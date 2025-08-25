 דילוג לתוכן
יום שני, 25 באוגוסט 2025
הגסיסה הפוליטית של בני גנץ מעוררת רחמנות כלפי האיש

רמי יצהר 25 באוגוסט 2025

בניסיון נואש למנוע את מחיקת מפלגתו מהמפה הפוליטית הציע בסוף השבוע בני גנץ ללפיד לליברמן ולנוספים להצטרף לממשלה כדי להוות משקל נגד לבן גביר וסמוטריץ׳ המנהלים מעשית היום את המדינה כשנתניהו רוקד לצליל חלילם המשמיע רק קולות מלחמה, נקמה ומוות.

אביגדור ליברמן שגם מצבו בסקרים מידרדר במהירות הגיב הבוקר להצעת גנץ בציניות גלויה: ״אני מרחם עליו. ראיתי מראה מעורר רחמים של אדם עייף, מפוחד, מבוהל ותופס טרמפ על הנושאים הכי חשובים, חטופים ונושא הגיוס. אני לא רוצה לחזור על הציוצים של גנץ עצמו על קבינט המלחמה".

ליברמן אמר בשידור בוקר: "גנץ לא התייעץ איתי ולא דיבר איתי אלא שעה לפני מסיבת עיתונאים, הוא צלצל ולא עניתי לו. כשמתקשרים אליי שעה לפני מסיבת עיתונאים אז ברור לי מה הוא רוצה לומר".

ליברמן ומפלגתו הגיבו קודם לכן להצהרת גנץ: "החזרת כל החטופים זה לא שמאל ולא ימין, זה ישר. ישראל ביתנו קוראת להחזיר את כל החטופים עכשיו, בלי שום התניות. הממשלה היחידה שנהיה חברים בה זו ממשלה ציונית מקיר לקיר ולא ניקח חלק בשום ספין".

״עניין מרכזי״

פוליטיקהחדשות

רמי יצהר
רמי יצהר

