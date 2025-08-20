כ-20 חמאסניקים פשטו על מוצב צה״ל בחאן יונס במטרה להרוג ולחטוף חיילים

חמאס ביצע הבוקר מתקפה משולבת שלא נראתה כמותה מאז פרוץ מלחמת עזה: כ־20 מחבלים, חלקם חמושים ועם אלונקות, תקפו מוצב צה״ל באזור חאן יונס במטרה לחטוף חיילים – חיים, פצועים או הרוגים – ולסחור בהם בהמשך המלחמה.

המחבלים יצאו ממנהרה והחלו לירות לעבר המוצב. חלקם נשאו אלונקות כדי לגרור איתם לוחמים שנפגעו. התוכנית נחשבת לאחת הנועזות שחמאס ניסה מאז תחילת הלחימה.

כוחות צה״ל שהיו בכוננות הגבוהה ביותר נטרלו את החוליה במהירות. בחילופי האש נהרגו ונפצעו מחבלים, ואחרים נמלטו. שלושה לוחמי צה״ל נפצעו – אחד במצב קשה ושניים קל – אך לא היו חטופים ולא נרשמו אבדות נוספות.

במערכת הביטחון מגדירים את האירוע כ״ניסיון חטיפה מסוכן שסוכל במקצועיות״. בצבא מדגישים כי המוכנות והתגובה המהירה מנעו אסון כבד.

בדרג המדיני אומרים כי חמאס מנסה לייצר תמונת ניצחון בכל דרך אפשרית. לדבריהם, עצם השימוש באלונקות מלמד על כוונה ברורה להביא גופות או פצועים – צעד המעיד על ייאוש ועל רצון להפעיל לחץ פסיכולוגי נוסף.

המשמעות המיידית היא תגבור הכוחות באזור חאן יונס ובדיקת מערך ההגנה מפני מנהרות וחדירות נוספות. המערכת הפוליטית בירכה את החיילים על גילוי האומץ והדריכות שמנעו חטיפה, שעלולה הייתה להפוך את זירת הדרום לנפיצה אף יותר.

כך או כך, המתקפה הכושלת מדגישה שוב: חמאס ימשיך לנסות להכות בצה״ל בדרכים יצירתיות ואכזריות – אך בפועל הוא מוצא מולו צבא נחוש שמצליח לסכל את מזימותיו פעם אחר פעם.

אזהרות הרמטכ״ל – מה שהונח על השולחן לפני הכניסה לעזה

עוד לפני קבלת ההחלטה לצאת לפעולה קרקעית נרחבת בעזה, הרמטכ״ל התריע כי כיבוש מלא של הרצועה טומן בחובו סיכונים אדירים:

נפגעים רבים בצד הישראלי – הכניסה לשטח בנוי וצפוף תגרור לחימה קשה מבית לבית וממנהרות, עם פוטנציאל לאבדות משמעותיות.

מלחמת התשה מתמשכת – גם לאחר השתלטות, צה״ל יידרש לנהל שליטה יומיומית על אוכלוסייה עוינת של למעלה משני מיליון נפש, מה שעלול להפוך לבוץ מדמם ומתמשך.

סכנת בידוד בינלאומי – החזקת עזה תחת כיבוש ישיר עלולה להביא לגל גינויים, סנקציות ולחץ עצום מצד הקהילה הבינלאומית.

משבר הומניטרי חריף – ניהול האוכלוסייה המקומית יטיל על ישראל אחריות מלאה למים, חשמל, בריאות ומזון – משימה שכמעט בלתי אפשרי למלא בתנאי מלחמה.

הרמטכ״ל הדגיש כי יש להבחין בין מכה קשה לחמאס ובין כיבוש מחדש של הרצועה – שני מהלכים שונים בתכלית. לדבריו, המטרה חייבת להיות “שבירת יכולות חמאס והחזרת ההרתעה”, ולא הסתבכות במבצע שיימשך שנים.

היום הבהיר חמאס בשטח את הסכנות האורבות בהמשך להחלטה המיותרת להיכנס שוב לעזה למטרות שהן בעיקרן פוליטיות למען הישרדותו של נתניהו בלשכת רה״מ.

