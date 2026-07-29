זהבי כבר פחות עצבני אחרי שזכה בתביעה נגד תחנת הרדיו שפיטרה אותו

נתן זהבי ניצח את רדיו 103FM: בית המשפט קבע כי פוטר שלא כדין – ויפוצה בכ־900 אלף שקל

נתן זהבי רשם ניצחון משפטי משמעותי לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי פוטר שלא כדין מרדיו 103FM וחייב את התחנה לשלם לו פיצוי של כ־900 אלף שקל. פסק הדין מסיים פרשה מתוקשרת שנמשכה קרוב לארבע שנים ועוררה דיון ציבורי נרחב על גבולות חופש הביטוי, אחריותם של אנשי תקשורת ולחץ ציבורי על גופי שידור.

הסערה פרצה לאחר שבמהלך תוכניתו השמיע זהבי התבטאויות קשות נגד חברי הכנסת החרדים. הדברים עוררו גל של ביקורת, והנהלת התחנה החליטה להשעות אותו באופן מיידי מהשידור.

בהמשך הודיעה התחנה כי חזרתו למיקרופון מותנית בהתנצלות פומבית בפני המאזינים. זהבי סירב להתנצל, בטענה שאינו מוכן להודות בדברים שאינו מאמין בהם וכי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי שלו. מאז לא שב לשדר, ובפועל הסתיימה עבודתו בתחנה שבה היה אחד הקולות המזוהים ביותר במשך יותר משני עשורים.

בתביעה שהגיש טען זהבי כי התחנה הפרה את הסכם העסקתו, פגעה בשמו הטוב ונכנעה ללחץ הציבורי במקום לנהל הליך הוגן. לדבריו, הדרישה להתנצל כתנאי להמשך עבודתו הייתה בלתי חוקית ובלתי סבירה.

בית המשפט לא קיבל את מלוא סכום התביעה, אך קבע כי התנהלות התחנה כלפיו הייתה שלא כדין וכי יש לפצותו בסכום משמעותי של כ־900 אלף שקל. בכך קיבל את הטענה המרכזית של זהבי שלפיה הפסקת עבודתו נעשתה באופן שאינו עומד בדרישות הדין.

לפסק הדין עשויות להיות השלכות רחבות גם מעבר לעניינו האישי של זהבי. הוא מציב סימני שאלה באשר ליכולתם של גופי תקשורת להרחיק שדרנים בעקבות סערות ציבוריות, במיוחד כאשר מדובר בדרישה להתנצל כתנאי להמשך העסקה. משפטנים מעריכים כי ההכרעה עשויה לשמש תקדים במקרים דומים בעתיד, שבהם יתעורר עימות בין חופש הביטוי של עיתונאים ואנשי תקשורת לבין חובתם של המעסיקים לשמור על כללי האתיקה ועל אמון הציבור.

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