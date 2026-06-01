נתניהו גרם לאיראן לפרוש מהמו״מ עם טראמפ באמצעות ההפצצות בביירות – ההסלמה משרתת את מי שפוחד מבחירות

נתניהו הצליח לסכסך בין טראמפ לאיראנים שהכריזו על פרישה מהמ״ומ לסיום המלחמה בגלל ההפצצות הישראליות בביירות. במקביל מרחף האיום להפעיל את החות׳ים לנעול את מיצר באב אל מנדב ולפתוח המתקפה חסרת תקדים בהיקפה על ישראל ועל זירות נוספות שטרם היו מעורבות בסבבים הקודמים.

שאלת המפתח המרכזית היא האם קיים מודיעין אמין ויסודי בארצות הברית המסוגל לבצע הערכה מקצועית ויסודית מעמיקה בטרם מה שעלול להידרדר למערכה שקודמותיה היו משחק ילדים לעומת הצפוי בכל מקרה נזכיר את הפרסומים מגורמי המודיעין הזרים על ההתאוששות המהירה של איראן מההפצצות הכבדות וחידוש קבלת נשק חדיש וייצורו לרבות טילים היפר סוניים שלמערב אין בדיוק תשובה אמיתית להם ואשר את תוצאות שיגוריהם לישראל חווינו בימים האחרונים של המערכה אשתקד. מקומות רבים בארץ טרם התאוששו מהירי הקטלני ההוא לרבות ההרס בבית החולים סורוקה. האם זה מה שצפוי לישראל עכשיו?

פוליטית זה יכול להועיל למי שממש פוחד מבחירות ומוכן לעשות הכל להשקיע את העולם במלחמה כדי שאלה יידחו כאן.

מכל מקום – המזרח התיכון נכנס לשלב מסוכן במיוחד: איראן הודיעה על השעיית המגעים עם ארצות הברית לסיום המלחמה, תוך הטלת האחריות הישירה על המשך התקיפות הישראליות בלבנון ובדאחייה הדרומית של ביירות. במקביל, גורמים המזוהים עם משמרות המהפכה מאיימים בהרחבת המערכה לזירת באב אל־מנדב – אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם – באופן שעלול להכניס את הכלכלה הגלובלית לטלטלה נוספת ולהעמיד את ישראל במרכזו של עימות אזורי רחב בהרבה.

אם אכן זהו הכיוון שאליו מתגלגלים האירועים, המשמעות הפוליטית עצומה: בעוד נשיא ארצות הברית Donald Trump ניסה לקדם הבנות עקיפות עם טהרן כדי לבלום את ההידרדרות האזורית, ההחלטה של Benjamin Netanyahu להחריף את התקיפות בביירות נתפסת בטהרן כמהלך שמטרתו לטרפד את המסלול המדיני ולהחזיר את האזור למסלול של עימות ישיר ומתמשך.

לפי הדיווחים שהתפרסמו היום, איראן הודיעה שלא תמשיך בשיחות כל עוד נמשכות הפעולות הישראליות בלבנון ובעזה. בטהרן טוענים כי וושינגטון אינה מסוגלת או אינה רוצה לרסן את ישראל, ולכן אין טעם בהמשך הדיאלוג. גם כלי תקשורת מערביים מדווחים כי ההתקדמות שהושגה בשבועות האחרונים למעשה נעצרה לחלוטין.

במקביל, ישראל החריפה משמעותית את פעילותה בלבנון. לשכת ראש הממשלה אישרה כי נתניהו הורה על תקיפות חדשות במעוזי חיזבאללה בביירות ועל הרחבת הפעילות בדרום לבנון. מבחינת ישראל מדובר בתגובה להפרות הסכם הפסקת האש ולירי המתמשך לעבר שטחה. מבחינת איראן וחיזבאללה, מדובר בהוכחה לכך שאין כוונה ישראלית להגיע לרגיעה אמיתית.

אבל הסיפור הגדול באמת עלול להיות בים.

בשעות האחרונות התרבו האיומים מצד גורמים איראניים וגורמים פרו־איראניים על פתיחת חזית ימית חדשה באזור באב אל־מנדב – המעבר המחבר בין הים האדום למפרץ עדן. מדובר באחד מצווארי הבקבוק האסטרטגיים החשובים ביותר בעולם. דרכו עוברים מדי שנה טריליוני דולרים של סחורות, אנרגיה ומכולות בדרכן מאסיה לאירופה ובחזרה.

חשוב להדגיש: נכון לעכשיו אין אישור אמין לכך שבאב אל־מנדב נסגר בפועל. מה שקיים הוא איום מוצהר להרחיב לשם את הלחימה ולהחזיר את מתקפות הספנות שביצעו החות׳ים בעבר.

אלא שגם איום בלבד מספיק כדי להקפיץ מחירי ביטוח ימי, לייקר הובלה בינלאומית, להעלות מחירי אנרגיה ולערער את שוקי ההון. כבר היום נרשמו ירידות בבורסות המפרץ ועלייה במחירי הנפט בעקבות החשש מהתרחבות המלחמה והמשך השיבושים בנתיבי השיט.

מאחורי הקלעים מתפתח גם קרע הולך וגדל בין וושינגטון לירושלים. גורמים אמריקניים השקיעו בחודשים האחרונים מאמץ ניכר בניסיון לייצר מנגנון רגיעה שימנע התלקחות אזורית כוללת. אלא שהמשך הפעילות הצבאית בלבנון והתגובה האיראנית מציבים את טראמפ בפני דילמה: האם ללחוץ על ישראל לבלום את ההסלמה, או להצטרף לעימות שעלול להתרחב לזירות נוספות – מהמפרץ הפרסי ועד הים האדום.

בירושלים, לעומת זאת, קיימת תפיסה הפוכה. לפי גישה זו, כל הסכם עם איראן יאפשר לטהרן להתאושש, להתחמש מחדש ולבסס עוד יותר את ציר ההתנגדות האזורי. לכן מבחינת נתניהו, הלחץ הצבאי חייב להימשך דווקא עכשיו.

התוצאה היא שהאזור כולו עומד כעת על צומת דרכים מסוכן במיוחד.

אפשרות אחת היא שטראמפ יצליח להחזיר את האיראנים לשולחן המגעים באמצעות לחץ על ישראל והצעת ערבויות חדשות.

אפשרות שנייה היא המשך המצב הנוכחי: מלחמת התשה בלבנון, איומים על נתיבי הסחר הבינלאומיים והמשך חילופי האש בין איראן, שלוחותיה וישראל.

האפשרות השלישית – והמדאיגה ביותר – היא התרחבות מהירה של המלחמה אל הים האדום, פגיעה בספנות העולמית, זינוק במחירי האנרגיה והידרדרות לעימות אזורי ישיר שבו גם ארצות הברית תתקשה להישאר מחוץ למערכה.

בינתיים דבר אחד כבר ברור: המגעים שהיו אמורים להוביל להפסקת אש רחבה יותר נמצאים על סף קריסה, והמרחק בין דיפלומטיה למלחמה אזורית כוללת מעולם לא נראה קצר יותר.

״עניין מרכזי״

