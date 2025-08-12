מירי רגב לא נבהלה מרמי לוי והתוצאה: ענקית לואו קוסט תקים בסיס קבוע בנתב״ג

כשמגיע – מגיע! ואנחנו אומרים: כל הכבוד למירי רגב!!!

למרות לחצים אדירים של אינטרסנטים בהם דמות מפתח בליכוד כמו רמי לוי, העבירה שרת התחבורה החלטה מהפכנית לאפשר לענקית התעופה ההונגריה וויז להקים בסיס בישראל! להחלטה משמעות אדירה בטיפוח תחרות לטירוף המחירים והריווחיות המטורפת של החברות הישראליות המנצלות את המציאות לגריפת רווחי עתק בלתי הגיוניים לחלוטין.

ענקית הלואו-קוסט ההונגרית Wizz Air, תקים בסיס פעילות בישראל, בדומה ל-33 בסיסים דומים שיש לה ב-16 מדינות אחרות.

בסיס הפעילות החדש של Wizz Air בישראל יבסס את פעילות החברה בארץ, שלפני המלחמה פעלה בכ-15 קווים ואף יותר מנתב"ג לאירופה ולאבו-דאבי.

הקמת הבסיס, ביוזמה מבורכת של מירי רגב תאפשר לחברת התעופה מספר יתרונות לפעילות במדינה, ביניהם חניית מטוסים ללילה, תחזוקה שוטפת בנתב"ג, צוות דיילות ודיילים מקומי שיגוייס לשירות החברה תוך פתיחת וסגירת משמרות בהתנהלות של חברה מקומית.

לא מן הנמנע ש-Wizz גם תפתח משרד ישראלי מלא, הכולל אנשי מנהלה, אימון לצוותים, לוגיסטירה ותמיכה בפעילות המבצעית השוטפת, או במילים אחרות – פעילות הדומה לחברת תעופה מקומית לכל דבר ועניין.

מדובר במהלך דרמטי לטובת הישראלים כאשר בשעת מלחמה, חברת הענק ההונגרית נותנת אמון בפעילות בנתב"ג ובקווים לישראל וממנה.

נודה כולנו למירי רגב, שהתעקשה על העברת ההחלטה חרף לחצים אדירים של האינטרסנטים תאבי הבצע והממון.

אגב, ההחלטה העקרונית תאפשר לחברות זרות נוספות לבצע מהלך דומה אך הניסוח הזה אושר כיוון שמשרד התחבורה מנוע מהענקת רישיון כזה לחברה מסחרית ספציפית. מכל מקום – מדובר במהלך מבורך שיכולים לכל אזרח ישראלי וגם לתעשיית התיירות ולכלכלה הישראלית.

רמי יצהר Rami Yitzhar

