הזעזוע באפל שישנה את עולם האייפד והאייפון לנצח

זעזוע בצמרת אפל – האיש שריגש מיליארדים בהכרזות הקבועות על המוצרים החדשים ומי שעומד קבוע בפתח הסניף הניו יורקי כל פעם שמושק אייפון חדש – ייפרד מתפקיד המנכ״ל לטובת ה כנוקרט אפרורי וסגנו הישראלי.

ואולי השינוי הזה – טים קוק הולך לו הלאה – מתבקש אחרי שנים ארוכות שהחברה משגשגת כלכלית אבל דורכת במקום טכנולוגית ומתקשה לדלג לדור הבא בבינה מלאכותית, במוצרים חדשים ואפילו באייפון מתקפל מהסוג שכל המתחרים משווקים כבר שנים.

מה שברור הוא שאתם עידן באפל. סטיב ג׳ובס הגה ויצר את הדורות הראשונים, טים קוק החליפו עם מותו והזניק את החברה בעיקר כלכלית ועכשיו דור הניהול השלישי שמקבל את המשימה הקשה מכולן.

יש רגעים נדירים שבהם חדשות טכנולוגיות מרגישות כמו חדשות אישיות.

זה אחד מהם.

עבור מיליוני אנשים בעולם – וגם כאן בישראל – Apple היא לא עוד חברה. היא חלק מהחיים. האייפון בכיס, המקבוק על השולחן, האייפד בסלון. לא מכשירים – הרגלים. לא מוצרים – זהות.

ולכן, כשהאיש שעמד בראש המערכת הזו במשך שנים ארוכות, Tim Cook, מפנה את המקום – משהו עמוק זז. לא רק בצמרת החברה. גם בלב של המשתמשים.

האיש שלא הרגשנו – אבל תמיד היה שם

טים קוק מעולם לא היה סטיב ג’ובס.

הוא לא צעק, לא דרש תשומת לב, לא מכר חלומות על במה.

אבל דווקא בגלל זה – הוא הצליח.

בזמן שהעולם חיפש דרמה, קוק בנה יציבות. בזמן שכולם חיכו למהפכה, הוא בנה אמון. הוא הפך את אפל ממכונה של רגעים גדולים – למערכת שעובדת תמיד. בלי תקלות, בלי הפתעות, בלי פחד.

הוא היה האיש שלא מרגישים – עד שמבינים שהוא כבר לא שם.

למה זה מרגיש כמו פרידה אישית

האייפוניסט הממוצע לא חושב על מנכ״לים ביום־יום.

אבל הוא כן מרגיש שינויים.

הוא מרגיש כשהאייפון פחות מפתיע.

הוא מרגיש כשהעדכון לא מרגש כמו פעם.

הוא מרגיש כשמשהו “טיפה השתנה” – גם אם הוא לא יודע לשים על זה את האצבע.

והרגע הזה – הוא בדיוק כזה.

כי זה לא רק חילוף מנהלים.

זו השאלה הגדולה:

האם אפל שאנחנו מכירים תישאר אותה אפל.

האיש החדש – והחשש השקט

המחליף מגיע מעולם אחר. פחות כריזמה, יותר הנדסה. פחות סיפור – יותר ביצועים.

וזה טוב. אבל גם מפחיד.

כי אפל הגדולה לא נבנתה רק על טכנולוגיה. היא נבנתה על תחושה. על הרגע שבו אתה פותח קופסה חדשה ומרגיש שמשהו בחיים שלך משתדרג.

האם זה יישמר?

זו השאלה שכל משתמש שואל את עצמו – גם אם הוא לא מודה בזה.

הישראלי שמחזיק את העתיד – ואולי גם את החלום

בתוך כל הדרמה הזו, יש דמות אחת שקטה שמייצגת תקווה אמיתית: Johny Srouji.

האיש שהוביל את המעבר לשבבים של אפל – מהלך ששינה את כל מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו פותחים מקבוק. המהירות, השקט, הסוללה – הכל.

סרוג’י לא מדבר הרבה. אבל הוא מבין דבר אחד:

טכנולוגיה טובה לא אמורה להרגיש כמו טכנולוגיה.

היא אמורה להרגיש כמו קסם.

ואם יש מישהו שיכול לשמור על הקסם הזה – הוא שם.

אפל בצומת רגשית, לא רק טכנולוגית

הדיון על עתיד אפל לא באמת טכני.

הוא רגשי.

האם היא תמשיך להיות החברה שגורמת לאנשים לחייך כשהם פותחים קופסה?

או תהפוך לחברה שמרשימה – אבל כבר לא מרגשת?

האם היא תוביל שוב מהפכה?

או תמשיך ללטש את הקיים עד שלמות – בלי לפרוץ גבולות?

האמת הפשוטה: אנחנו לא רק צרכנים

וזה אולי הדבר הכי חשוב להבין:

משתמשי אפל הם לא רק לקוחות.

הם קהילה. הם הרגל. הם סיפור מתמשך.

כל שינוי בצמרת – מרגיש כמו שינוי אישי.

כמו מעבר דירה של מישהו שגדלת איתו.

כמו פרק חדש בסדרה שאתה לא בטוח אם אתה רוצה שיתחיל.

הסוף הוא רק התחלה – אבל איזה סוג של התחלה?

אפל נכנסת עכשיו לפרק חדש.

אולי נועז יותר. אולי קר יותר. אולי מבריק.

אבל דבר אחד בטוח:

היא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד את הלב.

כי בסוף, מעבר לשבבים, למסכים ולמספרים –

אפל היא תחושה.

ואם התחושה הזו תישאר – היא תמשיך לשלוט בעולם.

אם לא – גם האייפון הכי מתקדם לא יספיק.

מאת רמי יצהר

Rami Yitzhar

