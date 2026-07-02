הבן של דריק שארפ חתם בסקרמנטו

עמנואל שארפ, בן 20, חתם ב-1 ביולי 2026 על חוזה רוקי לשלוש עונות בסקרמנטו קינגס. החוזה מוערך ב-6.35 מיליון דולר מובטח. שארפ נבחר במקום ה-45 בדראפט 2026, בסיבוב השני. הקינגס סיימו את עונת 2025/26 במאזן 52-30 ובמקום השמיני במערב.

*רקע משפחתי ומעמד*

שארפ הוא בנו של דריק שארפ, אגדת מכבי תל אביב ומלך השלשות של הכדורסל הישראלי בכל הזמנים. אימו היא טינה אליסון, שחקנית כדורסל קולג' לשעבר מקנדה. לשארפ אזרחות ישראלית וקנדית. אחיו למחצה הוא די ג'יי שארפ, שחקן מ.ס. צפת מהליגה הלאומית. אין קשר משפחתי לבן שרף מברוקלין או לדיירון שארפ מברוקלין.

*קריירת תיכונים*

שארפ שיחק בשלושה תיכונים בטקסס: קלינר, מרכזי קייטי ואימג'ין אקדמי. בעונת הסניור שלו באימג'ין רשם 17.2 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-3.2 אסיסטים למשחק. דורג במקום ה-22 במחזור 2022 בדירוג 247Sports, עם 5 כוכבים. קיבל הצעות מקנזס, אוקלהומה וטקסס טק ובחר באוניברסיטת יוסטון.

*ארבע עונות ביוסטון קוגרס*

*2022/23 – פרשמן*: 7.7 נקודות למשחק, 39.5% לשלוש. נבחר לחמישיית הרוקיז של ה-Big 12.

*2023/24 – סופומור*: 12.3 נקודות, 4.2 ריבאונדים, 30 פתיחות ב-35 משחקים. הפך לקלע הפותח של הקבוצה.

*2024/25 – ג'וניור*: שיא קריירה של 30 נקודות מול טקסס A&M בשמינית גמר ה-NCAA, עם 7/11 לשלוש. המשחק הזה העלה את שמו בלוחות ה-NBA.

*סיכום קולג'*: 128 משחקים, 11.1 נקודות, 4.1 ריבאונדים, 41.2% לשלוש.

*נבחרות ישראל*

באליפות אירופה עד גיל 16 ב-2019 הוביל את נבחרת ישראל עם 25.0 נקודות למשחק וזכה בתואר מלך הסלים. נבחר לחמישיית הטורניר.

*פרופיל מקצועי ל-NBA*

*גובה*: 1.98 מ' | *מוטת ידיים*: 2.06 מ' | *עמדה*: קלע/פורוורד.

*יתרונות*: קלע שלשות ברמה גבוהה עם שחרור מהיר של 0.6 שניות. טווח ל-NBA. IQ כדורסל גבוה ומנטליות של שחקן מנצח.

*חסרונות*: אתלטיות מוגבלת יחסית לליגה. ייצור נקודות מהדריבל דורש שיפור. סיום מתחת לסל.

*השוואה ליגתית*: סגנון דומה לקווין הורטר או לוק קנארד. קלעי תנועה ללא כדור.

*התאמה לסקרמנטו*

הקינגס משחקים בקצב מהיר ובשיטת "5-Out" של המאמן מייק בראון. שארפ צפוי לפתוח את העונה מאחורי מאליק מונק וקיגן מארי, עם 18-22 דקות למשחק כקלעי מומחה מהספסל. הרוסטר כולל את דיארון פוקס ודומאנטאס סאבוניס, מה שייתן לו מרווח פעולה מחוץ לקשת.

*מבנה החוזה*

שנה ראשונה: 1.95 מיליון דולר.

שנה שנייה: 2.08 מיליון דולר.

שנה שלישית: 2.32 מיליון דולר, אופציית קבוצה.

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