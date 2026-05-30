הצפון שוב על סף התלקחות: צה״ל נערך לירי מלבנון — והחזית הלבנונית נכנסת לשלב מסוכן חדש

צה״ל הודיע כי בעקבות העמקת הפעילות בדרום לבנון ובהתאם להערכת המצב, הוא נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון לעבר אזור הצפון.

לפי דובר צה״ל, בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך הציבור נדרש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות. ההודעה מגיעה אחרי יממה טעונה במיוחד: העמקת התמרון הישראלי בדרום לבנון, דיווחים על התקדמות כוחות מעבר לליטני, תקיפות אוויריות, פינוי יישובים לבנוניים, ופתיחת שיחות ביטחוניות נדירות בין ישראל ללבנון בפנטגון.

לפי דיווחי רויטרס ואי־פי, ישראל הרחיבה את פעילותה בדרום לבנון, ובמקביל נמשכו חילופי אש עם חיזבאללה. רויטרס דיווחה כי כוחות ישראליים חצו את נהר הליטני במסגרת הרחבת המהלך הקרקעי, בעוד מקורות לבנוניים תיארו חלק מן התנועות ככניסות מוגבלות ונסיגות — כלומר לא בהכרח כיבוש קבוע, אלא בדיקת עומק, תפיסת שטחים שולטים והפעלת לחץ צבאי. אי־פי דיווחה כי כוחות ישראליים נכנסו לכפר דיבין, לצד תקיפות שבהן נהרגו לפחות שישה בני אדם בכפרים בדרום לבנון.

המשמעות הצבאית ברורה: ישראל מאותתת שחגורת הביטחון הישנה־חדשה בדרום לבנון כבר אינה קו סיום אלא בסיס פעולה. אם בעבר דובר על הרחקת חיזבאללה מקו הגבול, כעת נראה שישראל מבקשת לשבש את מערכי הירי, הרחפנים והנ״ט בעומק רב יותר — גם במחיר סיכון להסלמה מיידית מול חיזבאללה.

ברקע, ישראל הכריזה לפני יומיים על שטח נרחב בדרום לבנון כאזור לחימה, מדרום לנהר הזהראני, וקראה לתושבים להתפנות צפונה. לפי רויטרס, מדובר באזור רחב מאוד בדרום לבנון, על רקע יותר מ־120 תקיפות ישראליות בדרום ובמזרח לבנון מאז הפסקת האש של אפריל.

האירוע מקבל עומק אסטרטגי נוסף בשל התזמון: במקביל להרחבת הפעילות בשטח, ישראל ולבנון קיימו שיחות צבאיות ישירות בפנטגון בתיווך אמריקני — מהלך נדיר ביותר בין שתי מדינות אויב. לפי אי־פי, השיחות נועדו לבסס מסגרת ביטחונית ולייצר בסיס למסלול מדיני עתידי. לפי דיווחים נוספים, האמריקנים רואים במגעים הישירים נתיב הכרחי לייצוב הגבול, אך הבעיה הגדולה נותרה גלויה: חיזבאללה אינו צד לשיחות, ולכן כל הסכם בין ממשלות עלול להישאר על הנייר אם הארגון יחליט להבעיר את השטח.

מבחינה פוליטית, נתניהו מבקש להציג קו תקיף: לא רק תגובה לירי, אלא שינוי מציאות בצפון. מבחינתו, אחרי שנים שבהן חיזבאללה בנה תשתיות סמוך לגבול, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה חזרה לשגרה הישנה. אבל המחיר הפוליטי הפנימי ברור: ככל שהמערכה מתארכת, כך גדלים הלחצים מצד תושבי הצפון, אנשי מילואים, בעלי עסקים וראשי רשויות שדורשים ביטחון אמיתי — לא הודעות דוברות.

מבחינת חיזבאללה, ירי לצפון בשעות או בימים הקרובים יהיה ניסיון להראות כי גם אחרי פגיעות קשות, הארגון עדיין מסוגל לייצר משוואה: ישראל נכנסת לעומק לבנון — הצפון הישראלי משלם. זהו בדיוק הרגע שבו נסראללה או יורשיו במערך קבלת ההחלטות של הארגון נדרשים לבחור בין תגובה מוגבלת שתשמר את הכבוד לבין תגובה רחבה שתסכן מלחמה מלאה.

כלכלית, כל אזעקה בצפון אינה רק אירוע ביטחוני. היא פגיעה ישירה בתיירות הגליל והגולן, בחקלאות, בבנייה, בתעשייה המקומית, בשוק העבודה ובתחושת היציבות של המשק הישראלי. בצד הלבנוני, המחיר כבד עוד יותר: דיווחי רויטרס ואי־פי מצביעים על יותר ממיליון עקורים בלבנון ועל אלפי הרוגים מאז התחדשות המערכה במרץ — נתונים שמעמיקים את קריסת המדינה הלבנונית החלשה ממילא.

בשורה התחתונה, הודעת דובר צה״ל אינה הודעה טכנית. זו צפירת אזהרה. ישראל נכנסת לשלב שבו היא מנסה לעצב מחדש את כללי המשחק בלבנון, חיזבאללה מחפש דרך להוכיח שלא נשבר, האמריקנים מנסים לתפור מסלול מדיני תוך כדי אש, והצפון הישראלי שוב עומד מול השאלה הישנה־חדשה: האם זו עוד יממה מתוחה — או תחילתו של סיבוב רחב בהרבה.

