לחובבי המוסיקה הישראלית הטובה: יש מה לעשות בסוכות

זה קורה השבוע, בין כרמים ושדות, בבנימינה הפסטורלית, אשר מבקשת להנעים לרגע את הימים. הדור הותיק, לצד הדור הצעיר שרים ביחד ומבקשים להעניק כבוד ליוצרים הישראליים שיצרו את פסקול חיינו, לחבר לבבות ולגרום לנו דרך המוסיקה להיות ביחד ולחיות באהבת חינם.

כשמוני יפגוש את נונו …

פסטיבל בנימינה ליצירה ישראלית 2025 – מצדיעים לגיבורי התרבות : מיקי גבריאלוב * גלי עטרי * מוניקה סקס והמון אורחים!

בחול המועד סוכות, בין 8–12 באוקטובר 2025, המושבה בנימינה, תארח זו השנה ה־11 את פסטיבל בנימינה ליצירה ישראלית. במשך חמישה ימים תתמלא המושבה בצלילים, סיפורים וחגיגה תרבותית עם מופעים גדולים, הפקות מקור, סדנאות, תערוכות ופעילויות חינמיות לכל המשפחה.

השנה יעמוד הפסטיבל בסימן מחווה לשלושה גיבורי תרבות ישראליים:

8.10 – “תן לחיות – שרים מיקי גבריאלוב”

מופע פתיחה חגיגי המוקדש לאחד המלחינים והיוצרים האהובים בישראל ,האיש שחתום על שירים שמלווים אותנו מילדות: “אני ואתה”, “עוף גוזל”, “אמא אדמה”, “לילה מול גלעד”, “שכשנבוא”, “שיר השיירה”, “סע לאט”, “אבא סיפור”, “לשרוק בחושך”, “תוכי יוסי” ועוד פנינים. גבריאלוב יופיע לצד שורת אורחים מרגשת (לפי א-ב): אסתר רדא, ג’ימבו ג’יי, דני בסן, יובל מנדלסון, מוני מושונוב, נונו, ריקי גל ושירה גבריאלוב. ניהול מוזיקלי: נדב הולנדר.

9.10 – גלי עטרי במופע סוחף וחגיגי עם כל הלהיטים הבלתי נשכחים: “שמש אדומה”, “ולנטינו”, “הללויה”, “גלגל ענק”, “סוף העונה”, “אין לי ארץ אחרת”, “אם יש לך שמש”, “נפאל”, “הכל עומד במקום”, “רק מה שאת אוהבת”, “מהמרחקים”, “חזקה מהרוח”, “השיר שיביא לך אהבה” ועוד. אורחים: לאה שבת ומני בגר.

12.10 – מוניקה סקס להקת הרוק האהובה במפגן מוזיקלי משובח עם כל הלהיטים מחמשת אלבומיה, במופע חגיגי במיוחד לפסטיבל, בו תארח את ירמי קפלן ומאור כהן.

במהלך ימי הפסטיבל יתקיימו ברחבי בנימינה אירועים ומופעים חינמיים : סדנאות יצירה, מופעים לילדים, תערוכות, הרצאות ומפגשי אמן , בשיתוף יוצרים מקומיים וארציים.

לפני כל מופע מרכזי ייתקיימו ללא כל עלות מופעים מוקדמים מדהימים (המוניקות- הגירסה הנשית של מוניקה סקס, גבריאלוב בקלאסי ודיסקו עטרי עם סיון טלמור והאחיות כרקוקלי בניהול מוסקלי של גל ליברזון) פעילויות וסדנאות יצירה לכל המשפחה, הרצאות מרתקות של אנשי תרבות ומוסיקה ידועים (דלית עופר, דודי פטימר ואסף הראל)

ראש המועצה, גיל חנניה: "בימים האלה, כשהלב מחפש חיבור ומעט מזור, המוזיקה היא גשר בין דורות, בין סיפורים ובין אנשים. אנו מזמינים את כולם לחוות את התרבות הישראלית במיטבה, כאן, במושבה בנימינה הקסומה".

מיקי שטיינר, המנהל האמנותי של הפסטיבל: "שנה נקדיש את פסטיבל בנימינה לשלושה עמודי תווך במוזיקה הישראלית – מיקי גבריאלוב, גלי עטרי ומוניקה סקס – שכל אחד מהם יצר פס קול לרגעים הגדולים של חיינו. הקהל מוזמן לחגוג איתנו את היצירה האותנטית והמרגשת , שנולדה כאן והפכה לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. זהו פסטיבל של געגוע ושמחה, של חיבוק בין-דורי ושל אהבה למוזיקה שאין לה גיל. פסטיבל בנימינה 2025 מבקש לא רק להוקיר את העבר, אלא גם להצית השראה חדשה –בקרב הקהל שמגיע מכל קצוות הארץ"

הפסטיבל ביוזמת המועצה המקומית בנימינה–גבעת עדה והמתנ”ס המקומי, בתמיכת משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס.

צילום: לנה פילר

ניהול אמנותי: מיקי שטיינר | הפקה: דפנה שייט