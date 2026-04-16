מדמון הציל למכבי תל אביב את העונה ובכר הרס למכבי חיפה תקווה אחרונה – באר שבע מחכה לצהובים בגמר הגביע

ערב של גביע, לחץ של עונה שלמה על הכתפיים, ו-90 דקות שהפכו לרכבת הרים של רגשות: מכבי תל אביב עשתה את שלה והעפילה לגמר גביע המדינה עם ניצחון 2:3 על מכבי חיפה בחצי הגמר באצטדיון טדי.

זה לא היה עוד משחק. זה היה קרב על עונה. שתי הקבוצות כבר איבדו אחיזה במאבק האליפות – והגביע הפך למפלט האחרון, להזדמנות להציל משהו מהעונה. בסיום, רק קבוצה אחת נשארה עם החלום בחיים.

פתיחה בסערה – ותשובה מיידית

מכבי תל אביב פתחה את המשחק כאילו אין מחר. כבר בדקה ה־13 הגיע השער הראשון: אלעד מדמון פרץ לרחבה, עבר את השוער והעביר כדור רוחב מושלם. דור פרץ הגיע בזמן ודחק לרשת – 0:1 לצהובים.

אבל מכבי חיפה לא נשברה.

בדקה ה־17 איתן אזולאי החזיר את הירוקים לעניינים במהלך אישי מרשים: עצירה על החזה, עקיפה של הייטור ובעט מדויק פנימה – 1:1. המשחק נפתח לחלוטין.

קצב גבוה, החמצות והצלה גדולה

הקצב נותר גבוה, והמצבים לא איחרו להגיע. בדקה ה־37 מדמון שוב הבריק עם מסירת עקב לפרץ, אך הקשר בעט לגופו של ירמקוב והחמיץ הזדמנות גדולה.

שלוש דקות לאחר מכן כמעט מהפך: פיינגזיכט הגביה כדור מדויק, סק נגח בעוצמה – אך רועי משפתי הציל את מכבי תל אביב עם הדיפה גדולה.

המחצית השנייה – רגעי ההכרעה

גם המחצית השנייה נפתחה באותו קצב. בדקה ה־48 אזולאי המשיך להיות האיש המסוכן של חיפה, כשהעביר כדור רוחב מסוכן, אך סדריק דון בעט גבוה מעל השער.

בדקה ה־58 הגיע הרגע ששינה את המשחק: קרן של רביבו מצאה את ראשו של טייריס אסנטה, שנגח לרשת – 1:2 למכבי תל אביב.

שמונה דקות לאחר מכן הייתה לצהובים הזדמנות לסגור עניין, אך עידו שחר החמיץ פנדל כשבעט לשמיים, והשאיר את חיפה במשחק.

המכה השלישית – והדרמה בסיום

בדקה ה־76 הגיע השער השלישי: הליו וארלה הכין לרביבו, שהמשיך פנימה וקבע 1:3. זה כבר נראה גמור.

אבל חיפה לא ויתרה עד השנייה האחרונה.

בדקה ה־95, עמוק בתוך תוספת הזמן, כדור קרן טייל ברחבה וקאני דחק מקרוב פנימה – 2:3. הירוקים ניסו ללחוץ בדקות האחרונות, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי.

התגובות: סיפוק בצהוב, תסכול בירוק

במכבי תל אביב לא הסתירו את תחושת ההקלה. גורמים במועדון דיברו על “ניצחון של אופי”, והדגישו את היכולת לחזור ולהכריע גם אחרי רגעים פחות טובים במשחק.

דור פרץ, אחד מגיבורי הערב, אמר בסיום:

“ידענו שזה משחק של עונה שלמה. הראינו אופי, גם כשחיפה חזרה וגם אחרי ההחמצה מהפנדל. אנחנו רוצים לסיים עם תואר – וזה בידיים שלנו עכשיו”.

רוי רביבו, שהיה מעורב בשערים המרכזיים, הוסיף:

“זה לא היה יפה כל הזמן, אבל זה היה חזק. בגביע צריך לדעת לנצח, לא רק לשחק טוב”.

מנגד, במכבי חיפה התחושה הייתה של החמצה גדולה.

גורמים בקבוצה הודו כי “שוב היינו שם, ושוב זה ברח לנו ברגעים הקטנים”. אחד השחקנים אמר בסיום:

“ספגנו שערים קלים מדי. ברמות האלה זה עולה ביוקר. חבל, כי היינו במשחק עד הסוף”.

גם בצוות המקצועי לא הסתירו את האכזבה, אך ניסו לשמור על פרופורציות:

“יש כאן קבוצה טובה, אבל העונה הזו לא הלכה כמו שרצינו. עכשיו צריך להרים את הראש ולהמשיך קדימה”.

סיכום: מבט לגמר

בסיום, מכבי תל אביב משלימה ערב של אופי, נחישות וניצול רגעים – ומעפילה לגמר גביע המדינה בפעם ה־25 בתולדותיה.

מנגד, מכבי חיפה מסיימת עוד ערב מתסכל בעונה שלא התחברה לה. הרבה כדורגל טוב, לא מספיק תוצאה.

בגמר תחכה לצהובים הפועל באר שבע – למשחק אחד על הכול.

משחק אחד. תואר אחד.

ועונה שלמה שתוכרע ברגע אחד.

הרכבים:

מכבי תל אביב: רועי משפתי, רוי רביבו, מוחמד קמארה, הייטור (רז שלמה 56), טייריס אסנטה; דור פרץ, איתמר נוי (איסוף סיסוקו 56), עידו שחר (בן לדרמן 79); הליו וארלה (נועם בן הרוש 86), אלעד מדמון, אושר דוידה (אמיר סהיטי 56).

מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב; ינון פיינגזיכט, ליסב עיסאת (שון גולדברג 74), עבדולאי סק, יילה בטאי; עלי מוחמד (נבות רטנר 80), סדריק דון (דולב חזיזה 67), איתן אזולאי; קנג’י גורה, גיא מלמד, מנואל בנסון (קני סייף 80).

