיים או משברים גיאופוליטיים.

כאשר מדינה בוחרת לממש כמויות כה גדולות בפרק זמן כה קצר, המשמעות היא אחת:

הצורך בנזילות מיידית – בעיקר בדולרים – גובר על הרצון לשמור על יציבות ארוכת טווח.

במקרה של טורקיה, המטרה ברורה:

להזרים מטבע חוץ לשוק

לבלום את ירידת ערך הלירה

ולמנוע אובדן אמון מוחלט מצד משקיעים

הלירה תחת מתקפה

הלירה הטורקית נמצאת בשנים האחרונות במגמת היחלשות, אך בתקופה האחרונה הלחץ עליה התגבר. גורמים לכך כוללים:

אינפלציה גבוהה ומתמשכת

מדיניות מוניטרית לא שגרתית

חוסר אמון של שווקים בינלאומיים

ובריחת הון

ההתערבות באמצעות מכירת זהב היא למעשה ניסיון “לקנות זמן” – לייצב זמנית את שער המטבע ולהאט את ההידרדרות.

המחיר: שחיקה של עתודות אסטרטגיות

הנתון הדרמטי ביותר הוא לא עצם המכירה – אלא ההיקף והקצב.

120 טון זהב בתוך שלושה שבועות משמעו שחיקה מהירה של רזרבות שנבנו לאורך שנים. מדובר במשאב מוגבל, וככל שהוא מצטמצם – כך קטנה יכולת ההתמודדות של המדינה עם משברים עתידיים.

במילים אחרות:

טורקיה משתמשת עכשיו בכלים של “מצב חירום” – אבל בכך היא מחלישה את עצמה לטווח הארוך.

איך השווקים קוראים את זה

בשוקי ההון הבינלאומיים, מהלך כזה אינו נתפס כצעד של ביטחון – אלא כאיתות למצוקה.

מכירה מאסיבית של זהב בפרק זמן קצר נתפסת כ:

סימן ללחץ פיננסי חריף

חשש מהידרדרות נוספת

ואפילו אובדן שליטה חלקי במצב

המשקיעים אינם מתמקדים רק בפעולה עצמה – אלא במה שהיא מרמזת:

אם נדרשת פעולה כה קיצונית – ייתכן שהבעיה עמוקה יותר ממה שנראה כלפי חוץ.

ההקשר הפוליטי: ארדואן במבחן

המשבר הכלכלי מציב את הנהגת טורקיה בפני אתגר כפול:

גם כלכלי וגם תודעתי.

מצד אחד – צורך לייצב את השווקים.

מצד שני – לשדר שליטה וביטחון לציבור המקומי ולמשקיעים.

מהלכים מסוג זה עלולים להיתפס כחולשה – במיוחד כאשר הם נחשפים בהיקפים כאלה.

לאן זה הולך מכאן

השאלה המרכזית אינה רק האם המהלך יצליח בטווח הקצר – אלא מה יקרה ביום שאחרי.

אם הלחץ על הלירה יימשך:

האם טורקיה תמשיך למכור נכסים אסטרטגיים?

האם תידרש להתערבות חיצונית?

או שתאלץ לשנות כיוון במדיניות הכלכלית?

המציאות הנוכחית מצביעה על כך שהכלכלה הטורקית נמצאת בנקודת מבחן.

השורה התחתונה

מכירת 120 טון זהב אינה עוד מהלך טכני – אלא הצהרה.

זו אינדיקציה למערכת שנמצאת תחת לחץ כבד, שמוכנה להשתמש ברזרבות אסטרטגיות כדי לבלום הידרדרות מיידית – גם במחיר של סיכון עתידי.

האם זה יספיק כדי לייצב את הלירה?

או שמדובר רק בדחיית הבלתי נמנע?

התשובה לשאלה הזו תקבע לא רק את עתיד המטבע הטורקי – אלא גם את יציבותה הכלכלית של אחת הכלכלות המרכזיות באזור.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999