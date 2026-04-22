טהראן לא מצמצה – סבב השיחות בפקיסטן בוטל וטראמפ אכל לוקש והכריז על הארכת הפסקת האש ללא תמורה

טראמפ אכל שוב לוקש איראני: משמרות המהפכה סירבו להגיע לסבב נוסף של משא ומתן באיסלאמבאד והוא בוטל.

הבוס הגדול של מגרשי הגולף במארה לאגו נאלץ להאריך את הפסקת האש ללא הגבלת זמן אחרי שאיראן לא מיצמצה ולא נבהלה מאיומי הסרק שלו.

ואיראן מצידה הודיעה שהיא שוקלת חזרה ללוחמה מלאה כשהפעם על הפרק סגירת השייט המסחרי בים האדום, חסימת באב אל מנדב והצטרפות מלאה של החות׳ים למערכה במתכונת הסגר הימי הקודם שהסב נזקים גדולים לסחר העולמי.

ובוושינגטון מנהיג העולם ממשיך לעשות צחוק מעצמו בניסיון להחלץ מהברוך שאליו הכניס את ארה״ב.

זה קרה בעקבות כניעתו חסרת האחריות למלכודת – שלפי העולם כולו – הכניס אותו ההוא הזקוק למלחמה ניצחית במסגרת מאמציו להפוך את המדינה שעליה הוא שולט לדיקטטורה קיצונית דתית החיה רק על חרבה.

בציוץ הלילי האחרון לפני המועד שבו אמור להיפתח סיבוב נוסף במו״מ בפקיסטן טראמפ כתב ברשת החברתית הפרטית שלו קשקוש סתמי לא אפוי:

"איראן לא רוצה שמצר הורמוז ייסגר. היא רוצה שייפתחו אותו כדי שהם יוכלו להרוויח.

״הם רק רוצים להציל את כבודם.

״אם נפתח את הורמוז לעולם לא תהיה עסקה – אלא אם נפוצץ את שאר המדינה והמנהיגים שלהם".

כל תלמיד סימסטר ראשון בפסיכולוגיה יכול לפענח בקלות את המצוקה הנפשית שבה שרוי מנהיג העולם הלכאורה חופשי בעקבות שורת מחדליו הבלתי נסבלים.

בפועל – טראמפ אוכל לוקש כפול: גם האריך את הפסקת האש ללא תמורה וגם ממשיך לגרום נזק כלכלי גלובלי הואיל ואינו מסוגל לפתוח את מיצרי הורמוז. כישלון כפול ומכופל לנשיא שבאמריקה רבים סבירים היום שהוא הגרוע בתולדות ארצות הברית מאז ומעולם.

אחרי שבתקשורת העולמית בזו לטראמפ על התבוסה הוא ניסה לצאת מזה בהכרזה שהארכת הפסקת האש היא ״לפי בקשה של פקיסטן. הנשיא הודיע:

ברגע האחרון – טראמפ בהודעה דרמטית: ״בהתבסס על כך שממשלת איראן מפוצלת, ולבקשת הנהגת פקיסטן התבקשנו לעכב את המתקפה שלנו על איראן עד למועד שבו מנהיגיה ונציגיה יוכלו להציג הצעה מגובשת. לפיכך הוריתי לצבא שלנו להמשיך במצור, ובכל יתר ההיבטים להישאר מוכן וכשיר, ולכן גם להאריך את הפסקת האש עד למועד שבו תוגש הצעתם והדיונים יסתיימו, בדרך זו או אחרת״.

האיש שסיבך את אמריקה רק בצרות צרורות ובכניעתו לתעלולי חברו מקיסריה הפך אותנו מבודדים ומוקצים מחמת מיאוס גלובלי ההולך ומתעצם מיום ליום.

ובינתיים – אין מושיע מהטמטום הגלובלי הזה לא פה ולא שם ובעצם לא בכל העולם.

אבל עם ישראל לא לגמרי מטומטם ואנחנו נצא מזה גדולים מתמיד. מגמת ההתעוררות מהעיוורון הפוליטי ומאשליית הכוח המזויף ניכרת משבוע לשבוע בסקרי הבחירות. הוא ינסה בכל מחיר למנוע אותן. אבל העם לא יאפשר לחרפה להימשך לנצח.

ואם בסיום קריאת הכתבה נותרת עם השאלה ״ומה עם 440 הקילו של האורניום המועשר לכדי כמעט פצצה גרעינית?״ סימן שהבנת את הברוך שנתניהו הכניס אליו את כולנו.

ואגב, לא בטוח שהכי גרוע עוד לפנינו.

