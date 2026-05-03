טראמפ ונתניהו מתרסקים בתמיכת הציבור בהם בארצותיהם

הביביסטים הם היחידים בעולם שעדיין תומכים בטראמפ ומיד מאוכזב הרי שהסיבה שלו הפוכה לטינה הגוברת והמיאוס הכמעט כללי שאחז באמריקאים כלפי נשיאם שהפך לאיש המאוס ביותר בעולם – יחד עם נתניהו – בעקבות התנהלות דונאלד מאז שב לבית הלבן.

בסקרים המתפרסמים באמריקה היום הפופולריות של טראמפ הידרדרה לשפל חסר תקדים כשרק רק 22% שבעי רצון מתוצאות מדיניותו הכלכלית, הצבאית והמדינית.

לא פחות מ-61% חושבים שהמלחמה הייתה טעות. הסקרים מעידים על תסכול עצום בציבור האמריקני בעקבות הזינוק במחירי הדלק, שאותו הוא מרגיש היטב בכיס.

רוב הרפובליקנים חוששים מקריסה בבחירות לקונגרס וגם הרוב בסנאט בסכנה גדולה מבחינתם.

טראמפ ונתניהו מתרסקים במקביל בארצם זאת לאחר שהציבור מתחיל להבין את עומק הברוך שהשניים האלה הכניסו את ארצם ואת העולם כולו.

טראמפ יסיים קדנציה – אם יסיים – וייעלם. אבל ביבי פועל לדיקטטוריזציה שתותיר אותו לנצח בלשכת ראש הממשלה.

נתניהו פועל לייצר מלחמה ניצחית בניסיון לבטל את הבחירות או להשתלט על תוצאותיהן. זו הסיבה לפרישה הפתאומית של הממונה על ועדת הבחירות המרכזית. היא הבינה מה מתאם מאחורי הקלעים ומסרבת להיות חלק מזה.

בסקרי סוף השבוע הליכוד נסוג. מפלגת בנט לפיד כבר מופיעה ובשאלה ההתאמה לראשות הממשלה גם בנט וגם איזנקוט מביסים את ביבי. האם זה יספיק למהפך? ביבי כבר ימצא את הדרך לשרוד פוליטית.

