טראמפ נגד נתניהו: “בלי ארצות הברית לא הייתה ישראל – ביבי חייב לגלות יותר אחריות”

היחסים בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכים להפגין סימני מתיחות פומבית, והפעם הדברים נאמרו בצורה שאי אפשר לטעות במשמעותה.

בשיחה עם עיתונאים במסגרת פסגת ה־G7 בצרפת, התייחס טראמפ ישירות לישראל, ללבנון ולראש הממשלה נתניהו, ואמר כי “בלי ארצות הברית לא הייתה ישראל” ואף הוסיף: “בלעדי גם לא הייתה ישראל”.

בהמשך הדגיש כי אמנם היו לו לאורך השנים יחסים מצוינים עם נתניהו, אך לדבריו “ביבי חייב להיות אחראי יותר בכל הנוגע ללבנון”.

לא פחות משמעותית הייתה הביקורת הישירה שהשמיע על התנהלות ישראל. טראמפ אמר בפירוש כי הוא “אינו מרוצה מהאופן שבו ישראל התנהלה”.

שינוי טון חריג

מי שעקב אחר מערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו לאורך השנים התקשה שלא להבחין בשינוי.

מדובר באותו נשיא שהכיר בירושלים כבירת ישראל, העביר אליה את השגרירות האמריקנית, הכיר בריבונות הישראלית ברמת הגולן, הוביל את הסכמי אברהם וסיפק לישראל תמיכה מדינית חסרת תקדים בזירה הבינלאומית.

דווקא משום כך, כאשר טראמפ בוחר כעת להשמיע ביקורת פומבית, הדברים מקבלים משקל מיוחד.

הוא אינו מדבר כיריב פוליטי של ישראל אלא כמי שנתפס במשך שנים כבעל בריתה הקרוב ביותר בבית הלבן.

לבנון במרכז המחלוקת

הדברים מגיעים על רקע המאמצים האמריקניים לייצב את ההסכם האזורי החדש המתגבש לאחר סיום הלחימה מול איראן.

וושינגטון משקיעה מאמצים רבים כדי למנוע הידרדרות מחודשת בזירה הלבנונית, והמסר העולה מדברי טראמפ הוא כי מבחינתו ישראל חייבת להתאים עצמה למציאות המדינית החדשה שנוצרה.

כאשר הנשיא מדבר על “אחריות” בהקשר הלבנוני, הכוונה היא ככל הנראה להימנעות מפעולות שעלולות לערער את ההסדר המתגבש ולהחזיר את האזור למעגל הסלמה.

מסר גם לציבור האמריקני

לדברים יש גם היבט פנימי.

טראמפ מבקש להציג את עצמו בפני הציבור האמריקני כמי שסיים מלחמה, מנע הסלמה אזורית והשיג הסכם בינלאומי הנתמך על ידי מדינות ה־G7.

במסגרת הזו, כל מהלך שעלול לסכן את היציבות החדשה נתפס מבחינתו כאיום על אחד ההישגים המדיניים המרכזיים שלו.

לכן, כאשר הוא מדגיש את תרומת ארצות הברית לביטחון ישראל, הוא למעשה מזכיר גם את מערכת התלות האסטרטגית בין שתי המדינות.

המשמעות המדינית

המשמעות הרחבה יותר היא שהממשל האמריקני מאותת כי הוא מצפה מישראל להתיישר עם הכיוון המדיני החדש.

אם בעבר הוויכוח המרכזי היה סביב השאלה כיצד להגביר את הלחץ על איראן, כעת הדיון עובר לשאלה כיצד לשמר את ההסדר שהושג.

הדבר עשוי ליצור מתחים נוספים בין ירושלים לוושינגטון אם ממשלת ישראל תסבור שההסכם אינו משרת את האינטרסים הביטחוניים שלה.

השורה התחתונה

מעבר לכותרת הבולטת על כך ש”בלי ארצות הברית לא הייתה ישראל”, המסר החשוב יותר בדברי טראמפ היה אחר.

נשיא ארצות הברית מאותת בפומבי כי הוא אינו שבע רצון מהתנהלות ישראל בתקופה האחרונה וכי הוא מצפה מנתניהו לגלות ריסון ואחריות גדולים יותר, במיוחד בזירה הלבנונית.

במילים אחרות, אחרי שנים של הזדהות כמעט מוחלטת בין שני המנהיגים, נראה כי טראמפ מבקש כעת להבהיר שגם לידידות הקרובה ביותר יש גבולות – וכי מבחינתו שמירת ההסכם האזורי החדש חשובה לא פחות מהמשך הלחץ על אויביה של ישראל.

״עניין מרכזי״

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