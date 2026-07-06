המשטרה הקפיאה עשרות מיליוני שקלים בחשבונות מנורה ובכיריה

החקירה שמטלטלת את אחת המערכות החזקות והמשפיעות בישראל עולה שלב. היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה) בלהב 433 תפסה הבוקר עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברת הביטוח מנורה מבטחים ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבכיריה, במסגרת חקירת פרשת השחיתות בהסתדרות, המכונה במשטרה “יד לוחצת יד”.

על פי החשד, חברת הביטוח קידמה את החתימה והחידוש של פוליסת ביטוח התרופות של ההסתדרות באמצעות מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, שנחשב לאחד האנשים המקושרים ביותר בצמרת ההסתדרות ובמערכת הציבורית. החוקרים בודקים האם אותם תשלומים נועדו להשפיע על יו”ר ההסתדרות ארנון בר-דוד לקדם את הפוליסות ולחדשם לאורך השנים, ובכך להבטיח למנורה רווחים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

לפי גורמים המעורים בחקירה, תפיסת הכספים מעידה כי המשטרה סבורה שקיימת תשתית ראייתית משמעותית המאפשרת להקפיא נכסים שעשויים להיות קשורים לעבירות של שוחד, מרמה והלבנת הון. בשבוע הקרוב צפויים בכירים נוספים במנורה ובגורמים הקשורים לפרשה להיות מוזמנים לחקירות המשך.

פרשת ההסתדרות התפוצצה בסוף שנת 2025 עם מעצרם של יו”ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, סוכן הביטוח עזרא גבאי, אשתו של בר-דוד הילה קניסטר בר-דוד ובכירים נוספים. החקירה, שהתנהלה במשך כשנתיים באופן סמוי, חשפה לכאורה מערכת יחסים של “תן וקח” בין גורמים עסקיים ובכירים בארגון העובדים הגדול במדינה.

על פי החשד, גבאי ניצל את קשריו הענפים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות כדי לקדם אינטרסים עסקיים, לקבל גישה ללקוחות גדולים וליצור השפעה על מינויים לתפקידי מפתח. בתמורה, כך חושדת המשטרה, ניתנו טובות הנאה שונות לבכירים בארגון.

בשלב מוקדם יותר של החקירה פשטו חוקרי להב 433 על משרדי מנורה, חקרו באזהרה מספר מבכירי החברה ועיכבו אותם בחשד לעבירות מתחום השחיתות הציבורית. בין השמות שפורסמו בעבר בהקשר לחקירה נמנים מנכ”ל קבוצת מנורה ארי קלמן, יו”ר החברה יהודה בן אסייג ובכירים נוספים. כולם מכחישים את החשדות המיוחסים להם ולא הוגש נגדם כתב אישום.

המשטרה כבר הודיעה בעבר כי נחקרו עשרות חשודים ונגבו מאות עדויות, וכי נתפסו אלפי מסמכים, מחשבים וטלפונים ניידים. גורמים בלהב 433 העריכו בעבר כי היקף הראיות שנאסף עשוי להוביל להגשת כתבי אישום חמורים נגד חלק מהמעורבים.

הפרשה מעוררת הדים עצומים במשק, משום שההסתדרות נחשבת לאחד מגופי הכוח המשמעותיים ביותר בישראל, עם השפעה ישירה על מאות אלפי עובדים, ועדי עובדים גדולים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ומערכת הביטוח הקבוצתי במשק.

מנורה מבטחים היא אחת מחברות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל, המנהלת נכסים בהיקף של מאות מיליארדי שקלים בתחומי הביטוח, הפנסיה, הגמל וההשקעות. כל התפתחות בפרשה נחשבת רגישה במיוחד בשל השפעתה האפשרית על שוק הביטוח ועל אמון הציבור במוסדות הפיננסיים הגדולים במדינה.

נכון לעכשיו, כל המעורבים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הוגש נגדם כתב אישום, ועומדת להם חזקת החפות.

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