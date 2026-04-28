ראש מועצה ובכירים נוספים נעצרו בחקירת שחיתות

חמישה חשודים נעצרו היום (שלישי) ועוכבו חמישה נוספים, ביניהם ראש מועצה מכהן בצפון הארץ, לחקירה בחשד לעבירות שוחד. כמו כן בוצעו חיפושים במשרדי הרשויות המקומיות הרלוונטיות. החשודים נעצרו לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בלהב 433 שנגעו בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.



כוחות המשטרה ביצעו פשיטות שבמהלכן הביאו למעצר כל החשודים, בניהם ראש המועצה המכהן מצפון הארץ.

החקירה הסמויה התנהלה במהלך חודשים רבים בחשד לקשרי שוחד בין ספקי שירות מתחום המיחשוב לבעלי תפקידים בכירים במספר רשויות מקומיות בצפון הארץ, ובכלל זה מתן טובות הנאה לעובדי ציבור ברשויות, בתמורה לזכיה במכרזים ובקבלת עבודה.