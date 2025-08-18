הליגה האנגלית נפתחה בסערה ועם הפתעות

ארסנל כבשה את אולד טראפורד – ופתחה עונה עם ניצחון יוקרתי

מחזור הפתיחה של הפרמייר ליג 2025/26 ננעל אמש בדרמה אדירה במנצ’סטר. באצטדיון אולד טראפורד הלוהט, מול יציעים מלאים וציפיות עצומות, הייתה זו דווקא ארסנל שיצאה עם שלוש נקודות יקרות – 0:1 קטן אך גדול על מנצ’סטר יונייטד.

המשחק הוכרע כבר בדקה ה-13: קרן של דקלן רייס פגשה את ראשו של ריקארדו קלפיורי, ושוער יונייטד אלטאי ביינדיר ביצע טעות קשה. הכדור חמק מתחת לידיו ונכנס פנימה. שער אחד – אבל כזה שהספיק כדי לייצר הצהרת כוונות של ממש.

מכאן ואילך יונייטד השתלטה לחלוטין: 22 בעיטות, 7 למסגרת, שליטה באמצע, קצב גבוה. אלא שדויד רייה, שוערה של ארסנל, עמד בפרץ פעם אחר פעם. ויקטור גיוקרש, הרכש החדש והיקר של התותחנים, לא השפיע – אך החברים סביבו סגרו חזק מאחור והחזיקו בניצחון.

ארטטה נשם לרווחה עם שריקת הסיום: ״זה לא היה יפה, אבל לפעמים נצחונות כאלה שווים יותר״. מנגד, רובן אמורימ ניסה לעודד: ״הצגנו אינטנסיביות, אנחנו בדרך הנכונה״ – אבל אוהדי יונייטד יצאו מתוסכלים.

סטמפורד ברידג’ שותק – צ’לסי לא מצליחה לפרוץ את פאלאס

לפני כן בלונדון, קיוותה צ’לסי להציג עידן חדש ומרענן. הקהל הכחול מילא את היציעים, אך מולו עמדה קריסטל פאלאס עיקשת שסירבה להישבר. המשחק הסתיים ב-0:0 מאכזב, כמעט בלי מצבים גדולים.

זה היה משחק של זהירות הדדית: צ’לסי ניסתה לשלוט אך לא מצאה פתרונות בחלק הקדמי, בעוד פאלאס הסתפקה בהגנה מסודרת. אם אוהדי ארסנל חגגו הרחק צפונה, אוהדי צ’לסי יצאו בתחושת החמצה.

נוטינגהאם פורסט נותנת הצגה – 1:3 על ברנטפורד

עוד ביום ראשון, נוטינגהאם פורסט הראתה שהיא כאן כדי להילחם בצמרת האמצע. מול ברנטפורד הקשוחה, פורסט שלטה מהפתיחה, כבשה שלושה שערים יפים וסגרה ניצחון 1:3 מרשים. האווירה ב-City Ground הייתה מחשמלת – קהל הבית הרגיש שיש לקבוצה הזו עונה מבטיחה.

שבת האדירה: סיטי, טוטנהאם וסנדרלנד נותנות הצהרה

כבר ביום שבת התקבלו מסרים ברורים מהצמרת.

באתיחאד, מנצ’סטר סיטי התפוצצה עם 0:4 על וולבס. ארלינג האלאנד לא איחר לחגיגה וחתם צמד מהיר, כשאליו מצטרפים ריינדרס ושרקי. האלופה נראתה רעבה וחדה כאילו לא סיימה עונה, אלא פתחה המשך ישיר למסע נוסף לאליפות.

בטוטנהאם, אוהדי התרנגולים זכו למופע אישי של רישרליסון. הברזילאי פתח את העונה בסערה עם צמד נפלא, בדרך ל-0:3 חלק על ברנלי. החיוכים חזרו ליציעים.

אבל אולי ההפתעה המרגשת ביותר הייתה בסנדרלנד. הקבוצה שחזרה לליגה הבכירה אחרי שנות גלות הביסה את ווסטהאם 0:3 במשחק ביתי מלא תשוקה. באלארד, איזידור ומיינדה כבשו, והקהל האדום-לבן לא הפסיק לשיר. חזרה חלומית, בדיוק כמו בספרים.

תיקוים ללא שערים – ניוקאסל מול וילה, ברייטון מול פולהאם

לצד ההצגות, היו גם משחקים שקולים יותר. ניוקאסל ואסטון וילה נפרדו ב-0:0, משחק קשוח שהבליט בעיקר את ההגנות. גם ברייטון ופולהאם לא הצליחו לייצר הכרעה, 1:1 צנוע שחילק נקודות והותיר את שתי הקבוצות עם טעם של עוד.

סיכום המחזור

מחזור הפתיחה של עונת 2025/26 נתן לנו הכול:

דרמה אדירה באולד טראפורד עם ניצחון תותחני קטן-גדול.

סטמפורד ברידג’ מאוכזב – צ’לסי תקועה על אפס.

פורסט מלהיבה עם שלישייה.

סיטי וטוטנהאם מבהירות שהן כאן כדי לשלוט.

סנדרלנד מרגשת ומזכירה ימים יפים.

העונה רק יצאה לדרך, וכבר עכשיו ברור – הפרמייר ליג שוב הולכת להיות סיפור גדול ומרתק בכדורגל העולמי.

