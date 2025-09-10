 דילוג לתוכן
מבזקים
יום רביעי, 10 בספטמבר 2025
מבזקים
עוד הפצצות ישראליות בתימן שלא ישנו את המציאות: החות׳ים ימשיכו בשלהם

IMG_6501
רמי יצהר 10 בספטמבר 2025

חיל האוויר הפציץ היום שש מטרות בתימן. ישראל כץ:

״צה״ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י.

״ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".

דובר צה״ל:

*לאחר חיסול בכיריו, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בעומק תימן*

לפני זמן קצר, צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחבים צנעא ואל-ג'וף שבתימן. בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים בהם זוהו פעילים צבאיים של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של שלטון הטרור.

התקיפות בוצעו נוכח תקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל.

מטה מחלקת ההסברה הצבאית של שלטון הטרור אמון על הפצת מסרי הסתה ותעמולה בתקשורת, בהם נאומי המנהיג עבד אל מאלכ והצהרות של הדובר יחיא סריע. במהלך המלחמה, המטה הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של שלטון הטרור.

המחנות הצבאיים שהותקפו, משמשים את השלטון החות'י עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כמו כן, המחנות הצבאיים כללו חמ"לי מבצעים ומודיעין ששימשו את השלטון.

שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
