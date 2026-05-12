הסרט שכל העולם מדבר עליו לקראת הקרנת הבכורה השבוע בפסטיבל קאן

״Gentle Monster״: הסרט הכי מטריד, אישי ומסוכן רגשית בפסטיבל קאן 2026. הסרט האוסטרי שהכל מדברים, כותבים ומצפים לו עוסק במה שמוגדר היום בקרב העוסקים בפסיכולוגיה חברתית כמגיפה החדשה המשטלת על המין האנושי: הנקרסיזם. זו המחלה הנפשית הסמויה מן העין שבפועל לאורך הזמן מחריבה משפחות, הורסת חברויות ומפוררת סביבה חברתית שבעבר התאפיינה בהרמוניה, באהבת אמת, בהקרבה ובחמלה. עכשיו הכל התהפך פתאום.

מבין כל הסרטים שמוקרנים השנה בפסטיבל קאן, יש יצירה אחת שכבר מצליחה לעורר שילוב נדיר של סקרנות, חרדה וסקרנות אינטלקטואלית עמוקה:

״Gentle Monster״ של הבמאית האוסטרית מארי קרויצר.

עוד לפני הקרנת הבכורה הרשמית שלו בתחרות הראשית על דקל הזהב, הסרט כבר מוגדר על ידי מבקרים אירופיים כ”אחד הסרטים הפסיכולוגיים הכי טעונים של השנה” — ובעיני רבים גם כסרט שעוסק בצורה הכי חדה בתרבות הנרקיסיזם, ההכחשה והאלימות הרגשית שמתחת לפני השטח.

מי עומדת מאחורי הסרט?

הבמאית היא מארי קרויצר, יוצרת אוסטרית שנחשבת כבר שנים לאחת הקולות הנשיים החזקים והנועזים באירופה.

הפריצה הגדולה שלה הייתה עם הסרט ״Corsage״ מ-2022 — דרמה תקופתית על הקיסרית סיסי בכיכובה של ויקי קריפס, שהפכה ללהיט פסטיבלים עולמי וזכתה לשבחים עצומים. אבל אז הכול הסתבך.

אחד משחקני הסרט הסתבך בפרשת פורנוגרפיית ילדים שטלטלה את אוסטריה כולה. קרויצר עצמה הודתה שהפרשה הותירה בה טראומה עמוקה והשפיעה ישירות על כתיבת ״Gentle Monster״.

וזה בדיוק מה שהופך את הסרט החדש לכל כך טעון:

הוא לא נראה כמו “תרגיל אינטלקטואלי” —

אלא כמו יצירה שנכתבה מתוך זעזוע אמיתי.

העלילה: משפחה מושלמת שמתפרקת מבפנים

במרכז הסרט עומדת לוסי, פסנתרנית קונצרטים מצליחה בגילומה של לאה סדו — אחת הכוכבות האירופיות הגדולות בעולם כיום.

לוסי עוזבת את העיר ועוברת עם משפחתה לבית כפרי מבודד כדי לתמוך בבעלה פיליפ, שסובל משחיקה נפשית קשה. היא מקריבה למענו את הקריירה שלה, את הזהות שלה ואת החיים שבנתה.

ואז מגיע הבוקר שמשנה הכול.

שוטרים מופיעים בפתח הבית.

חקירה נפתחת.

והאישה שמאמינה שהיא חיה בתוך סיפור אהבה יציב מתחילה להבין שאולי היא כלל לא מכירה את האדם שחי לצידה.

במקביל פוגשים גם את אלזה — חוקרת משטרה שמתמודדת עם אב דמנטי ועם גברים נוספים שהצד האפל שלהם מתחיל להיחשף.

למה כולם מדברים על נרקיסיזם?

כי הסרט עוסק בדיוק בדבר שמטריד היום מיליוני אנשים:

איך נראים אנשים כריזמטיים, מתוחכמים ונעימים —

שמסתירים מתחת לפני השטח ריקנות מוסרית, מניפולציות והכחשה עצמית.

השם ״Gentle Monster״ — “מפלצת עדינה” —

הוא בעצם לב הסרט כולו.

לא מפלצת צועקת.

לא פסיכופת קולנועי קלאסי.

אלא אדם שקט, חכם, כריזמטי, אולי אפילו אהוב —

שסביבתו מגלה מאוחר מדי מי הוא באמת.

המבקרים שכבר קיבלו גישה מוקדמת לחומרים מדברים על סרט שעוסק ב:

* נרקיסיזם מוסווה,

* יחסים רעילים,

* תלות רגשית,

* גזל זהות,

* והיכולת האנושית להדחיק סימני אזהרה ברורים בשם האהבה.

קאסט כמעט בלתי נתפס

מעבר ללאה סדו, הסרט כולל צוות שחקנים מרשים במיוחד:

* קתרין דנב האגדית,

* ילה האזה,

* לורנס רופ,

* סילבסטר גרות.

וזה לא מקרי.

התחושה היא שקרויצר בונה כאן לא רק דרמה משפחתית —

אלא טרגדיה אירופית מודרנית על אמון, אשליות ואנשים שחיים בתוך מסכה.

הסרט הכי “לא הוליוודי” בקאן

בניגוד לסרטים אמריקניים שמנסים לעיתים להסביר הכול לצופה, ״Gentle Monster״ מתואר כסרט קר, איטי ומצמרר פסיכולוגית.

אין כאן גיבורי־על.

אין פיצוצים.

אין נאומים גדולים.

יש שתיקות.

מבטי עיניים.

מבוכה.

פחד.

והתפוררות איטית של המציאות.

וזה בדיוק סוג הקולנוע שקאן אוהב במיוחד.

למה הסרט עלול להפוך לשיחת השנה?

כי הוא נוגע בפחד הכי גדול של התקופה המודרנית:

שאולי האנשים שאנחנו הכי אוהבים —

הם בעצם הדמויות הכי מתוחכמות בהצגה.

בעידן שבו רשתות חברתיות מלאות בתדמיות מושלמות, כריזמה מבוימת ופולחן עצמי אינסופי —

״Gentle Monster״ נראה כמו ניסיון לנתח את המפלצת שמסתתרת מאחורי החיוך הנעים.

ולכן לא מעט מבקרים כבר מסמנים אותו כאחד המועמדים הרציניים לדקל הזהב.

אם אכן יתברר שהסרט מצליח גם רגשית וגם אמנותית —

קאן 2026 עלול להיזכר כפסטיבל שבו הקולנוע הסתכל סוף סוף ישר לתוך עידן הנרקיסיזם המודרני.

