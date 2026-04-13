נתניהו מרוצה – המצור הימי ואיום האיראני הנגדי לפגוע בכל נמל בעולם מקרבת את חידוש המלחמה

מצור ימי אמריקני על איראן – והעולם על סף רתיחה: טראמפ מהדק חנק, טהרן מאיימת לפגוע בנמלים ברחבי הגלובוס

מהלך דרמטי, חסר תקדים בעוצמתו ובמשמעויותיו: חיל הים האמריקני פתח במצור ימי נרחב על נמלי איראן – צעד שמקרב את המזרח התיכון, ואיתו הכלכלה העולמית כולה, לנקודת רתיחה מסוכנת במיוחד. ההחלטה התקבלה בהוראת הנשיא דונלד טראמפ לאחר קריסת השיחות עם איראן בפקיסטן, והתקבלה בטהרן לא רק בדחייה – אלא בזלזול פומבי צורם שהפך לעימות ישיר בין כבוד לאומי לאסטרטגיה צבאית.

התגובה האיראנית לא איחרה להגיע – והיא חורגת הרבה מעבר לאזור המפרץ: משמרות המהפכה איימו כי כל נמל בעולם עלול להפוך ליעד לפגיעה. לא פחות. מדובר באיום גלובלי שמרחיב את זירת העימות מהורמוז ללונדון, מסינגפור ועד רוטרדם – כל מקום שבו סחורות זורמות והכלכלה נושמת.

חנק כלכלי – או הכרזת מלחמה?

המצור האמריקני אינו עוד סנקציה. זהו ניסיון לחנוק את מקורות ההכנסה של המשטר האיראני באמצעות שליטה ימית מוחלטת. לפי ההערכות, הצי האמריקני פועל לחסום כל תנועה ימית אל נמלי איראן ומהם, תוך פיקוח הדוק על מיצרי הורמוז – עורק האנרגיה החשוב בעולם, שדרכו עובר חלק משמעותי מאספקת הנפט הגלובלית.

המשמעות ברורה: אם המהלך יימשך – איראן תיחנק כלכלית. אבל המחיר אינו מקומי בלבד. כבר כעת, מחירי הנפט מזנקים שוב מעל רף 100 דולר לחבית, והשווקים מגיבים בעצבנות גוברת. כלכלות אסיה, אירופה ואפילו ארצות הברית עצמה עלולות להיפגע מהתייקרות האנרגיה ומהשיבושים בשרשראות האספקה.

טראמפ תחת לחץ – ואיראן משחקת משחק אחר

מאחורי ההחלטה עומדת גם מצוקה פוליטית. טראמפ, שנכשל בהשגת פריצת דרך דיפלומטית, נדרש להוכיח כוח. אלא שהתגובה האיראנית – שילוב של זלזול פומבי והסלמה מחושבת – מציבה אותו בעמדה בעייתית: כל צעד נוסף עלול להיתפס כהידרדרות למלחמה רחבה, אך נסיגה תיראה כחולשה.

האיראנים, מצדם, מנהלים את האירוע בזירה כפולה: מצד אחד הם מאותתים נחישות ואי-כניעה, ומצד שני מנסים להרחיב את העימות כך שיכאב לעולם כולו – לא רק לאמריקנים. האיום לפגוע בנמלים בינלאומיים אינו רק איום ביטחוני; הוא כלי לחץ כלכלי ופסיכולוגי שנועד לגרום למדינות אחרות להתערב ולבלום את וושינגטון.

ישראל בין ציפייה להזדמנות

בירושלים עוקבים בדריכות – אך גם לא מסתירים שביעות רצון מסוימת. מבחינת ישראל, המצור האמריקני עשוי להוות שלב מקדים ללחץ צבאי ישיר יותר על איראן. גורמים מדיניים רואים בהתפתחות הזדמנות לחדש את התקיפות ולפגוע בתשתיות האיראניות, במיוחד אם טהרן תמשיך להסלים.

אלא שהדילמה מורכבת: מעורבות ישראלית עלולה להרחיב עוד יותר את העימות, במיוחד מול חיזבאללה והזירות הנוספות באזור. מצד שני, המתנה עלולה לאפשר לאיראן להתבסס ולהגיב בעוצמה גדולה יותר בהמשך.

העולם מודאג – והשווקים כבר מגיבים

באירופה ובאסיה מתקבל המהלך האמריקני בדאגה עמוקה. מדינות התלויות בנפט מהמפרץ חוששות משיבושים חמורים, בעוד שוקי ההון מאותתים על חוסר יציבות גובר. חברות ביטוח ימי כבר מעלות מחירים, וספינות מסחריות מתחילות לשנות מסלולים – מה שמייקר עוד יותר את הסחורות.

החשש המרכזי: גל תגובות שרשרת. פגיעה בנמל אחד, אפילו מרוחק, עלולה לגרום לפאניקה גלובלית, לשיתוק חלקי של הסחר הבינלאומי ולזינוק נוסף במחירי האנרגיה.

בין מצור להסלמה כוללת

המצור הימי על איראן הוא לא רק צעד טקטי – אלא נקודת מפנה אסטרטגית. הוא מציב את העולם בפני שאלה אחת ברורה: האם מדובר בלחץ שנועד לכפות הסכם – או בצעד ראשון בדרך לעימות רחב, אולי בלתי נשלט?

ובינתיים, כשהנפט מזנק, האיומים מתרחבים והכוחות מתקרבים – נדמה שהמשחק האמיתי רק מתחיל. מי ימצמץ ראשון? והאם בכלל נשאר מקום למצמוץ בעולם שבו כל מהלך הופך מיד לאיום גלובלי?

