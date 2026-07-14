איראן מציבה קו אדום: תפציצו את מתקן הגרעין המרכזי שלנו – והמלחמה תהיה ללא גבולות

המתקן התת־קרקעי המבוצר המכונה “הר פיקאקס” נחשב למבצר הגרעיני החזק ביותר של איראן ולאחת המטרות הקשות ביותר לתקיפה בעולם. בטהרן מזהירים כי פגיעה בו תוביל למתקפה חסרת תקדים נגד ארצות הברית, בעלות בריתה וכל יעד אמריקני שיימצא בהישג ידה של איראן ושל שלוחותיה.

מאת רמי יצהר

המזרח התיכון ניצב בפני אחד מרגעי ההכרעה המסוכנים ביותר מאז החל העימות הישיר בין ארצות הברית לאיראן. גורם ביטחוני בכיר בטהרן הזהיר כי כל ניסיון אמריקני להפציץ את מתקן הגרעין התת־קרקעי המבוצר ביותר של איראן, המכונה “הר פיקאקס” (Pickaxe Mountain), ייחשב מבחינת הרפובליקה האסלאמית לחציית קו אדום שאין ממנו דרך חזרה.

לדבריו, אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה לבצע את התקיפה, איראן תגיב ב”תגובה הרסנית” שלא תוגבל לשטחה בלבד. לדבריו, כל הכוחות האמריקניים במזרח התיכון, בסיסי צבא, כלי שיט, מתקני אנרגיה ובעלות בריתה של וושינגטון יהיו מטרות לגיטימיות. המסר מטהרן ברור: מבחינת המשטר, תקיפת המתקן לא תהיה עוד פעולה צבאית נקודתית אלא הכרזה על מלחמה פתוחה.

האיום מגיע לאחר שטראמפ אותת כי המתקן נמצא על רשימת היעדים האפשריים של צבא ארצות הברית במסגרת הרחבת התקיפות באיראן. במקביל, פיקוד המרכז האמריקני ממשיך בלילה השלישי ברציפות של תקיפות נגד מטרות איראניות, בעוד הנשיא האמריקני הצהיר כי המבצע יימשך כל עוד איראן תמשיך לאיים על חופש השיט במצר הורמוז ועל הכוחות האמריקניים באזור.

למה דווקא “הר פיקאקס”?

“הר פיקאקס” אינו עוד מתקן גרעיני.

מדובר באחד הפרויקטים ההנדסיים השאפתניים ביותר שבנתה איראן אי פעם. המתחם נחצב עמוק בתוך רכס הרים סמוך לאתר ההעשרה בנתנז, והוא כולל מערכות מנהרות, אולמות תת־קרקעיים ומתקנים שנבנו בעומק עצום מתוך מטרה לשרוד גם מתקפות אוויריות כבדות.

לפי מומחים במערב, עומקו של האתר כה רב עד שהוא נחשב לאחד היעדים הקשים ביותר להשמדה גם באמצעות פצצות חודרות בונקרים מהמתקדמות בעולם. מבחינת איראן, זהו “ביטוח החיים” של תוכנית הגרעין. מבחינת ארצות הברית, זהו אחד היעדים האחרונים שעשויים לאפשר לטהרן לשקם את יכולותיה גם לאחר גלי התקיפות שכבר בוצעו.

בשבועות האחרונים הצביעו תצלומי לוויין על פעילות מוגברת באזור המתקן, מה שחיזק את ההערכות במערב כי איראן ממשיכה לפתח ולהרחיב את תשתיות הגרעין שלה למרות הלחץ הצבאי והמדיני.

האיום האיראני: “לא יהיו כללים”

הגורם הביטחוני האיראני הדגיש כי אם המתקן יותקף, תגובת איראן לא תהיה מוגבלת לבסיס שממנו תצא התקיפה.

לפי ההערכות, טהרן עלולה להפעיל את כל מרכיבי “ציר ההתנגדות”, ובהם מיליציות שיעיות בעיראק, כוחות פרו־איראניים בסוריה, החות’ים בתימן וארגונים נוספים הנתמכים בידי משמרות המהפכה. במקביל צפויה איראן לשגר טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב”מים לעבר בסיסים אמריקניים, מתקני נפט, נמלים, שדות תעופה ותשתיות אסטרטגיות ברחבי האזור.

אבל בטהרן רומזים שהפעם היעדים עלולים להיות רחבים אף יותר.

המסר שהועבר ל־CNN היה חד: כל מי שיסייע לארצות הברית או יעמוד לצדה עלול להפוך למטרה.

כלומר, מבחינת איראן, לא מדובר עוד במלחמה בין שתי מדינות בלבד, אלא בעימות שעלול להתרחב לכל זירה שבה קיימים אינטרסים אמריקניים.

העולם דרוך

האיום האיראני מגיע בשעה שמדינות המפרץ מעלות את רמת הכוננות, ארצות הברית מפרסמת אזהרות מסע חדשות לאזרחיה באזור, ומדינות המערב נערכות לאפשרות של הסלמה נוספת.

בשווקי האנרגיה עוקבים בדריכות אחר כל התפתחות. כל פגיעה במתקני הנפט של מדינות המפרץ או שיבוש נוסף בתנועה במצר הורמוז עלולים להקפיץ את מחירי האנרגיה בעולם ולהחזיר את הכלכלה העולמית לטלטלה.

ההחלטה שתשנה את המזרח התיכון

בעיני טראמפ, השמדת “הר פיקאקס” עשויה להיות המהלך שיסיג את תוכנית הגרעין האיראנית שנים לאחור ויוכיח כי ארצות הברית אינה מוכנה להשלים עם איראן גרעינית.

בעיני המשטר בטהרן, מדובר במבצר האסטרטגי החשוב ביותר שנותר לו ובסמל לאומי שאין לוותר עליו.

זו הסיבה שהאתר הזה הפך למוקד ההתנגשות בין שתי המעצמות.

אם טראמפ יחליט לתת את הפקודה, ייתכן שהעולם יתעורר למציאות חדשה לחלוטין – מציאות שבה העימות כבר לא יתנהל באמצעות תקיפות מוגבלות ושלוחות אזוריות, אלא יהפוך למלחמה ישירה ורחבת היקף בין ארצות הברית לאיראן, שממנה איש אינו יכול לחזות כיצד תסתיים.

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