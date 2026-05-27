המודיעין הבריטי: חצי מיליון חיילים רוסים נהרגו עד כה במלחמת אוקראינה ומיליון נפצעו

מדהים! המודיעין הבריטי קובע שעד כה הקריב פוטין חצי מיליון חיילים שנהרגו במלחמת אוקראינה ועוד כמיליון פצועים. מנגד נהרגו כ-150 אלף אוקראינים בארבע שנות המלחמה האינסופית הזו.

מאת רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

המלחמה שהחלה כ״מבצע בזק״ של ולדימיר פוטין בפברואר 2022 הפכה לאסון הצבאי הכבד ביותר שידעה רוסיה מאז מלחמת העולם השנייה. כעת מגיעה אחת ההערכות החריפות והמטלטלות ביותר עד כה: ראש סוכנות הביון והסייבר הבריטית ג׳י־סי־אייץ׳־קיו, אן קיסט־באטלר, הצהירה כי לפי המודיעין הבריטי נהרגו במלחמה באוקראינה כמעט חצי מיליון חיילים רוסים.

המספר הזה אינו כולל פצועים, נעדרים, שבויים ונכים – אלא הרוגים בלבד. אם מחברים לכך את הערכות המערב לגבי פצועים ואבדות בלתי הפיכות, מדובר לפי חלק מהגופים ביותר ממיליון ומאתיים אלף נפגעים רוסים מאז הפלישה.

המשמעות ההיסטורית דרמטית: רוסיה ממשיכה להחזיק בשטחי כיבוש במזרח ובדרום אוקראינה, אך עושה זאת במחיר דמים עצום, בעוד קצב השחיקה האנושית שלה רק הולך ומחריף.

המודיעין הבריטי אינו לבד. מרכזי מחקר מערביים מעריכים כי סך האבדות – רוסיות ואוקראיניות יחד – עלול להתקרב כבר לשני מיליון נפגעים מכל הסוגים.

לפי ההערכות המערביות:

* לרוסיה: בין 430 אלף ל-500 אלף הרוגים, ומעל מיליון נפגעים כולל פצועים ונעדרים.

* לאוקראינה: בין 100 אלף ל-140 אלף הרוגים צבאיים, וכחצי מיליון עד 600 אלף נפגעים בסך הכול.

עם זאת, חשוב להדגיש: שני הצדדים מסתירים נתונים אמיתיים, משתמשים בתעמולה וממעטים לפרסם מספרים רשמיים מלאים. גם ההערכות המערביות מבוססות על מודיעין, לוויינים, נתוני בתי חולים, קברים, תעבורת תקשורת וניתוחי שטח – ולא על גישה מלאה למספרים האמיתיים.

אבל אם יש תחום שבו המלחמה הזו כבר שינתה לחלוטין את פני הלחימה המודרנית – זהו עולם הרחפנים והכטב״מים.

בחודשים האחרונים עברה המלחמה לשלב חדש: מלחמת רחפנים טוטאלית. רוסיה משגרת כמויות אדירות של כטב״מי שאהד איראניים וגרסאות רוסיות שלהם כמעט מדי לילה. לפי נתוני מכוני מחקר מערביים, באפריל 2026 שיגרה רוסיה יותר מ-6,500 כטב״מים מסוג שאהד ורחפני תקיפה נלווים – שיא חדש במלחמה.

הקצב הפך מטורף:

* מעל 200 רחפנים ביום בממוצע.

* גלים של מאות כטב״מים בלילה אחד.

* מתקפות מתמשכות של עשרות שעות.

* שימוש הולך וגובר בבינה מלאכותית, ניווט אוטונומי ונחילי רחפנים.

אוקראינה מצידה מנסה להשיב באותה מטבע – ולעיתים אף מעבר לכך. קייב מפעילה אלפי רחפני אף־פי־וי זולים, רחפני התאבדות, כטב״מי יירוט ורחפנים ימיים נגד מטרות רוסיות. מדובר במלחמה שבה חייל בחזית עלול למות מרחפן שעולה מאות דולרים בלבד.

החזיתות הבוערות ביותר כעת:

* חרסון וזפוריז׳יה בדרום אוקראינה.

* אזור דונצק במזרח.

* מתקפות עומק רוסיות לעבר קייב, מיקולאייב ואודסה.

* תקיפות אוקראיניות לעבר בסיסים רוסיים, מחסני דלק ותשתיות בעומק רוסיה.

ברקע מתנהל גם מרוץ טכנולוגי אדיר:

* רוסיה מייצרת כמויות עצומות של כטב״מי שאהד במפעלים באלאבוגה.

* אוקראינה מפתחת מערכות יירוט זולות במיוחד נגד הרחפנים האיראניים.

* שני הצדדים מפעילים לוחמה אלקטרונית מתקדמת לשיבוש מערכות ניווט ותקשורת.

* נחילי רחפנים אוטונומיים כבר אינם מדע בדיוני אלא מציאות מבצעית.

וככל שהמלחמה מתארכת, כך מתחזקת התחושה במערב שהקרמלין נכנס למלכודת אסטרטגית: רוסיה אמנם ממשיכה להתקדם באיטיות באזורים מסוימים, אך במחיר אנושי וכלכלי עצום, בעוד אוקראינה ממשיכה להחזיק מעמד בעזרת סיוע מערבי, טכנולוגיה ולחימת רחפנים חסרת תקדים.

המלחמה הזו כבר מזמן אינה רק קרב על דונבאס. היא הפכה למעבדה האכזרית ביותר בעולם ללוחמת העתיד – כזו שבה בינה מלאכותית, רחפנים זולים, מתקפות סייבר ושחיקה אנושית בלתי נתפסת מחליפים בהדרגה את שדות הקרב הישנים.

