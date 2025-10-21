רוצה להרגיש מעודכן, מרוצה ומאושר? זו מטרת הכתבה המיוחדת הזו

כל הדרמות האחרונות בעולם התרבות, הבידור, הרכילות, המוזיקה ופוליטיקה הקטנה שמאחורי הקלעים. קרא את זה ותרגיש מעודכן ומאושר – כיאה לקוראי ״עניין מרכזי״ מאז 1999.

מאת רמי יצהר

🎬

קולנוע: הוליווד בוערת, אירופה מתעוררת, וישראל ממציאה את עצמה מחדש

בעוד הוליווד מלקקת את פצעי השביתות של השנתיים האחרונות, נראה שמהפכה חדשה נולדת – הפעם בצד השני של האוקיינוס.

בצרפת ובגרמניה, פסטיבלים גדולים הפכו לזירת מאבק בין אמנות לפוליטיקה: האם על היוצרים לקחת צד, או שהמסך נועד דווקא לאחד?

הסרט של נדב לפיד, Yes, גורם לשיח סוער בפסטיבלים – יש שראו בו יצירת מופת פוליטית, אחרים תוקפים אותו על “הפיכת הביקורת לאג’נדה”.

בלונדון, סרט חדש על דייוויד בואי (Starman Reborn) שובר קופות, כשהמבקרים כותבים “יותר מחווה – זו תחיית המתים של רוקנ’רול על המסך”.

ובהוליווד – חוזרים להפקות הענק: “Dune 3” מצטלם בנמיביה, ספיידרמן מקבל גרסה נשית חדשה, וטום קרוז מבטיח “פעם אחרונה באמת” ב־Mission Impossible 9.

הקולנוע הישראלי, לעומת זאת, מוצא מחדש את קולו דרך במאים צעירים, רובם נשים, שמביאות לשולחן נושאים שבין טראומה לאהבה.

בקרוב יגיע למסכים הסרט “תמונות נעות”, על אם שאיבדה את זכרונה ומגלה את עצמה מחדש דרך סרטוני TikTok של בנה – אחד הסרטים הכי מסקרנים שנעשו כאן השנה.

🎤

מוזיקה: העולם שר – והפוליטיקה מנצחת את הפזמון

השבוע נפתח במופע ענק בלונדון לציון 50 שנה לפינק פלויד – רק בלי פינק פלויד. רוג’ר ווטרס אמנם לא הוזמן רשמית, אך הופיע באולם סמוך, ובכך גנב את ההצגה.

אד שירן, טיילור סוויפט ודה וויקנד סוגרים את השנה כלהיטי זהב, אבל דווקא האמנים העצמאיים שוברים את האינטרנט: מיקה לוי ו־Rosalía משלבים אלקטרוניקה עם פולקלור מזרחי, ומעלים את השאלה – האם הפופ החדש הוא בעצם מוזיקה אתית?

בישראל – נועה קירל ממשיכה לדהור קדימה עם שיר חדש באנגלית (Runaway Heart), עומר אדם סוגר חוזה היסטורי עם ספוטיפיי מזה״ת, והדג נחש חוזרים לסיבוב נוסטלגי תחת הכותרת “מילה טובה בין הפצצות”.

אבל האמת? מי שגנב את השבוע הוא הזמר דניס לויד, שחזר לאחר שתיקה ארוכה עם שיר חדש – Back to Normal – שכולו מונולוג על החזרה לחיים אחרי סערה.

הרשת התמלאה בתגובות: “לא שיר – שיקוף רגשי של דור שלם.”

🎭

תיאטרון: הבמה הבוערת של ישראל

אין ענף תרבות שמרתק יותר מהתיאטרון הישראלי השנה.

בתיאטרון “גשר” מוצגת ההצגה “הבט אלי באהבה” על בסיס מכתבי רחל המשוררת – מופע שמשלב דוקו, שירה ומוזיקה חיה.

בקאמרי, ההצגה “יום בלי מסך” הפכה לסנסציה – סאטירה מרה על תלות הדיגיטל של כולנו.

ובחיפה, תיאטרון פרינג’ בשם ניגוד עניינים מעז לחשוף סיפורים אמיתיים של שופטים ועיתונאים לשעבר.

הקו החדש ברור: התיאטרון כבר לא מקום לברוח אליו – אלא מקום להתעורר בו.

הצופים בוכים, מוחאים כפיים, אבל גם יוצאים עם מחשבה שמלווה אותם הביתה.

במילים אחרות – הבמה חזרה להיות חדה כמו סכין.

🖼

אמנות: קפקא, פיקאסו, ויצירה אחת שמכרה ב־37 מיליון

במוזיאון ישראל בירושלים נפתחה התערוכה “החדר של קפקא” – שחזור מצמרר של דירת הסופר בציריך, כולל כתבי יד שמעולם לא הוצגו.

בתל אביב, בית סוטובסקי לאמנות עכשווית מציג את “העיניים שלא ראו”, תערוכה של אמנים פלסטינים וישראלים צעירים שיצרו יחד עבודות על עיוורון חברתי.

ובשווקים הבינלאומיים?

הציור Blue Torso של Jean-Michel Basquiat נמכר בסות’ביז ניו־יורק ב־37 מיליון דולר.

לשם השוואה, ציור קטן של Banksy הוערך “רק” ב־9.6 מיליון.

שוק האמנות שוב חם, אבל הביקורת גוברת: “האם זה אמנות או פשוט בורסה חדשה לנשמות עשירות?”

💃

רכילות וסלבס: כשפלאש מתנגש באגו

הוליווד לא ישנה, אבל גם לא מתפכחת.

ג’ניפר לורנס והבמאי דארן ארונופסקי חזרו לזרועות זו של זה, קים קרדשיאן פתחה מותג טיפוח חד בשם Barely There (בזמן שכולם רואים הכול), ובריטני ספירס שוב בכותרות – הפעם אחרי שמכרה את הזכויות על ספר הביוגרפיה שלה לנטפליקס בעבור 85 מיליון דולר.

בישראל, גל גדות ממשיכה לקדם את הסרט החדש שלה Heart of Light, ופרסמה תמונה משפחתית עם הכיתוב: “האיזון האמיתי הוא בין בית לבמה.”

בינתיים, ברשת נצפתה יעל שלב עם השף אסף גרניט באיטליה, וכולם שואלים – ידידות קולינרית או רומן בינלאומי?

⚽

ספורט: הגבול בין מגרש לבמה

גם בספורט, הדרמה לא פחות תיאטרלית.

הפסדי ליברפול והסערה סביב המאמן ארנה סלוט הדהדו מעבר למגרש – זה כבר מיתוס על קריסה של אמונה.

ריאל מדריד מתאוששת עם צמד של ויניסיוס ג’וניור, וברצלונה מוכיחה שהילדים החדשים – למין יאמל ופדרי – הופכים לכוכבים בעולם חדש שבו אין אלילים נצחיים.

בישראל, מכבי תל אביב נראית כמי שנאבקת בעצמה יותר מאשר ביריבותיה, הפועל תל אביב מפתיעה ביורוליג, ובכדורגל – הצמרת צפופה כפי שלא הייתה שנים.

ספורט היום הוא יותר מהתוצאה על המסך – הוא מופע רגשי שמתנהל בין הכותרות.

🏛

מוזיאונים ומכירות פומביות: ההיסטוריה עולה במחיר

בלונדון, מוצגים כעת לראשונה מכתבים אישיים של צ’רצ’יל לרעייתו קלמנטיין, וההתרגשות רבה.

בפריז, נמכר הפסל הנער עם האור של אוגוסט רודן ב־12.5 מיליון אירו,

ובירושלים, המוזיאון למדע חונך אגף חדש על בינה מלאכותית ובני אדם.

הדגש – על שאלה עמוקה שמתאימה לזמננו: מי ישלוט באמנות כשיצירות ייווצרו על-ידי מכונה?

🌍

המסקנה של “עניין מרכזי”

העולם של 2025 הוא תיאטרון ענק:

השחקנים רבים,

הבמה עולמית,

הקהל צמא לאמת אבל מתאהב בפייק,

והאמנות – כמו החיים עצמם – נעה על ציר דק בין כאב לאושר.

החדשות התרבותיות היום הן לא עוד כותרת לפתוח ולהמשיך הלאה.

הן מראות של חברה שמשתנה מול עינינו: בין צבע לאור, בין שיר לזעקה, בין במה לרחוב.

וכשאתם קוראים את השורות האלה, תדעו: אתם לא סתם קוראים – אתם הצופים שעליהם מדברים.

