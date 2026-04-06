יום שני, 6 באפריל 2026
מכבי תל אביב חזרה בגדול מהפגרה הכפויה

פיני זמיר 6 באפריל 2026

מכבי תל אביב חזרה למאבקי האליפות עם ניצחון מרשים 1:4 על הפועל חיפה בסמי עופר השומם.

מכבי שיחקה בהרכב חסר מאוד ובכל זאת נתנה הצגה במחצית הראשונה שבה הובילה 0:3 משערים של דור פרץ, עידו שחר ואושר דוידה. הליו וארלה הוסיף לקראת הסיום. לקראת הסיום בשער נפלא. אלון תורג`מן רק צימק את תחושת ההשפלה.

עכשיו מרוחקת מכבי תל אביב 7 נקודות מבאר שבע.

במשחק נוסף שהיה ביום ראשון במסגרת המחזור ה-25 בליגת העל גברה מכבי נתניה על אשדוד 2:3.

הניצחון מותיר לנתניה סיכוי להעפיל לפלייאוף העליון אבל לשם כך היא חייבת לנצח במחזור הסיום של העונה הרגילה את הפועל חיפה בעוד שיריבתה על המקום בפלייאוף העליון, הפועל פתח תקווה, חייבת להפסיד להפועל תל אביב.

