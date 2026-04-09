איראן: בלי הפסקת אש בלבנון – לא נגיע לשיחות והחות׳ים יחסמו את הים האדום ויפוצצו את ישראל

המערכה האזורית מתקרבת לנקודת רתיחה מחודשת ומסוכנת במיוחד: איראן מודיעה כי לא תפתח בשיחות עם ארצות הברית בפקיסטן כל עוד ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון – ובמקביל החות׳ים בתימן מעלים הילוך ומאיימים במהלך דרמטי בהרבה: פגיעה ישירה ואף חסימה של מצר באב אל-מנדב, אחד מצירי הסחר הקריטיים בעולם.

השיחות, שאמורות להיפתח ביום שישי באיסלאמאבאד, הופכות כעת לכלי לחץ. בטהרן לא מסתפקים עוד ברמיזות – אלא קושרים בפועל בין הזירה הלבנונית לבין המו״מ עם וושינגטון. המשמעות: כל תקיפה בצפון עלולה לטרפד תהליך מדיני שלם.

אבל הסיפור האמיתי – והמסוכן בהרבה – מגיע מדרום.

החות׳ים, שכבר הוכיחו יכולת לפגוע בספינות ולשבש תנועת מסחר, מאותתים כעת על מעבר לשלב הבא: לא רק ירי טילים וכטב״מים – אלא איום ישיר על אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם.

נציג החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוח'ייתי אמר: "כל איוולת מצד ישות האויב הישראלי בתוקפנות חדשה נגד עמנו בלבנון, תיענה בתגובה שתגיע מתימן ובעוצמה חסרת תקדים. לא נשתוק ולא נפקיר את אחינו בחיזבאללה, יהיו אשר יהיו האתגרים והסיכונים."

מצר באב אל-מנדב, המחבר בין הים האדום לאוקיינוס ההודי, אחראי למעבר של כ־10%–12% מהסחר הימי העולמי – כולל נפט, גז וסחורות בהיקפים עצומים.

המשמעות של חסימה או אפילו שיבוש חלקי היא דרמטית:

פגיעה מיידית בתנועת הספינות לתעלת סואץ

זינוק חד במחירי הביטוח הימי

מעבר כפוי של אוניות להקפת אפריקה – מה שמאריך מסלולים בשבועות

פגיעה ישירה בכלכלת מצרים, שכבר איבדה מיליארדים מהכנסות התעלה

והכי חשוב: זינוק פוטנציאלי במחירי הנפט עד לרמות קיצון של 150 דולר לחבית

וזה עוד לפני שמכניסים למשוואה את מצר הורמוז.

כאן נכנסת התמונה הגדולה באמת:

אם איראן שולטת באיום על הורמוז – החות׳ים הם הקלף הדרומי שלה. שני המצרים יחד מהווים את “שני ברזי האנרגיה של העולם”. חסימה סימולטנית שלהם אינה רק תרחיש – אלא איום שמדברים עליו בגלוי.

במערב כבר מבינים: זה לא עוד סבב. זו אסטרטגיה.

גורמים ביטחוניים מעריכים כי החות׳ים לא פועלים רק מיוזמתם – אלא תחת לחץ איראני להרחיב את המערכה הימית . המטרה ברורה: להפוך את הים האדום לזירת לחץ כלכלית עולמית, לא רק צבאית.

והיכולת קיימת:

החות׳ים כבר שיבשו בעבר את התנועה בים האדום, תקפו ספינות, והעלו דרמטית את פרמיות הביטוח.

כעת הם מאותתים – בפעם הראשונה במפורש – על אפשרות של סגירה בפועל של המצר.

בישראל, התמונה מורכבת ומטעה:

נתב״ג חזר לפעילות, מערכת החינוך פועלת ברוב הארץ – אבל זו שגרה שבירה.

בצפון המתיחות נמשכת, והקשר הישיר שנוצר בין לבנון לבין הזירה הבינלאומית הופך כל פעולה טקטית לאירוע אסטרטגי.

כלומר:

תקיפה בלבנון → פיצוץ מו״מ עם ארה״ב → הפעלת החות׳ים → פגיעה בים האדום → זעזוע כלכלי עולמי.

שרשרת אחת. מהודקת. מסוכנת.

במילים פשוטות:

המלחמה כבר אינה רק צבאית – היא הפכה למלחמת נתיבי סחר, אנרגיה וכלכלה גלובלית.

וכשזה המצב – מספיק מהלך אחד שיחצה קו אדום כדי להדליק לא רק את הצפון או הדרום, אלא את העולם כולו.

השאלה כבר אינה אם החות׳ים יפעלו – אלא מתי, ועד כמה רחוק הם ילכו.

