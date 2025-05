אם לא ברסה כדורגל – קבלו בתשואות סוערות את הפלמנקו מברצלונה

בלט הפלמנקו של ברצלונה מספרד מגיע לביקור ראשון בישראל עם גרסה מודרנית חברתית של "כרמן" ע"פ האופרה מאת ז'ורז' ביזה. המופע משלב בין פלמנקו מסורתי לפרשנות מחול מודרנית.

הלהקה בראשות המייסד והכוריאוגרף דוד גוטיירס David Gutiérrez הוקמה בשנת 2017 ותוך תקופה קצרה זכתה להצלחה בינלאומית בזכות הפרשנות החדשנית והקצבית המשלבת בין פלמנקו, בלט מודרני ואף ג'אז.

כרמן בביצוע בלט פלמנקו ברצלונה נאמן לנרטיב המקורי מאת מרימה ולמוזיקה מאת ביזה. כרמן היא דמות נשית עוצמתית שמסמלת אומץ לב, כמיהה לחופש ומלחמה על זכויותיה בחברה לא שוויונית.

הבלט הוצג בספרד, פורטוגל, פולין, נורבגיה, רומניה, פינלנד, אסטוניה, צרפת, תורכיה, ארצות הברית, רוסיה, מולדובה, אזרבייג'ן ואוזבקיסטן.

דויד גוטיירז מולינה נולד בברצלונה בשנת 1994, ויש לו גם שורשים עמוקים באנדלוסיה ובחבל אקסטרמדורה הוא החל לרקוד פלמנקו בגיל 4. בגיל 16 בלבד, הוא זכה בפרס רקדן הפלמנקו הטוב ביותר בפסטיבל ריקודי הפלמנקו של גיברלטר.

הוא השיק את בלט הפלמנקו של ברצלונה במופע "Tiempo Nuevo" ("פלמנקו נולד מחדש") בתיאטרון בארטס ב 9 ביוני 2017.

הבלט הופיע ברחבי ספרד וביותר מ 50 מדינות בחמש יבשות בין השאר בגוודלחארה מקסיקו, במרכזי המחול בפקין ושנחאי סין, בקולוסיאום בפורטו, בתיאטרון הלאומי של סרביה, בתיאטרון הלאומי של קוסובו, בתיאטרון המלכותי של מלטה ובתיאטרון אלכס בלוס אנג'לס. בסך הכל הופיע ב 7 עונות בפני חצי מיליון צופים.

דייוויס גוטיירז והיה מועמד לפרסי מקס היוקרתיים כאמן הגברי הטוב ביותר וככוריאוגרף הטוב ביותר על המופע "פלמנקו נולד מחדש". הוא זכה בפרס אמנויות הבמה מטעם פדרציית הקהילות האנדלוסית. הוא מחזיק בתואר אמן כבוד של תיאטרון פושאן הגדול בסין וזכה באות "פרס קורונה" מטעם ממשלת קטלוניה על קידום אמנות הפלמנקו ברחבי העולם.

בהפקותיו הוא שיתף פעולה עם אמנים מגוונים כמו הפרימה בלרינות של הבלט הלאומי הספרדי, בהן קרלוס רומרו, טניה מרטין וקרלוס סאנצ'ס – Carlos Romero, Tania Martín and Carlos Sánchez והתזמורת הסימפונית של ואלס.

הוא שיתף הפעולה עם נבחרת השחייה המסונכרנת של אוקראינה באולימפיאדת ריו 2016 הראה את יכולתו לשלב ריקוד פלמנקו עם ענפי ספורט עילית. בנוסף לכך כתב כוריאוגרפיה לאלופי העולם בתחום ההחלקה האמנותית.

"אני שמח להופיע בישראל שידועה אף היא בפעילות הפלמנקו הענפה שלה. ובמיוחד להגיע אליה בתקופה מאתגרת זו ולהפגין תמיכתנו בה", הוא אומר.

בתפקיד כרמן מופיעה ג'ודית מרטין גונזלס בוגרת ריקוד ספרדי ובפלמנקו בקונסרבטוריון למחול במדריד ומאוחר יותר בביה"ס "אמור דה דיוס" במדריד. היא השתלמה אצל מורים ידועים כמו לה לופי, פארוקיטו ואווה ירבאבואנה La Lupi, Farruquito, and Eva Yerbabuena.

היא הופיעה על במות מכובדות כמו תיאטרו לופה דה וגה, סביליה, תיאטרון ליסאו בברצלונה, תיאטרון סדלרס וולס בלונדון ותיאטרון ריאל במדריד. היא השתתפה בפסטיבל חרז המפורסם, בביאנלה לפלמנקו בהולנד ובפסטיבל מונט-דה-מרסן בצרפת.

כוריאוגרפיה – דויד גוטיארז בשיתוף ג'ודית מרטין, קרלוס סנשז וקונסטנטינו פרננדז

CHOREOGRAPHY David Gutiérrez, and special collaboration: Judit Martín, Carlos Sanchez Costantino and Fernández.

סיפור העלילה: פרוספר מרימה, STORY: Prosper Mérimée

מוזיקה: ז'ורז' ביזה MUSIC Georges Bizet,

עיבוד: איבן פרז adaptation by Iban Pérez

עיצוב תאורה: גרואזיו קולט LIGHT DESIGN Gervasio Colet

Carmen – Judit Martín

Don José – Yeray Cadiz

Escamillo – Carlos Ruiz

12 רקדנים ומוזיקאים על הבמה

מוצאי שבת 7.6. בשעה 21:00- היכל התרבות פתח תקווה

יום ראשון 8.6 בשעה 20:00 בית החייל ת"א

יום שני 9.6 בשעה 20:00 תיאטרון הצפון קרית חיים

יום שלישי 10.6 בשעה 20:00 היכל התרבות ראשון לציון

כרטיסים החל מ 185 שקלים באתר המפיק Bezalel event

https://bezalelevent.co.il/he/event/77

ובאתרי הכרטיסים המובילים.

לוידאו https://youtu.be/XJ_ChwfYYkw

קרדיט צלם Miguel Pereda

