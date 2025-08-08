 דילוג לתוכן
יום שישי, 8 באוגוסט 2025
משפחות החטופים: נתניהו פסק גזר דין מוות על החטופים החיים ועל היעלמות גופות ההרוגים

IMG_5810
רמי יצהר 8 באוגוסט 2025

במהלך הדיון בקבינט ונוכח הכפייה הנוראה של הוראת הכיבוש הכולל של כל עזה על הצבא, הציע הרמטכ״ל זמיר לרשימת מטרות המבצע את שיחרור החטופים. רב אלוף זמיר הבהיר כי המבצע שכופה הדרג המדיני, כלומר נתניהו, יביא למות החטופים.

משפחות החטופים החיים: נתניהו גזר מוות כשכפה על הרמטכ״ל כיבוש עזה במקום שידוע כי מוחזקים בו 20 החטופים החיים. גם גופות החטופים המתים ייעלמו.

החלטת הקבינט לצאת למהלך של כיבוש הרצועה היא הכרזה רשמית על הפקרת החטופים, תוך התעלמות מוחלטת מהאזהרות החוזרות ונשנות של הדרג הצבאי ומהרצון הברור של רוב הציבור בישראל.

מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שפעלה בנחישות כה רבה נגד האינטרס הלאומי. הקבינט המדיני-ביטחוני בחר הלילה במצעד איוולת נוסף, על גבם של החטופים והחטופה, הלוחמים, והחברה הישראלית כולה. זהו מהלך של הולכת שולל ושל הפקרה מוסרית וביטחונית שאין לה מחילה.

הממשלה הזו – שבתקופתה התרחש האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה – קידמה ביוזמתה הלילה אסון נוסף. היא מובילה אותנו לאסון קולוסאלי לחטופים והלוחמים.

אבל זה עדיין לא מאוחר מדי.
עם ישראל יכול, ועם ישראל צריך – לעצור את המהלך המסוכן הזה.
הדרך היחידה להחזיר את החטופים והחטופה – היא באמצעות עסקה כוללת. לא עוד מלחמה עקרה. לא עוד הפקרה ביודעין.

לא נעמוד מנגד.
דורשים עסקה כוללת עכשיו!.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
