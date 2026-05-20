יום רביעי, 20 במאי 2026
הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית – המשך יבוא או שהטריקים של ביבי יסכלו את המהלך שוב

רמי יצהר 20 במאי 2026

הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת הצביעו בעד. החוק עובר לוועדת הכנסת טרם החזרתו למליאה לשלוש הצבעות.

אמנם זו רק ההתחלה וצריך לעבור עוד שלוש הצבעות בטרם המהלך יושלם אבל ההתחלה – מעודדת.

שלא יהיו לכם אשליות – נתניהו עוד יפעיל כל טריק אפשרי למנוע את השלמת פיזור הכנסת – לרבות לחרחר מלחמה, לסכסך, להפחיד, לאיים וכמובן לפתות, להתחנן ולהתחנחן.

אבל אהבנו מאוד את החרדים שהכריזו שנתניהו שקרן פתולוגי שאין להאמין לשום מילה שלו יותר. אנחנו צועקים זאת מזמן. שמחים שהבינו עם מי יש להם עסק!

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

