החוליגניזם בכדורגל הישראלי המתעצם במיוחד בימים אלה

משטרת ישראל סיימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין הקבוצות מכבי חיפה והפועל באר שבע במסגרת ליגת העל שיתקיים היום בשעה 20:30 באצטדיון "סמי עופר" בחיפה.

תחילת המשחק בשעה 20:30 פתיחת שערים תחל שעתיים קודם.

החל מהשעה 18:30 ייפתחו שערי האצטדיון לקהל האוהדים, בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערי הכניסה, מומלץ לציבור האוהדים להקדים את הגעתו לאצטדיון ככל הניתן.

🔹 *לציבור הנהגים:*

– בשל שינויים עיתיים שהמשטרה תבצע בהסדרי התנועה, צפויים עומסים בצירים המובילים לאצטדיון.

– אין להגיע לסביבת האיצטדיון למי שאינו בעל תו חנייה או תושב שכונת נאות פרס.

*תחבורה ציבורית*

*יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות/לב המפרץ/ חוף הכרמל שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בהגעה למשחק.*

*בסיום המשחק, יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמיכות לאצטדיון על כביש 4 בסמוך לצומת הפסל – המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית כדי לייעל את ההגעה והיציאה למשחק ובסיומו.*

🔹 *להלן דגשים חשובים למשחק:

– *המשטרה מדגישה – הפעלה או/ו השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק.*

– חלה חובה בהצגת תעודה מזהה – ת.ז/רישיון נהיגה/דרכון בשערי הכניסה לאצטדיון, ניתן יהיה להציג צילום תעודה מזהה בסלולרי.

– בידוק – בכניסה לאצטדיון יתבצע בידוק קפדני מהרגיל, אשר במידת הצורך יכלול בדיקה באוהלי בידוק ומערכות שיקוף וכמו כן יתוגברו מצלמות האבטחה בשערי הכניסה לאצטדיון.

– *קיים איסור הכנסת פריטי לבוש לכסוי הפנים מסכות סקי וכדומה – בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולחוק הספורט, אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור זה, יהיה חשוף לקנס של 500 ₪ ויורחק ל-30 יום ממשחקי הכדורגל.*

🔹 *דגשים והנחיות לציבור האוהדים:*

– בכל אירוע חירום יש להישמע להנחיות המשטרה ואנשי האבטחה במקום.

– חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

• לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

– לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון.

– חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים – מדובר באמצעים מסוכנים ותבוצע בנושא זה אכיפה, אוהד שייתפס עם אבוקות או כל ציוד פירוטכני אחר יאכף בהתאם לקבוע בחוק הספורט.

– הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד.

– מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום – מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם.

*להלן הסדרי התנועה הצפויים:*

*החל משעות הצהריים ייחסמו הרחובות הבאים:*

1. *כיכר ואצלב -* תיחסם החנייה לכיוון רחוב אפרים קציר וי"א הספורטאים, המעבר יתאפשר לתושבי השכונה בלבד.

2. *כיכר פרס -* הכניסה לעבר רחוב עזר ויצמן תיחסם והמעבר יתאפשר לכוחות הביטחון, תושבי השכונה ולבעלי תו חנייה בלבד וללא חנייה בשטח האיצטדיון.

3. *נתיב האור -* הרחוב יחסם לכניסה לכלי רכב.

4. . *פלימן פינת קסטרא -* הכניסה לרחוב קסטרא לכול הבאים מכיוון פלימן תתאפשר רק לתושבי השכונה, בעלי תו חנייה ותו נכה.

5. *רחוב קסטרא פינת ויצמן (כיכר קסטרא) -* הפנייה ימינה בעלייה מכיוון קניון חיפה לעבר רחוב ויצמן ושטח האצטדיון תתאפשר לתושבי השכונה, בעלי תו חנייה ותו נכה.

6. *י"א הספורטאים פינת רוטנברג -* יבוצע סינון והמעבר יתאפשר רק לתושבי השכונה.

7. *צומת הפסל מכיוון כביש 4 צפון -* הפנייה מכביש 4 תתאפשר לבעלי מינוי, תושבי השכונה ומטרוניות בלבד. יש להימנע מאי נעימות ולא להגיע לצומת לא יתאפשר מעבר למי שלא עונה לקריטריונים.

8. *צומת קניון חיפה (פלימן עם קדושי יאסי) -* הפנייה שמאלה מפלימן לעבר קניון חיפה לא תתאפשר, הבאים מפרויד/פלימן ידרשו להיכנס לקדושי יאסי ולפרסס.

*לרשות הבאים ברכב, להלן חניונים מוסדרים בקרבת האצטדיון:*

1. *בחניון עפר בסמיכות לבניין אינטל*

2. חניון הקונגרסים.

3. חניון צביה ויצחק.

4. חניון קסטרא.

*אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם.

ובלי קשר:

1. תובע ההתאחדות החליט להעמיד את בית"ר ירושלים לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות. הדיון יתקיים ביום שלישי 30.9.25 בשעה 16:00.

2. תובע ההתאחדות החליט להעמיד את בני סכנין לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק ואת מכבי תל אביב בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה ע"י אוהדים. הדיון יתקיים ביום שלישי 30.9.25 בשעה 16:00.

