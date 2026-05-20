הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית – המשך יבוא או שהטריקים של ביבי יסכלו את המהלך שוב

הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת הצביעו בעד. החוק עובר לוועדת הכנסת טרם החזרתו למליאה לשלוש הצבעות.

אמנם זו רק ההתחלה וצריך לעבור עוד שלוש הצבעות בטרם המהלך יושלם אבל ההתחלה – מעודדת.

שלא יהיו לכם אשליות – נתניהו עוד יפעיל כל טריק אפשרי למנוע את השלמת פיזור הכנסת – לרבות לחרחר מלחמה, לסכסך, להפחיד, לאיים וכמובן לפתות, להתחנן ולהתחנחן.

אבל אהבנו מאוד את החרדים שהכריזו שנתניהו שקרן פתולוגי שאין להאמין לשום מילה שלו יותר. אנחנו צועקים זאת מזמן. שמחים שהבינו עם מי יש להם עסק!

