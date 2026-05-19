הלחץ הישראלי נבלם: טראמפ ביטל מתקפה מחודשת כשהבין שתועיל רק לביבי אישית אך תזיק לאמריקה ולשאר העולם

כשלה (בינתיים) המזימה להשפיע בכל שטיק וטריק אפשרי על טראמפ לצאת עכשיו ומייד לסבב הפצצות נוסף באיראן.

מטרת העל החבויה: חידוש המלחמה עכשיו יעכב את ההחלטה הצפויה בכנסת לפזר אותה וללכת לבחירות. נתניהו נאחז בכל זיז אפשרי בכסאו ומסרב להרפות. האינטרס האישי גובר על האינטרס הלאומי.

הנה הדיווח בנושא:

טראמפ כמעט לחץ על ההדק – ואז הגיע הטלפון מהמפרץ: הדרמה הלילית שמטלטלת את המזרח התיכון

דונלד טראמפ חשף הלילה דרמה גיאו־פוליטית מהסוג שמשנה היסטוריה: ארצות הברית עמדה שעות ספורות בלבד לפני מתקפת ענק נוספת על איראן – ואז, ברגע האחרון ממש, הנשיא האמריקני עצר.

לא בגלל שינוי אידיאולוגי, לא בגלל רחמים, אלא בגלל לחץ כבד, כמעט היסטרי, מצד מדינות המפרץ שחוששות שהמשך ההסלמה ישרוף להן את שדות הנפט, יקריס את הכלכלה האזורית וידליק מחדש את מצר הורמוז.

בדברים שאמר הלילה בבית הלבן הודה טראמפ כי “עמדנו לתקוף מחר”, אך לדבריו קטאר, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות ביקשו דחייה של “יומיים־שלושה” כדי לנסות לסגור עסקה עם טהרן.

אבל מאחורי המשפטים המדודים הסתתרה דרמה עצומה: לפי מקורות אמריקניים וזרים, מערכת הביטחון האמריקנית כבר נערכה למהלך צבאי משמעותי נוסף נגד מתקנים איראניים, כאשר חיל האוויר האמריקני הועמד בכוננות גבוהה במיוחד.

בישראל כינס נתניהו את הקבינט המצומצם הכל היה מוכן ואז היועצים בבית ניתחו את המצב לאשורו והובהר לנשיא ששום תקיפה לא תניב את התוצאה הרצויה אלא להיפך – תחמיר ותקצין אותו. לכן טראמפ הודה שנסוג ברגע האחרון וייחס זאת ללחץ של בנות הברית במפרץ.

מדינות ערביות עשירות הבינו שהמשך ההפצצות לא יפיל את המשטר האיראני – אבל בהחלט עלול להביא לפגיעה אנושה במתקני האנרגיה שלהן עצמן.

בשבועות האחרונים נרשמו מתקפות רחפנים וטילים באזור, כולל פגיעה סמוך למתקן הגרעין באראכה שבאיחוד האמירויות, אירוע שהבהיל מאוד את ההנהגות במפרץ.

הסעודים, הקטארים והאמירויות מבינים היטב את המשמעות: אם איראן תחליט שאין לה מה להפסיד – מתקני הנפט, מסופי הייצוא וצירי השיט במפרץ יהפכו מיד למטרות.

וזה כבר לא רק סיפור אזורי.

שוקי העולם רעדו – ואז נרגעו

השווקים הגיבו מיד לדבריו של טראמפ. מחירי הנפט, שכבר טיפסו מעל 110 דולר לחבית בשל החשש ממלחמה אזורית כוללת, ירדו לאחר ההודעה על דחיית התקיפה.

הסיבה ברורה: העולם כולו חי בפחד משיבוש נוסף במצר הורמוז – עורק האנרגיה הקריטי של כדור הארץ. כ־20% מהנפט העולמי וכמות עצומה של גז טבעי עוברים דרך המצר הזה. כל עימות משמעותי נוסף באזור מאיים מיידית על אירופה, אסיה והכלכלה העולמית כולה.

נתניהו לחץ – טראמפ בלם

אף שטראמפ לא הזכיר מפורשות את בנימין נתניהו, בארצות הברית ובאירופה מפרשים את דבריו כרמז ברור לכך שישראל לחצה להמשך המהלכים הצבאיים נגד איראן.

בשבועות האחרונים ניכרים פערים הולכים וגדלים בין וושינגטון לירושלים לגבי השאלה הגדולה: האם ממשיכים עד קריסת המשטר האיראני – או עוצרים בעסקה מוגבלת שתמנע נשק גרעיני בלבד.

דיווחים קודמים כבר הצביעו על מתיחות בין טראמפ לישראל סביב תקיפות בתשתיות אנרגיה איראניות והחשש שהן יסבכו את כל האזור.

גורמים אמריקניים אומרים כי טראמפ מעוניין להצטייר כמי שמביא “עסקה היסטורית” ולא רק עוד מלחמה אינסופית במזרח התיכון. מנגד, בישראל חוששים שכל עצירה עכשיו תאפשר לאיראן להשתקם, להתחמש מחדש ולהמשיך בהעשרת אורניום במסלול עוקף־פיקוח.

האיראנים מאותתים – אבל לא מתקפלים

טהרן, מצדה, מנסה לשדר נכונות למו״מ – אך בלי כניעה אמיתית.

לפי הדיווחים, ההצעה שהועברה דרך פקיסטן כוללת לראשונה התחייבות מסוימת שלא לפתח נשק גרעיני, אולם האמריקנים מבהירים כי אין בה מענה מספק לסוגיית האורניום, הפיקוח והיכולות הצבאיות.

במקביל, בכירים איראנים ממשיכים לאיים כי כל מתקפה נוספת תיענה ב“תגובה קשה ומכאיבה”.

כלומר: כולם מדברים שלום – בזמן שכל הצדדים מחזיקים אצבע על ההדק.

טראמפ משחק על כל המגרש

הנשיא האמריקני מנסה כרגע להחזיק שני מסרים הפוכים בעת ובעונה אחת:

מצד אחד – הוא מציג עצמו כאיש עסקות שמעדיף הסכם על פני מלחמה.

מצד שני – הוא מדגיש שוב ושוב שהצבא האמריקני “מוכן בכל רגע” לתקיפה רחבת היקף אם המגעים ייכשלו.

זהו בדיוק הסגנון הטראמפיסטי המוכר: איום מקסימלי לצד פתיחת דלת לעסקה.

השאלה הגדולה היא האם האיראנים באמת מאמינים שהוא יתקוף – או שהם מהמרים שגם הפעם הוא יעדיף לעצור רגע לפני הפיצוץ הגדול.

השעות הקרובות קריטיות

הדרמה האמיתית כעת מתרחשת מאחורי הקלעים:

קטאר מפעילה ערוצי תיווך.

פקיסטן מעבירה מסרים.

הסעודים מפחדים מהתלקחות.

ישראל לוחצת לא לוותר.

איראן מושכת זמן.

וטראמפ – כמו תמיד – נהנה להיות האיש היחיד בעולם שיכול ברגע אחד ללחוץ על הכפתור… או לעצור הכול בציוץ אחד.

המזרח התיכון כולו מחזיק כרגע את הנשימה.

כי אם השיחות יקרסו – השמים עלולים להתלקח מחדש בתוך שעות.

