פרסום עולמי של טיוטת ההסכם שיסיים את מלחמת איראן

״עניין מרכזי״ מדווח:

השגנו עבורכם את טיוטת ההסכם הדרמטי שאמור לסיים את המלחמה הנמרחת והמיותרת הזאת שלא השיגה דבר באמצעות כוח הלב.

כך עשויה להסתיים המלחמה מול איראן הכוללת הפסקת אש מלאה, פתיחת הורמוז והסרת הסנקציות הקשות והממושכות על איראן.

המזרח התיכון כולו עצר נשימה הלילה בעקבות הפרסום הדרמטי ברשת אל־ערביה￼ הסעודית, שלפיו גובשה טיוטת הסכם רחבת היקף שנועדה להביא לסיום המלחמה האזורית המסוכנת ביותר שידע האזור זה שנים.

על פי הדיווח, מדובר בהסכם עקרונות שכבר עבר מגעים מתקדמים בתיווך פקיסטני ומדינות המפרץ, כאשר חלקים ממנו זכו לכאורה להסכמה עקרונית מצד וושינגטון וטהרן גם יחד.

אם אכן יאושר, זהו לא רק הסכם הפסקת אש — אלא ניסיון לעצב מחדש את כללי המשחק במזרח התיכון: מהלחימה הישירה בין ארצות הברית ואיראן, דרך זירת לבנון, ועד שאלת השליטה במצרי הורמוז — עורק האנרגיה הקריטי של העולם.

עיקרי ההסכם שנחשפו

לפי טיוטת ההבנות:

* הפסקת אש מלאה, מיידית ובלתי מותנית בכל החזיתות — ביבשה, באוויר ובים.

* עצירה מוחלטת של תקיפות צבאיות, מתקפות סייבר ומלחמות תעמולה.

* התחייבות הדדית שלא לפגוע בתשתיות צבאיות, אזרחיות וכלכליות.

* שמירה על ריבונות המדינות ואי־התערבות בענייניהן הפנימיים.

* פתיחה מלאה של מצרי הורמוז והבטחת חופש השייט במפרץ הפרסי ובים עומאן.

* הקמת ועדת פיקוח משותפת שתטפל בהפרות ובסכסוכים.

* פתיחת משא ומתן תוך שבוע על יתר הסוגיות שבמחלוקת.

* הסרה הדרגתית של הסנקציות האמריקניות מעל איראן.

* הכרה בכך שההסכם מבוסס על החוק הבינלאומי ואמנת האו״ם.

הסעיף הקריטי ביותר מבחינת הכלכלה העולמית הוא כמובן פתיחת הורמוז. במשך חודשים הפך המצר לזירת עימות ישירה בין איראן לבין ארצות הברית, כולל חסימות, תקיפות כלי שיט, עימותים מול משחתות אמריקניות ואיומים הדדיים שהרעידו את שוקי האנרגיה בעולם.

טראמפ מאותת: מעדיף הסכם — אבל מאיים במלחמה מחודשת

הפרסום מגיע לאחר שדונלד טראמפ עצמו הודה בימים האחרונים כי עצר מתקפה רחבה נוספת נגד איראן לאחר שקיבל “הצעה חדשה” מטהרן.

הנשיא האמריקני המשיך לאיים בפעולה צבאית אם המגעים יקרסו, אך מאחורי הקלעים ברור שגם בוושינגטון מבינים שהמשך המלחמה גובה מחיר כבד:

* זינוק חד במחירי הנפט.

* לחץ כלכלי פנימי בארצות הברית.

* סכנה לשרשראות האספקה העולמיות.

* חשש ממיתון גלובלי.

* איום מתמשך על בסיסים אמריקניים במפרץ.

במקביל, מדינות המפרץ — במיוחד סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות — מפעילות לחץ אדיר להגיע להסדר מחשש לקריסה כלכלית אזורית ולהתלקחות כוללת.

אבל הפערים עדיין עצומים

למרות האופטימיות היחסית, הדרך להסכם סופי עדיין מסוכנת ומלאת מוקשים.

וושינגטון דורשת ערבויות קשוחות יותר סביב תוכנית הגרעין האיראנית, בעוד איראן דורשת:

* הסרה מלאה של הסנקציות,

* שחרור כספים מוקפאים,

* ערבויות ביטחוניות,

* והכרה דה־פקטו במעמדה האזורי.

בנוסף, בישראל עוקבים בדאגה אחר הדיווחים. בירושלים חוששים מהסכם שיאפשר לטהרן להשתקם כלכלית וצבאית במהירות — בלי פירוק אמיתי של יכולות הגרעין, הטילים והשלוחות האזוריות.

גורמים ביטחוניים בישראל מזהירים כבר תקופה כי “הפסקת אש בלי פירוק איום אמיתי היא רק הפוגה לקראת הסבב הבא”.

העולם מחכה להודעה הרשמית

בינתיים אין אישור רשמי מלא מטעם הבית הלבן או מטעם טהרן לנוסח שפורסם, אך עצם הדלפתו לערוץ סעודי מרכזי נתפסת כאיתות מכוון: מישהו רוצה להכין את דעת הקהל להסכם היסטורי.

השווקים כבר מגיבים בזהירות. מחירי הנפט ירדו קלות במסחר הלילה, וסוחרים מעריכים כי כל התקדמות אמיתית במו״מ עשויה למנוע משבר אנרגיה עולמי.

אלא שבמזרח התיכון — כמו במזרח התיכון — גם הפסקת אש היסטורית יכולה לקרוס בתוך שעות.

השאלה הגדולה עכשיו היא לא רק אם ייחתם הסכם — אלא האם מישהו באמת מתכוון לכבד אותו.

דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאי אמר כי "המיקוד בשלב זה הוא סיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון". לדבריו, "הטענות שהועלו בנוגע לסוגיות הגרעיניות, כולל סוגיית החומרים המועשרים או תהליך ההעשרה, הן ספקולציות תקשורתיות. הודעות מדויקות בנוגע לפרטי המשא ומתן יפורסמו דרך הערוצים הרשמיים הרלוונטיים".

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!